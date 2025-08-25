Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni

Kapal Tunda Jayanegara 401 dari Pelindo Marine mendukung operasional LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan mesin 4.800 HP, memastikan keamanan dan kelancaran produksi energi.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:09
Share
Kapal Tunda Jayanegara 401 Melakukan Penundaan Kapal LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat. / Istimewa
Kapal Tunda Jayanegara 401 Melakukan Penundaan Kapal LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat. / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Kapal Tunda Jayanegara 401 dari PT Pelindo Marine Service resmi melayani operasional produksi LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan mesin bertenaga 4.800 horsepower.
  • Kehadiran kapal ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo Marine untuk mendukung industri energi nasional dan memastikan kelancaran operasional di fasilitas LNG.
  • Pelindo Marine menjamin standar keselamatan tinggi dan kesiapan teknis kapal untuk mendukung aktivitas maritim di perairan Papua yang jauh dari pelabuhan utama.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Kapal Tunda Jayanegara 401 yang dioperasikan PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marine) resmi melayani operasional produksi Liquified Natural Gas (LNG) di perairan Teluk Bintuni, Papua Barat.

Direktur Komersial, Operasi, dan Teknik Pelindo Marine, Elvin Syah Putra, menegaskan berbekal mesin bertenaga 4.800 horsepower, kapal ini siaga mendukung kelancaran aktivitas produksi LNG agar berjalan aman dan lancar. 

Kehadiran armada kapal tunda Pelindo Marine di kawasan Teluk Bintuni merupakan komitmen perusahaan dalam berkontribusi untuk memberikan layanan marine pada berbagai titik strategis di Indonesia. 

"Hadirnya KT. Jayanegara 401 di Teluk Bintuni menjadi wujud kontribusi Pelindo Marine pada industri energi di Indonesia. Kami bangga dapat melayani salah satu sumber energi alternatif yang juga dikenal sebagai lumbung energi nasional," ucap Elvin Syah Putra, Senin (25/8/2025).

Sebagai salah satu kawasan produksi LNG terbesar di Indonesia, kata dia, Teluk Bintuni memiliki peran penting dalam mendukung pasokan energi domestik maupun ekspor. 

Kelancaran operasional di fasilitas LNG menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional dalam mewujudkan visi strategis Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

Baca Juga

Menurutnya, daya dan kekuatan Kapal Tunda Jayanegara 401 serta keandalan kru menjadi kunci dalam memberikan pelayanan prima.

Kapal Tunda Jayanegara 401 yang dioperasikan Pelindo Marine memiliki kekuatan mesin yang memadai untuk proses penyandaran kapal besar, manuver, dan bongkar muat kapal. 

Misalnya pada proses berthing (sandar) maupun unberthing (lepas sandar) kekuatan mesin dan kekuatan bollard pull menjadi faktor utama agar kapal LNG beroperasi dalam posisi stabil di tengah arus lautan.

Selain performa teknis, ujar Elvin, standar keselamatan tinggi saat beroperasi di perairan Papua yang jauh dari pelabuhan utama menuntut setiap aktivitas berjalan aman. 

Fasilitas keselamatan di kapal tunda seperti fire fighting system, peralatan evakuasi, serta kedisiplinan kru yang terlatih dalam situasi tanggap darurat menjadi wujud kesiapan Pelindo Marine dalam memberikan pelayanan terbaiknya di seluruh Indonesia.

Dia meyakinkan bahwa Pelindo Marine terus memastikan seluruh layanan operasional maritim khususnya di kawasan sumber energi berjalan aman dengan standar operasional dan keselamatan tinggi.

Langkah ini sejalan dengan visi perusahaan untuk mendukung kelancaran logistik energi untuk Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Arus Peti Kemas Pelabuhan Boom Baru Palembang Capai 67,019 TEUs Hingga Juli

Arus Peti Kemas Pelabuhan Boom Baru Palembang Capai 67,019 TEUs Hingga Juli

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Kinerja Layanan Pelindo Jasa Maritim Semester I/2025 Rata-rata Tumbuh 2 Digit

Kinerja Layanan Pelindo Jasa Maritim Semester I/2025 Rata-rata Tumbuh 2 Digit

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025

Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025

Singapura dan Jepang Serius Garap Bahan Bakar Amonia di Industri Pelayaran

Singapura dan Jepang Serius Garap Bahan Bakar Amonia di Industri Pelayaran

Mau Borong Kapal, Trans Power Marine (TPMA) Bentuk JV Trans Ocean Permata

Mau Borong Kapal, Trans Power Marine (TPMA) Bentuk JV Trans Ocean Permata

Berita Lainnya

Berita Terbaru

UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa
Kabar Jatim
7 jam yang lalu

UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa

Pesona Warna Warni Negeri Saleman bersama Avian Brands Peduli
Kabar Jatim
8 jam yang lalu

Pesona Warna Warni Negeri Saleman bersama Avian Brands Peduli

Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni
Bisnis Jatim
9 jam yang lalu

Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025
Bisnis Jatim
11 jam yang lalu

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, BI Malang Terus Kampanyekan QRIS Tap
Bisnis Jatim
24 Agt 2025 | 20:52 WIB

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, BI Malang Terus Kampanyekan QRIS Tap

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

2

Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni

3

Pesona Warna Warni Negeri Saleman bersama Avian Brands Peduli

4

UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

DPR dan Pemerintah Sepakat Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Dalam APBN 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

2

Kapal Tunda Jayanegara 401 Layani Operasional Produksi LNG Siaga di Teluk Bituni

3

Pesona Warna Warni Negeri Saleman bersama Avian Brands Peduli

4

UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa