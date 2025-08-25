Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

BCA Expo Malang 2025 tawarkan KPR kompetitif dan promo menarik untuk dukung ekonomi Malang, 23-24 Agustus 2025 di KDS Ballroom, The Araya.

Bisnis.com, MALANG — PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung pengembangan perumahan dengan memberikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang kompetitif dengan diikuti 11 pengembang dalam BCA Expo Malang 2025 untuk mendukung perkembangan ekonomi di Malang dan sekitarnya.

Direktur BCA, Hendra Tanumihardja, mengatakan BCA Expo Malang 2025 yang diselenggarakan di KDS Ballroom, The Araya, Malang, 23–24 Agustus 2025 itu merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada nasabah, sekaligus upaya perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Malang dan sekitarnya.

"BCA Expo Malang 2025 menghadirkan beragam penawaran spesial agar hunian idaman dan kendaraan impian dapat #JadiKejadian," kata Hendra Tanumihardja dalam keterangan resminya, Minggu (24/8/2025).

Selain KPR, BCA juga menawarkan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Sepeda Motor (KSM), hingga berbagai solusi perbankan untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat.

"Merupakan kehormatan bagi kami dapat kembali menghadirkan BCA Expo 2025 di Kota Malang. Acara ini kami persembahkan sebagai wujud apresiasi atas dukungan para nasabah, sekaligus langkah nyata BCA dalam memberikan solusi finansial yang dapat mewujudkan hunian maupun kendaraan impian, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, khususnya di Kota Malang," ucap dia.

Selama gelaran BCA Expo Malang 2025, dia menegaskan, BCA menawarkan bunga spesial KPR mulai dari 1,65% Effective Per Annum (eff.p.a.) fixed 1 tahun dengan potongan biaya provisi, biaya admin, dan diskon asuransi jiwa.

Selain itu, ada juga promo bunga mulai 1,65% flat per annum tenor 1 tahun untuk KKB khusus mobil baru jenis passenger car.

Adapun untuk KSM, nasabah dapat menikmati promo DP mulai dari Rp800 ribu untuk merek motor tertentu dengan harga On The Road (OTR) di bawah Rp50 juta.

BCA Expo Malang 2025 diikuti 11 developer Malang, 22 dealer kendaraan, 3 booth pergudangan, 5 agen travel, serta 13 tenant makanan.

BCA juga menghadirkan berbagai perusahaan anak guna memberikan kemudahan layanan terhadap nasabah. Kehadiran mitra BCA ini turut melengkapi pilihan masyarakat dan nasabah, mulai dari properti, otomotif, perjalanan, hingga kuliner khas Malang.

Selain itu, nasabah dapat menikmati berbagai solusi perbankan dan keuangan, seperti solusi investasi dan solusi transaksi.

Tak hanya itu, BCA Expo 2025 juga menyediakan area khusus untuk test drive unit mobil dan motor hingga area lounge khusus untuk nasabah BCA Solitaire dan Prioritas.

"Kami selalu mengupayakan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Kami berharap Anda semua dapat menikmati berbagai promo dan penawaran menarik yang kami hadirkan pada BCA Expo Malang 2025," katanya.