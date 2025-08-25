Bisnis Indonesia Premium
Pesona Warna Warni Negeri Saleman bersama Avian Brands Peduli

Avian Brands mendukung pembangunan Negeri Saleman dengan mengecat atap dan gapura desa, memperindah lingkungan, dan mendukung festival budaya lokal.
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:34
Bisnis.com, SURABAYA - Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan lingkungan dan pelestarian budaya lokal, Avian Brands melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) "Avian Brands Peduli" melaksanakan kegiatan pengecatan atap dan gapura desa dengan tajuk Warna Warni Negeri Saleman. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 4 April 2025 di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Deputy Marketing Director Avian Brands, Novi Christiana mengatakan dalam kegiatan ini, Avian Brands memberikan dukungan berupa 5.792 kg cat (terdiri dari cat genteng dan cat pelapis anti bocor No Drop) serta berbagai alat pengecatan untuk mempercantik dan memperkuat infrastruktur desa, khususnya bagian atap rumah dan gapura sebagai simbol kebanggaan masyarakat setempat.

Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Avian Brands terhadap pelaksanaan "Lusiala Camp Festival Negeri Saleman", sebuah acara istimewa yang menggabungkan semangat kebersamaan dalam kegiatan perkemahan serta kemeriahan perayaan budaya loKal, ujarnya.

“Dengan tampilan desa yang lebih berwarna dan menarik, diharapkan festival ini dapat memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi para penduduk maupun pengunjung.”

Novi menyebut melalui kegiatan ini, Avian Brands berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang indah, sehat, dan berdaya saing.

“Kami percaya bahwa warna bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga membangkitkan semangat serta memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.”

Melalui berbagai program CSR, Avian Brands berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan, pendidikan, dan pelestarian budaya di seluruh penjuru Tanah Air, tuturnya.

