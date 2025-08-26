Dorong Net Zero Emission, PLN Lakukan Penanaman Mangrove di Pancer Cengkrong

Bisnis.com, SURABAYA — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mendorong terwujudnya Net Zero Emission (NZE) dengan melaksanakan aksi peduli lingkungan melalui penanaman dan adopsi mangrove di kawasan Pancer Cengkrong, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Srikandi PLN UP3 Ponorogo, Rusneri Sumbawati, mengatakan aksi ini diikuti oleh Srikandi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ponorogo bersama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Hutan Mangrove Cengkrong.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus mendukung target NZE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek.

"Dalam kegiatan ini dilakukan adopsi dan penanaman simbolis 100 bibit mangrove di kawasan konservasi mangrove Pancer Pantai Cengkrong, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Pokmaswas setempat," ucap Rusneri Sumbawati dalam keterangan resminya, Senin (25/8/2025).

Dari 100 bibit mangrove yang ditanam, diperkirakan mampu menyerap karbon sebesar 121,7 kg CO₂ per tahun serta menghasilkan energi hijau hingga 171,6 kWh per tahun.

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi perempuan PLN dalam menjaga lingkungan. Kami bangga bisa ikut menanam harapan lewat mangrove. Selain menjaga ekosistem pesisir, langkah kecil ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Trenggalek menuju net zero karbon," tuturnya.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, merespons positif kegiatan yang diinisiasi oleh Srikandi PLN untuk lingkungan.

Dia menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam program ini sejalan dengan semangat kolaborasi bersama pemerintah daerah dan komunitas lingkungan.

"Kami percaya, menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan gotong royong, Trenggalek bisa menjadi contoh daerah yang peduli kelestarian alam sekaligus mendukung transisi energi bersih," katanya.

Dia menilai, aksi Srikandi PLN ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya terbatas pada sektor energi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.