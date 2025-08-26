Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dorong Net Zero Emission, PLN Lakukan Penanaman Mangrove di Pancer Cengkrong

PLN tanam 100 mangrove di Pancer Cengkrong, Trenggalek, dukung Net Zero Emission dan kelestarian pesisir, serap 121,7 kg CO₂, hasilkan 171,6 kWh energi hijau.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:21
Share
Aksi peduli lingkungan melalui penanaman dan adopsi mangrove di kawasan Pancer Cengkrong, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, senin (25/08/2025)./Dok. PLN UID Jatim
Aksi peduli lingkungan melalui penanaman dan adopsi mangrove di kawasan Pancer Cengkrong, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, senin (25/08/2025)./Dok. PLN UID Jatim
Ringkasan Berita
  • PT PLN (Persero) UID Jawa Timur melaksanakan penanaman dan adopsi mangrove di Pancer Cengkrong, Trenggalek, untuk mendukung Net Zero Emission (NZE).
  • Kegiatan ini melibatkan Srikandi PLN UP3 Ponorogo dan Kelompok Masyarakat Pengawas Hutan Mangrove Cengkrong, dengan penanaman 100 bibit mangrove yang dapat menyerap 121,7 kg CO₂ per tahun.
  • Inisiatif ini menunjukkan komitmen PLN dalam menjaga ekosistem pesisir dan mendukung transisi energi bersih melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lingkungan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mendorong terwujudnya Net Zero Emission (NZE) dengan melaksanakan aksi peduli lingkungan melalui penanaman dan adopsi mangrove di kawasan Pancer Cengkrong, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Srikandi PLN UP3 Ponorogo, Rusneri Sumbawati, mengatakan aksi ini diikuti oleh Srikandi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ponorogo bersama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Hutan Mangrove Cengkrong.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus mendukung target NZE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek.

"Dalam kegiatan ini dilakukan adopsi dan penanaman simbolis 100 bibit mangrove di kawasan konservasi mangrove Pancer Pantai Cengkrong, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Pokmaswas setempat," ucap Rusneri Sumbawati dalam keterangan resminya, Senin (25/8/2025).

Dari 100 bibit mangrove yang ditanam, diperkirakan mampu menyerap karbon sebesar 121,7 kg CO₂ per tahun serta menghasilkan energi hijau hingga 171,6 kWh per tahun.

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi perempuan PLN dalam menjaga lingkungan. Kami bangga bisa ikut menanam harapan lewat mangrove. Selain menjaga ekosistem pesisir, langkah kecil ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Trenggalek menuju net zero karbon," tuturnya.

Baca Juga

General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, merespons positif kegiatan yang diinisiasi oleh Srikandi PLN untuk lingkungan.

Dia menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam program ini sejalan dengan semangat kolaborasi bersama pemerintah daerah dan komunitas lingkungan.

"Kami percaya, menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan gotong royong, Trenggalek bisa menjadi contoh daerah yang peduli kelestarian alam sekaligus mendukung transisi energi bersih," katanya.

Dia menilai, aksi Srikandi PLN ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya terbatas pada sektor energi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
4 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
5 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini

PLN Mau Bangun Listrik Tenaga Nuklir, Tembus 7 GW di 2040

PLN Mau Bangun Listrik Tenaga Nuklir, Tembus 7 GW di 2040

SGN Perketat Pengawasan Peredaran Gula Rafinasi di Pasar

SGN Perketat Pengawasan Peredaran Gula Rafinasi di Pasar

Momen AHY Diserbu Warga saat Merdeka Run di Monumen Reog Ponorogo

Momen AHY Diserbu Warga saat Merdeka Run di Monumen Reog Ponorogo

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Circular Economy Forum 2025: Jawa Timur Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu
Kabar Jatim
3 jam yang lalu

Circular Economy Forum 2025: Jawa Timur Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu

SGN Perketat Pengawasan Peredaran Gula Rafinasi di Pasar
Bisnis Jatim
7 jam yang lalu

SGN Perketat Pengawasan Peredaran Gula Rafinasi di Pasar

Temui HKTI Jatim, DJP Janjikan Pendekatan Humanis dalam Pungut Pajak
Bisnis Jatim
7 jam yang lalu

Temui HKTI Jatim, DJP Janjikan Pendekatan Humanis dalam Pungut Pajak

Pelindo Petikemas Hadirkan Harapan Baru Bagi Perempuan di Lapas Malang
Kabar Jatim
8 jam yang lalu

Pelindo Petikemas Hadirkan Harapan Baru Bagi Perempuan di Lapas Malang

Dorong Net Zero Emission, PLN Lakukan Penanaman Mangrove di Pancer Cengkrong
Kabar Jatim
13 jam yang lalu

Dorong Net Zero Emission, PLN Lakukan Penanaman Mangrove di Pancer Cengkrong

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dorong Net Zero Emission, PLN Lakukan Penanaman Mangrove di Pancer Cengkrong

2

Pelindo Petikemas Hadirkan Harapan Baru Bagi Perempuan di Lapas Malang

3

OJK Jatim Dorong Perluasan Inklusi Pasar Modal pada Mahasiswa

4

Circular Economy Forum 2025: Jawa Timur Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu

5

Temui HKTI Jatim, DJP Janjikan Pendekatan Humanis dalam Pungut Pajak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dorong Net Zero Emission, PLN Lakukan Penanaman Mangrove di Pancer Cengkrong

2

Pelindo Petikemas Hadirkan Harapan Baru Bagi Perempuan di Lapas Malang

3

OJK Jatim Dorong Perluasan Inklusi Pasar Modal pada Mahasiswa

4

Circular Economy Forum 2025: Jawa Timur Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu

5

Temui HKTI Jatim, DJP Janjikan Pendekatan Humanis dalam Pungut Pajak