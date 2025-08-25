Bisnis Indonesia Premium
Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

BCA Expo Malang 2025 tawarkan KPR kompetitif dan promo menarik untuk dukung ekonomi Malang, 23-24 Agustus 2025 di KDS Ballroom, The Araya.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 12:12
Direktur BCA Hendra Tanumihardja (keempat kiri) bersama Kepala Kantor Wilayah VII BCA Lindawati Susanto (keempat kanan), serta jajaran manajemen BCA dan perusahaan anak berpose dalam acara pembukaan BCA Expo Malang 2025, Sabtu (23/8/2025). / Istimewa
Direktur BCA Hendra Tanumihardja (keempat kiri) bersama Kepala Kantor Wilayah VII BCA Lindawati Susanto (keempat kanan), serta jajaran manajemen BCA dan perusahaan anak berpose dalam acara pembukaan BCA Expo Malang 2025, Sabtu (23/8/2025). / Istimewa
Ringkasan Berita
  • BCA Expo Malang 2025 menawarkan bunga KPR spesial mulai dari 1,65% effective per annum dengan berbagai potongan biaya untuk mendukung pengembangan perumahan di Malang.
  • Selain KPR, BCA juga menyediakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Sepeda Motor (KSM) dengan promo menarik, termasuk bunga 1,65% flat per annum untuk mobil baru dan DP mulai Rp800 ribu untuk motor tertentu.
  • Acara ini diikuti oleh 11 pengembang, 22 dealer kendaraan, dan berbagai mitra lainnya, serta menyediakan area test drive dan lounge khusus untuk nasabah BCA Solitaire dan Prioritas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MALANG — PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung pengembangan perumahan dengan memberikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang kompetitif dengan diikuti 11 pengembang dalam BCA Expo Malang 2025 untuk mendukung perkembangan ekonomi di Malang dan sekitarnya.

Direktur BCA, Hendra Tanumihardja, mengatakan BCA Expo Malang 2025 yang diselenggarakan di KDS Ballroom, The Araya, Malang, 23–24 Agustus 2025 itu merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada nasabah, sekaligus upaya perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Malang dan sekitarnya.

"BCA Expo Malang 2025 menghadirkan beragam penawaran spesial agar hunian idaman dan kendaraan impian dapat #JadiKejadian," kata Hendra Tanumihardja dalam keterangan resminya, Minggu (24/8/2025).

Selain KPR, BCA juga menawarkan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Sepeda Motor (KSM), hingga berbagai solusi perbankan untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat.

"Merupakan kehormatan bagi kami dapat kembali menghadirkan BCA Expo 2025 di Kota Malang. Acara ini kami persembahkan sebagai wujud apresiasi atas dukungan para nasabah, sekaligus langkah nyata BCA dalam memberikan solusi finansial yang dapat mewujudkan hunian maupun kendaraan impian, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, khususnya di Kota Malang," ucap dia.

Selama gelaran BCA Expo Malang 2025, dia menegaskan, BCA menawarkan bunga spesial KPR mulai dari 1,65% Effective Per Annum (eff.p.a.) fixed 1 tahun dengan potongan biaya provisi, biaya admin, dan diskon asuransi jiwa. 

Selain itu, ada juga promo bunga mulai 1,65% flat per annum tenor 1 tahun untuk KKB khusus mobil baru jenis passenger car.

Adapun untuk KSM, nasabah dapat menikmati promo DP mulai dari Rp800 ribu untuk merek motor tertentu dengan harga On The Road (OTR) di bawah Rp50 juta.

BCA Expo Malang 2025 diikuti 11 developer Malang, 22 dealer kendaraan, 3 booth pergudangan, 5 agen travel, serta 13 tenant makanan.

BCA juga menghadirkan berbagai perusahaan anak guna memberikan kemudahan layanan terhadap nasabah. Kehadiran mitra BCA ini turut melengkapi pilihan masyarakat dan nasabah, mulai dari properti, otomotif, perjalanan, hingga kuliner khas Malang.

Selain itu, nasabah dapat menikmati berbagai solusi perbankan dan keuangan, seperti solusi investasi dan solusi transaksi.

Tak hanya itu, BCA Expo 2025 juga menyediakan area khusus untuk test drive unit mobil dan motor hingga area lounge khusus untuk nasabah BCA Solitaire dan Prioritas.

"Kami selalu mengupayakan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Kami berharap Anda semua dapat menikmati berbagai promo dan penawaran menarik yang kami hadirkan pada BCA Expo Malang 2025," katanya.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Share
UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa
Kabar Jatim
7 jam yang lalu

UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa

Pesona Warna Warni Negeri Saleman bersama Avian Brands Peduli
Kabar Jatim
8 jam yang lalu

Pesona Warna Warni Negeri Saleman bersama Avian Brands Peduli

Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni
Bisnis Jatim
9 jam yang lalu

Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025
Bisnis Jatim
11 jam yang lalu

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, BI Malang Terus Kampanyekan QRIS Tap
Bisnis Jatim
24 Agt 2025 | 20:52 WIB

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, BI Malang Terus Kampanyekan QRIS Tap

