Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Pelindo Marine berkomitmen menyediakan layanan pemanduan dan penundaan kapal yang aman dan profesional di 55 wilayah Indonesia, mendukung industri energi dan logistik.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:06
Share
Kapal tunda kresna 306 melakukan towage proses pemindahan fasilitas pengeboran lepas pantai di laut lepas./Dok.PT Pelindo Marine Service
Kapal tunda kresna 306 melakukan towage proses pemindahan fasilitas pengeboran lepas pantai di laut lepas./Dok.PT Pelindo Marine Service
Ringkasan Berita
  • Pelindo Marine berkomitmen menyediakan layanan pemanduan dan penundaan kapal yang profesional dan aman di 55 wilayah Indonesia dengan armada berstandar keselamatan tinggi.
  • Kapal tunda Pelindo Marine berperan penting dalam mendukung industri energi, logistik, dan infrastruktur dengan fasilitas keselamatan seperti fire fighting system dan kekuatan bollard pull yang memadai.
  • Operasional offshore menghadapi tantangan cuaca dan kondisi alam, namun tetap mengutamakan keselamatan dengan menghentikan operasi jika cuaca buruk untuk mencegah kecelakaan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Pelindo Marine, bagian dari grup usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berkomitmen menghadirkan layanan pemanduan dan penundaan kapal yang profesional dan aman.

Direktur Komersial, Operasi, dan Teknik Pelindo Marine, Elvin Syah Putra, menyatakan perusahaan siap berkontribusi dalam sektor industri dan maritim yang lebih luas di luar kawasan SBPP (Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan).

"Pelindo Marine terus memperkuat armada untuk menghadirkan layanan terbaik. Kini kami hadir di 55 wilayah Indonesia, dengan kapal berstandar keselamatan tinggi dan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan industri sehingga siap mendukung logistik hingga industri pengembangan energi di berbagai titik strategis di Indonesia," kata Elvin Syah Putra dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, kapal tunda Pelindo Marine memainkan peran sebagai penggerak penting di tengah sarana lepas pantai.

Kapal yang dilengkapi kekuatan bollard pull yang memadai, dimensi kapal yang sesuai kebutuhan aksi, hingga fasilitas keselamatan seperti fire fighting system hadir sebagai solusi olah gerak yang tangguh, aman, dan andal.

"Mendukung aktivitas industri energi, logistik, dan infrastruktur untuk Indonesia," ucapnya.

Baca Juga

Fitra Kurniawan, kru kapal tunda Kresna 306 milik PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marine), mengatakan perlunya keterlibatan banyak pihak untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional sesuai standar.

Menurutnya, di sinilah kapal tunda berperan sebagai penggerak rantai industri energi, distribusi logistik, infrastruktur, hingga sumber daya lainnya yang beroperasi di laut lepas.

Dia menceritakan saat kapal tunda beroperasi di perairan Madura, sekitar 57 mil laut dari pelabuhan Tanjung Perak.

"Saat itu kami sedang melaksanakan crew transfer, proses saat kapal tunda mengangkut kru dari satu sarana offshore ke sarana lainnya. Kondisinya cukup menantang karena ombak tinggi dan angin kencang. Sementara itu, kru harus diangkut melalui personal basket melalui deck belakang kapal sehingga mengharuskan kapal berjalan dengan haluan mundur, jadi harus ekstra hati-hati," kata dia.

Dia juga menambahkan, walau beroperasi jauh dari pelabuhan, kru tetap melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan.

"Bekerja jauh dari pelabuhan punya tantangan sendiri dan harus tetap beroperasi dengan aman. Misalnya jika cuaca buruk dan angin melebihi 30 knots, kami hentikan operasional karena berisiko kecelakaan,” ujarnya.

Di tengah risiko dan kondisi alam yang seringkali tak terprediksi, operasional offshore membawa tantangan lebih dari operasional darat maupun di pelabuhan.

Sarana offshore tidak memiliki kemampuan olah gerak sendiri, di sinilah kapal tunda berperan mulai dari pemindahan rig, pengangkutan ponton, penundaan kapal besar, hingga distribusi suplai logistik kru.

Tak hanya itu, kapal tunda juga siap berperan sebagai standby rescue untuk situasi darurat seperti pemadaman kebakaran maupun evakuasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS
Premium
45 menit yang lalu

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
2 jam yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Kinerja Layanan Pelindo Jasa Maritim Semester I/2025 Rata-rata Tumbuh 2 Digit

Kinerja Layanan Pelindo Jasa Maritim Semester I/2025 Rata-rata Tumbuh 2 Digit

Pelindo Jasa Maritim Pastikan Layanan Marine di Pelabuhan Pulau Baai Buka Kembali

Pelindo Jasa Maritim Pastikan Layanan Marine di Pelabuhan Pulau Baai Buka Kembali

Singapura dan Jepang Serius Garap Bahan Bakar Amonia di Industri Pelayaran

Singapura dan Jepang Serius Garap Bahan Bakar Amonia di Industri Pelayaran

Mau Borong Kapal, Trans Power Marine (TPMA) Bentuk JV Trans Ocean Permata

Mau Borong Kapal, Trans Power Marine (TPMA) Bentuk JV Trans Ocean Permata

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Pelabuhan Tanjung Perak Turun 24% November 2024

Jumlah Penumpang Angkutan Laut Pelabuhan Tanjung Perak Turun 24% November 2024

Keramik Impor Ilegal Senilai Rp9,8 Miliar Ditahan di Tanjung Perak

Keramik Impor Ilegal Senilai Rp9,8 Miliar Ditahan di Tanjung Perak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cukai Jadi Penyelamat Penerimaan Negara di KPPN Malang Capai pada Juli 2025
Bisnis Jatim
1 menit yang lalu

Cukai Jadi Penyelamat Penerimaan Negara di KPPN Malang Capai pada Juli 2025

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025
Bisnis Jatim
2 jam yang lalu

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal
Bisnis Jatim
11 jam yang lalu

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru
Bisnis Jatim
19 Agt 2025 | 19:28 WIB

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM
Bisnis Jatim
19 Agt 2025 | 18:20 WIB

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

2

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

2

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025