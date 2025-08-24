Penyaluran Kredit Tembus Rp78,5 Triliun, Bank Jatim Rilis Layanan Anyar

Bisnis.com, SURABAYA — Penyaluran kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim mencapai Rp78,5 triliun sepanjang semester I/2025. Nilai ini naik 35,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Direktur Utama Bank Jatim, Arif Suhirman, menjelaskan pengelolaan dana pihak ketiga meningkat 13% YoY menjadi sebesar Rp91,6 triliun.

Sementara itu, laba bersih perusahaan berada di angka Rp844 Miliar atau naik sebesar 35,9% YoY. Konsolidasi aset tumbuh sebesar 16,7% YoY menjadi Rp118,1 triliun.

”Pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerja keras dari seluruh insan Jatimers dan tentunya dengan dukungan yang penuh. Baik dari nasabah hingga pemegang saham sehingga Bank Jatim dapat diterima dan mampu melayani seluruh masyarakat Jawa Timur serta Indonesia,” ujarnya, di sela-sela Puncak Peringatan HUT ke-64 Bank Jatim di Grand City Surabaya, Jumat (22/8/2025) malam,

Arif mengemukakan capaian ini bukanlah hal mudah, terlebih dengan tantangan dan persaingan sektor perbankan yang ada.

Dia menambahkan bahwa jajaran manajemen akan memfokuskan pada pencapaian aset yang berkualitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan pada tahun ini.

Dengan operasional yang memasuki usia ke-64, Bank Jatim pun memperkenalkan layanan baru bernama Jatim Prioritas Syariah. Arif mengatakan layanan ini diluncurkan untuk melengkapi Jatim Prioritas dengan segmen khususnya yang menyasar nasabah dengan preferensi keuangan syariah.

”Jatim Syariah Prioritas merupakan layanan perbankan eksklusif yang diberikan oleh Bank Jatim sebagai wujud apresiasi kepada nasabah prioritas syariah dengan menawarkan berbagai manfaat, keistimewaan, dan kemudahan dalam bertransaksi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengemukakan bahwa Bank Jatim terus menorehkan kinerja positif setiap tahun. Kinerja ini diharapkan berlanjut untuk 2025, seiring dengan performa perekonomian Jawa Timur.

“Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekitar 5,2%, lalu pertumbuhan manufaktur Jawa Timur di kisaran 7,5%, dan juga pertumbuhan akomodasi makanan minuman itu bisa 8%. Itu semua patut kita syukuri,” terangnya.

Dia berharap ke depannya Bank Jatim akan selalu menjadi bank yang adaptif terhadap perkembangan perekonomian baik makro maupun global. Selain itu, pihaknya juga berharap agar Bank Jatim dapat terus mendukung sektor agro serta menyukseskan program 3 juta rumah dengan kuota FLPP yang telah dipercayakan kepada Bank Jatim dan Unit Usaha Syariah Bank Jatim.