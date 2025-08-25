Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni

Kapal Tunda Jayanegara 401 dari Pelindo Marine mendukung operasional LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan mesin 4.800 HP, memastikan keamanan dan kelancaran produksi energi.

Bisnis.com, SURABAYA — Kapal Tunda Jayanegara 401 yang dioperasikan PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marine) resmi melayani operasional produksi Liquified Natural Gas (LNG) di perairan Teluk Bintuni, Papua Barat.

Direktur Komersial, Operasi, dan Teknik Pelindo Marine, Elvin Syah Putra, menegaskan berbekal mesin bertenaga 4.800 horsepower, kapal ini siaga mendukung kelancaran aktivitas produksi LNG agar berjalan aman dan lancar.

Kehadiran armada kapal tunda Pelindo Marine di kawasan Teluk Bintuni merupakan komitmen perusahaan dalam berkontribusi untuk memberikan layanan marine pada berbagai titik strategis di Indonesia.

"Hadirnya KT. Jayanegara 401 di Teluk Bintuni menjadi wujud kontribusi Pelindo Marine pada industri energi di Indonesia. Kami bangga dapat melayani salah satu sumber energi alternatif yang juga dikenal sebagai lumbung energi nasional," ucap Elvin Syah Putra, Senin (25/8/2025).

Sebagai salah satu kawasan produksi LNG terbesar di Indonesia, kata dia, Teluk Bintuni memiliki peran penting dalam mendukung pasokan energi domestik maupun ekspor.

Kelancaran operasional di fasilitas LNG menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional dalam mewujudkan visi strategis Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

Menurutnya, daya dan kekuatan Kapal Tunda Jayanegara 401 serta keandalan kru menjadi kunci dalam memberikan pelayanan prima.

Kapal Tunda Jayanegara 401 yang dioperasikan Pelindo Marine memiliki kekuatan mesin yang memadai untuk proses penyandaran kapal besar, manuver, dan bongkar muat kapal.

Misalnya pada proses berthing (sandar) maupun unberthing (lepas sandar) kekuatan mesin dan kekuatan bollard pull menjadi faktor utama agar kapal LNG beroperasi dalam posisi stabil di tengah arus lautan.

Selain performa teknis, ujar Elvin, standar keselamatan tinggi saat beroperasi di perairan Papua yang jauh dari pelabuhan utama menuntut setiap aktivitas berjalan aman.

Fasilitas keselamatan di kapal tunda seperti fire fighting system, peralatan evakuasi, serta kedisiplinan kru yang terlatih dalam situasi tanggap darurat menjadi wujud kesiapan Pelindo Marine dalam memberikan pelayanan terbaiknya di seluruh Indonesia.

Dia meyakinkan bahwa Pelindo Marine terus memastikan seluruh layanan operasional maritim khususnya di kawasan sumber energi berjalan aman dengan standar operasional dan keselamatan tinggi.

Langkah ini sejalan dengan visi perusahaan untuk mendukung kelancaran logistik energi untuk Indonesia.