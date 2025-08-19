Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

IM3 Platinum hadirkan fitur SATSPAM berbasis AI untuk melindungi dari scam dan spam, memeriahkan Festival Belanja di Jawa Timur, kolaborasi dengan Erafone dan Oppo.

Bisnis.com, SURABAYA — IM3 Platinum menghadirkan fitur SATSPAM, inovasi berbasis AI yang secara proaktif melindungi pelanggan dari ancaman scam dan spam. Fitur ini ditawarkan kepada masyarakat dalam memeriahkan Festival Belanja di Jawa Timur.

EVP–Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, Fahd Yudhanegoro, mengatakan bahwa fitur ini merupakan bagian dari AIvolusi5G, gabungan kecerdasan buatan canggih dengan jaringan 5G Indosat yang responsif, adaptif, dan relevan.

"Sejalan dengan semangat Hari Kemerdekaan Indonesia, SATSPAM menjadi simbol kemerdekaan dari ancaman penipuan digital, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara aman dan bermanfaat. Rasa aman di ruang digital adalah hak semua orang, dan teknologi harus menjadi pelindung, bukan sekadar penghubung," ucap Fahd Yudhanegoro dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

Melalui kolaborasi Festival Belanja di Jawa Timur, Indosat Ooredoo Hutchison, Erafone, dan Oppo, Fahd menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan solusi komunikasi, perangkat, dan keamanan digital yang terintegrasi, demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di era konektivitas tanpa batas.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3, bersama Erafone dan Oppo, resmi menggelar Festival Belanja Erafone di Jawa Timur.

Ajang ini berlangsung mulai 15 Agustus hingga 30 September 2025 di seluruh toko Erafone wilayah Jawa Timur. Indosat membawa sederet promo, penawaran, serta pengalaman belanja yang lebih dekat dengan pelanggan.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, IM3 menghadirkan IM3 Platinum, layanan pascabayar baru dari Indosat yang menawarkan pengalaman digital lebih simpel dan naik level, dilengkapi kuota besar, prioritas jaringan, serta perlindungan digital melalui fitur SATSPAM.

Bersama Erafone dan Oppo, IM3 menyapa langsung masyarakat melalui rangkaian Festival Belanja di tiga lokasi utama dan ratusan lokasi lainnya, diantaranya, Erafone & More Ruko Raya Manyar Surabaya, Erafone Megastore 3.0 Sutoyo Malang, serta Erafone Kediri Town Square.

Erafone menjadi salah satu store partner utama IM3 Platinum khususnya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Festival ini menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus mempererat kedekatan dengan pelanggan, memudahkan masyarakat mendapatkan paket internet premium IM3 Platinum yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka.

Head of Region 4 (East Java, Bali Nusra, dan Kalimantan) Erajaya Digital, Mulyana Sopian, mengatakan Erafone memiliki hampir 139 store di Jawa Timur, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya potensi pasar di wilayah ini.

"Melalui Festival Belanja Erafone, kami ingin memberikan kemudahan akses dan pilihan produk yang lebih lengkap, sekaligus menghadirkan pengalaman belanja yang bernilai tambah bagi masyarakat," kata dia.

Regional General Manager Oppo Surabaya, Mr. Lucky, menegaskan bundling ini memberikan pelanggan kesempatan untuk memiliki smartphone dengan paket internet lengkap, sehingga mereka dapat menikmati konektivitas dan hiburan tanpa batas.