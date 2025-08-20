Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Pelindo Marine berkomitmen menyediakan layanan pemanduan dan penundaan kapal yang aman dan profesional di 55 wilayah Indonesia, mendukung industri energi dan logistik.

Bisnis.com, SURABAYA — Pelindo Marine, bagian dari grup usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berkomitmen menghadirkan layanan pemanduan dan penundaan kapal yang profesional dan aman.

Direktur Komersial, Operasi, dan Teknik Pelindo Marine, Elvin Syah Putra, menyatakan perusahaan siap berkontribusi dalam sektor industri dan maritim yang lebih luas di luar kawasan SBPP (Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan).

"Pelindo Marine terus memperkuat armada untuk menghadirkan layanan terbaik. Kini kami hadir di 55 wilayah Indonesia, dengan kapal berstandar keselamatan tinggi dan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan industri sehingga siap mendukung logistik hingga industri pengembangan energi di berbagai titik strategis di Indonesia," kata Elvin Syah Putra dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, kapal tunda Pelindo Marine memainkan peran sebagai penggerak penting di tengah sarana lepas pantai.

Kapal yang dilengkapi kekuatan bollard pull yang memadai, dimensi kapal yang sesuai kebutuhan aksi, hingga fasilitas keselamatan seperti fire fighting system hadir sebagai solusi olah gerak yang tangguh, aman, dan andal.

"Mendukung aktivitas industri energi, logistik, dan infrastruktur untuk Indonesia," ucapnya.

Fitra Kurniawan, kru kapal tunda Kresna 306 milik PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marine), mengatakan perlunya keterlibatan banyak pihak untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional sesuai standar.

Menurutnya, di sinilah kapal tunda berperan sebagai penggerak rantai industri energi, distribusi logistik, infrastruktur, hingga sumber daya lainnya yang beroperasi di laut lepas.

Dia menceritakan saat kapal tunda beroperasi di perairan Madura, sekitar 57 mil laut dari pelabuhan Tanjung Perak.

"Saat itu kami sedang melaksanakan crew transfer, proses saat kapal tunda mengangkut kru dari satu sarana offshore ke sarana lainnya. Kondisinya cukup menantang karena ombak tinggi dan angin kencang. Sementara itu, kru harus diangkut melalui personal basket melalui deck belakang kapal sehingga mengharuskan kapal berjalan dengan haluan mundur, jadi harus ekstra hati-hati," kata dia.

Dia juga menambahkan, walau beroperasi jauh dari pelabuhan, kru tetap melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan.

"Bekerja jauh dari pelabuhan punya tantangan sendiri dan harus tetap beroperasi dengan aman. Misalnya jika cuaca buruk dan angin melebihi 30 knots, kami hentikan operasional karena berisiko kecelakaan,” ujarnya.

Di tengah risiko dan kondisi alam yang seringkali tak terprediksi, operasional offshore membawa tantangan lebih dari operasional darat maupun di pelabuhan.

Sarana offshore tidak memiliki kemampuan olah gerak sendiri, di sinilah kapal tunda berperan mulai dari pemindahan rig, pengangkutan ponton, penundaan kapal besar, hingga distribusi suplai logistik kru.

Tak hanya itu, kapal tunda juga siap berperan sebagai standby rescue untuk situasi darurat seperti pemadaman kebakaran maupun evakuasi.