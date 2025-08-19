Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru

GIIAS Surabaya 2025 hadirkan 7 merek baru untuk tingkatkan penjualan dan perkuat pasar otomotif Jawa Timur, dengan target pengunjung tumbuh double digit.

Bisnis.com, SURABAYA — Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Surabaya yang memasuki usia satu dekade pada tahun ini menghadirkan 7 merek mobil baru untuk mendongkrak penjualan pada gelaran pameran otomotif tersebut.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan pameran otomotif terbesar kedua setelah BSD City Tangerang ini dinilai penting untuk memperkenalkan produk, inovasi, dan teknologi kendaraan bermotor kepada masyarakat Jawa Timur.

GIIAS Surabaya digelar sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan industri otomotif nasional sekaligus menegaskan peran strategis Jawa Timur dalam ekosistem kendaraan bermotor.

"Partisipasi merek baru pada GIIAS Surabaya 2025 menjadi indikasi bahwa kepercayaan terhadap potensi pasar otomotif Jawa Timur semakin menguat. Ini juga mendukung upaya Gaikindo memperkuat kontribusi industri otomotif nasional," kata Kukuh Kumara dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa (19/8/2025).

Project Director GIIAS 2025, Abiyoso Wietono, menambahkan rangkaian penyelenggaraan di Tangerang mencatat capaian positif dengan antusiasme pengunjung dan nilai transaksi yang tinggi.

"Untuk Surabaya, tahun lalu total pengunjung mencapai 35.000 orang, tahun ini kami menargetkan pertumbuhan double digit, fokus kita memang pada inovasi dan teknologi yang akan dikenalkan," ujarnya.

Menurutnya, Surabaya menjadi lokasi pameran terbesar kedua setelah BSD City, dengan area seluas 13.000 m² atau hampir 2 kali lipat lebih luas dibandingkan kota lain seperti Semarang, Bandung, dan Makassar yang hanya sekitar 6.000–8.000 m².

"Tahun ini, GIIAS Surabaya akan menghadirkan 7 merek baru, terdiri atas 6 merek mobil penumpang BAIC, Denza, Aion, Geely, Great Wall Motor (GWM), dan Jaecoo serta satu merek sepeda motor, Scomadi," kata dia.

Total terdapat 30 merek peserta dengan 22 di antaranya berasal dari segmen mobil penumpang dan kendaraan komersial.

Beberapa merek yang dipastikan hadir antara lain BAIC, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Denza, Aion, Geely, GWM, Honda, Jaecoo, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Seres, Suzuki, Toyota, VinFast, Wuling, serta DFSK untuk kendaraan komersial.

Dalam perjalanannya, GIIAS Surabaya tumbuh signifikan sejak pertama kali digelar pada 2015 dengan luas area 6.000 m² dan hanya diikuti 15 merek.

Kini, pada 2025, luas pameran meningkat menjadi 13.000 m² dengan partisipasi 22 merek besar.

Setelah Surabaya, rangkaian GIIAS 2025 akan berlanjut ke Semarang, Bandung, dan Makassar.