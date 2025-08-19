Bisnis Indonesia Premium
Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

IM3 Platinum hadirkan fitur SATSPAM berbasis AI untuk melindungi dari scam dan spam, memeriahkan Festival Belanja di Jawa Timur, kolaborasi dengan Erafone dan Oppo.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 18:20
IM3 Platinum menawarkan perlindungan dari ancaman scam dan spam. / Istimewa
IM3 Platinum menawarkan perlindungan dari ancaman scam dan spam. / Istimewa
  • IM3 Platinum meluncurkan fitur SATSPAM berbasis AI untuk melindungi pelanggan dari ancaman scam dan spam dalam rangka Festival Belanja di Jawa Timur.
  • Fitur SATSPAM merupakan bagian dari AIvolusi5G, menggabungkan kecerdasan buatan dengan jaringan 5G Indosat untuk memberikan keamanan digital yang lebih baik.
  • Festival Belanja Erafone di Jawa Timur, hasil kolaborasi Indosat, Erafone, dan Oppo, menawarkan pengalaman belanja dengan promo dan perlindungan digital melalui IM3 Platinum.

Bisnis.com, SURABAYA — IM3 Platinum menghadirkan fitur SATSPAM, inovasi berbasis AI yang secara proaktif melindungi pelanggan dari ancaman scam dan spam. Fitur ini ditawarkan kepada masyarakat dalam memeriahkan Festival Belanja di Jawa Timur.

EVP–Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, Fahd Yudhanegoro, mengatakan bahwa fitur ini merupakan bagian dari AIvolusi5G, gabungan kecerdasan buatan canggih dengan jaringan 5G Indosat yang responsif, adaptif, dan relevan.

"Sejalan dengan semangat Hari Kemerdekaan Indonesia, SATSPAM menjadi simbol kemerdekaan dari ancaman penipuan digital, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara aman dan bermanfaat. Rasa aman di ruang digital adalah hak semua orang, dan teknologi harus menjadi pelindung, bukan sekadar penghubung," ucap Fahd Yudhanegoro dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

Melalui kolaborasi Festival Belanja di Jawa Timur, Indosat Ooredoo Hutchison, Erafone, dan Oppo, Fahd menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan solusi komunikasi, perangkat, dan keamanan digital yang terintegrasi, demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di era konektivitas tanpa batas.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3, bersama Erafone dan Oppo, resmi menggelar Festival Belanja Erafone di Jawa Timur.

Ajang ini berlangsung mulai 15 Agustus hingga 30 September 2025 di seluruh toko Erafone wilayah Jawa Timur. Indosat membawa sederet promo, penawaran, serta pengalaman belanja yang lebih dekat dengan pelanggan.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, IM3 menghadirkan IM3 Platinum, layanan pascabayar baru dari Indosat yang menawarkan pengalaman digital lebih simpel dan naik level, dilengkapi kuota besar, prioritas jaringan, serta perlindungan digital melalui fitur SATSPAM.

Bersama Erafone dan Oppo, IM3 menyapa langsung masyarakat melalui rangkaian Festival Belanja di tiga lokasi utama dan ratusan lokasi lainnya, diantaranya, Erafone & More Ruko Raya Manyar Surabaya, Erafone Megastore 3.0 Sutoyo Malang, serta Erafone Kediri Town Square.

Erafone menjadi salah satu store partner utama IM3 Platinum khususnya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Festival ini menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus mempererat kedekatan dengan pelanggan, memudahkan masyarakat mendapatkan paket internet premium IM3 Platinum yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka.

Head of Region 4 (East Java, Bali Nusra, dan Kalimantan) Erajaya Digital, Mulyana Sopian, mengatakan Erafone memiliki hampir 139 store di Jawa Timur, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya potensi pasar di wilayah ini.

"Melalui Festival Belanja Erafone, kami ingin memberikan kemudahan akses dan pilihan produk yang lebih lengkap, sekaligus menghadirkan pengalaman belanja yang bernilai tambah bagi masyarakat," kata dia.

Regional General Manager Oppo Surabaya, Mr. Lucky, menegaskan bundling ini memberikan pelanggan kesempatan untuk memiliki smartphone dengan paket internet lengkap, sehingga mereka dapat menikmati konektivitas dan hiburan tanpa batas.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

Indosat (ISAT) Andalkan AI dan Cloud Pacu Segmen B2B di Tengah Efisiensi

Indosat (ISAT) Andalkan AI dan Cloud Pacu Segmen B2B di Tengah Efisiensi

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

7 Operator Telko Ikut Tahap Lanjut Lelang 1,4 GHz: Telkom, XLSMART, hingga Indosat

7 Operator Telko Ikut Tahap Lanjut Lelang 1,4 GHz: Telkom, XLSMART, hingga Indosat

Trafik Indosat (ISAT) di Bali Nusra Tumbuh 23,9% pada Kuartal II/2025

Trafik Indosat (ISAT) di Bali Nusra Tumbuh 23,9% pada Kuartal II/2025

Adu Strategi Emiten Telko WIFI, INET, ISAT Cs Rebutan Pita Frekuensi 1,4 Ghz

Adu Strategi Emiten Telko WIFI, INET, ISAT Cs Rebutan Pita Frekuensi 1,4 Ghz

IM3 Hadirkan Fitur SATSPAM, Perlindungan otomatis berbasis AI untuk Penipuan Digital

IM3 Hadirkan Fitur SATSPAM, Perlindungan otomatis berbasis AI untuk Penipuan Digital

Indosat Luncurkan Paket Spesial Ramadan dari 30 GB hingga 150 GB

Indosat Luncurkan Paket Spesial Ramadan dari 30 GB hingga 150 GB

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru
Bisnis Jatim
9 jam yang lalu
Bisnis Jatim
9 jam yang lalu

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM
Bisnis Jatim
10 jam yang lalu
Bisnis Jatim
10 jam yang lalu

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

TPK Lamong Catatkan Kenaikan Arus Peti Kemas Jadi 521.451 Teus
Bisnis Jatim
11 jam yang lalu
Bisnis Jatim
11 jam yang lalu

TPK Lamong Catatkan Kenaikan Arus Peti Kemas Jadi 521.451 Teus

Pengamat Ungkap 3 Kunci Berantas Rokok Ilegal dari Jawa Timur
Bisnis Jatim
14 jam yang lalu
Bisnis Jatim
14 jam yang lalu

Pengamat Ungkap 3 Kunci Berantas Rokok Ilegal dari Jawa Timur

Gotong Royong Warnai Perayaan 80 Tahun Kemerdekaan RI di Surabaya
Kabar Jatim
15 jam yang lalu
Kabar Jatim
15 jam yang lalu

Gotong Royong Warnai Perayaan 80 Tahun Kemerdekaan RI di Surabaya

1

Gotong Royong Warnai Perayaan 80 Tahun Kemerdekaan RI di Surabaya

2

Pengamat Ungkap 3 Kunci Berantas Rokok Ilegal dari Jawa Timur

3

TPK Lamong Catatkan Kenaikan Arus Peti Kemas Jadi 521.451 Teus

4

Bank Jatim Kejar Target Jadi BPD Nomor 1 di Indonesia, Dorong Transformasi Ekonomi di Jawa Timur

5

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!
15 Agustus 2025

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

