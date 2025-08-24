Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyaluran Kredit Tembus Rp78,5 Triliun, Bank Jatim Rilis Layanan Anyar

Bank Jatim salurkan kredit Rp78,5 triliun, naik 35,2% YoY sepanjang semester I/2025 dan meluncurkan layanan Jatim Prioritas Syariah untuk nasabah syariah.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 03:20
Share
Nasabah melakukan transaksi menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Jatim (BJTM) di Surabaya, Jawa Timur./Bisnis-Himawan L Nugraha.
Nasabah melakukan transaksi menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Jatim (BJTM) di Surabaya, Jawa Timur./Bisnis-Himawan L Nugraha.
Ringkasan Berita
  • Penyaluran kredit Bank Jatim mencapai Rp78,5 triliun pada semester I/2025, meningkat 35,2% YoY, dengan laba bersih naik 35,9% menjadi Rp844 miliar.
  • Bank Jatim meluncurkan layanan baru bernama Jatim Prioritas Syariah untuk melayani nasabah dengan preferensi keuangan syariah.
  • Wakil Gubernur Jawa Timur berharap Bank Jatim terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor agro, serta menyukseskan program 3 juta rumah dengan kuota FLPP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Penyaluran kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim mencapai Rp78,5 triliun sepanjang semester I/2025. Nilai ini naik 35,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Direktur Utama Bank Jatim, Arif Suhirman, menjelaskan pengelolaan dana pihak ketiga meningkat 13% YoY menjadi sebesar Rp91,6 triliun.

Sementara itu, laba bersih perusahaan berada di angka Rp844 Miliar atau naik sebesar 35,9% YoY. Konsolidasi aset tumbuh sebesar 16,7% YoY menjadi Rp118,1 triliun.

”Pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerja keras dari seluruh insan Jatimers dan tentunya dengan dukungan yang penuh. Baik dari nasabah hingga pemegang saham sehingga Bank Jatim dapat diterima dan mampu melayani seluruh masyarakat Jawa Timur serta Indonesia,” ujarnya, di sela-sela Puncak Peringatan HUT ke-64 Bank Jatim di Grand City Surabaya, Jumat (22/8/2025) malam,

Arif mengemukakan capaian ini bukanlah hal mudah, terlebih dengan tantangan dan persaingan sektor perbankan yang ada.

Dia menambahkan bahwa jajaran manajemen akan memfokuskan pada pencapaian aset yang berkualitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan pada tahun ini.

Baca Juga

Dengan operasional yang memasuki usia ke-64, Bank Jatim pun memperkenalkan layanan baru bernama Jatim Prioritas Syariah. Arif mengatakan layanan ini diluncurkan untuk melengkapi Jatim Prioritas dengan segmen khususnya yang menyasar nasabah dengan preferensi keuangan syariah. 

”Jatim Syariah Prioritas merupakan layanan perbankan eksklusif yang diberikan oleh Bank Jatim sebagai wujud apresiasi kepada nasabah prioritas syariah dengan menawarkan berbagai manfaat, keistimewaan, dan kemudahan dalam bertransaksi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengemukakan bahwa Bank Jatim terus menorehkan kinerja positif setiap tahun. Kinerja ini diharapkan berlanjut untuk 2025, seiring dengan performa perekonomian Jawa Timur.

“Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekitar 5,2%, lalu pertumbuhan manufaktur Jawa Timur di kisaran 7,5%, dan juga pertumbuhan akomodasi makanan minuman itu bisa 8%. Itu semua patut kita syukuri,” terangnya.

Dia berharap ke depannya Bank Jatim akan selalu menjadi bank yang adaptif terhadap perkembangan perekonomian baik makro maupun global. Selain itu, pihaknya juga berharap agar Bank Jatim dapat terus mendukung sektor agro serta menyukseskan program 3 juta rumah dengan kuota FLPP yang telah dipercayakan kepada Bank Jatim dan Unit Usaha Syariah Bank Jatim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
10 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
12 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Jatim Kejar Target Jadi BPD Nomor 1 di Indonesia, Dorong Transformasi Ekonomi di Jawa Timur

Bank Jatim Kejar Target Jadi BPD Nomor 1 di Indonesia, Dorong Transformasi Ekonomi di Jawa Timur

Bank Jatim Gandeng Bank Banten Perkuat Layanan Digital Non-API

Bank Jatim Gandeng Bank Banten Perkuat Layanan Digital Non-API

Gandeng Toko Ladang, Bank Jatim Latih UMKM Dukung Digitalisasi

Gandeng Toko Ladang, Bank Jatim Latih UMKM Dukung Digitalisasi

Bank Jatim Bukukan Laba Bersih Rp703 Miliar pada Semester I/2025

Bank Jatim Bukukan Laba Bersih Rp703 Miliar pada Semester I/2025

Direksi dan Komisaris Bank Jatim (BJTM) Kompak Tambah Kepemilikan Saham, Ini Tujuannya

Direksi dan Komisaris Bank Jatim (BJTM) Kompak Tambah Kepemilikan Saham, Ini Tujuannya

Bank Jatim (BJTM) Raup Laba Rp347,26 Miliar per Kuartal I/2025, Naik 23,28%

Bank Jatim (BJTM) Raup Laba Rp347,26 Miliar per Kuartal I/2025, Naik 23,28%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penyaluran Kredit Tembus Rp78,5 Triliun, Bank Jatim Rilis Layanan Anyar
Bisnis Jatim
20 menit yang lalu

Penyaluran Kredit Tembus Rp78,5 Triliun, Bank Jatim Rilis Layanan Anyar

Momen AHY Diserbu Warga saat Merdeka Run di Monumen Reog Ponorogo
Kabar Jatim
13 jam yang lalu

Momen AHY Diserbu Warga saat Merdeka Run di Monumen Reog Ponorogo

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani
Bisnis Jatim
15 jam yang lalu

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal
Bisnis Jatim
17 jam yang lalu

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%
Bisnis Jatim
18 jam yang lalu

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

2

Momen AHY Diserbu Warga saat Merdeka Run di Monumen Reog Ponorogo

3

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal

4

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

5

Penyaluran Kredit Tembus Rp78,5 Triliun, Bank Jatim Rilis Layanan Anyar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Objek Wisata Oluhuta Paradise di Gorontalo
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

2

Momen AHY Diserbu Warga saat Merdeka Run di Monumen Reog Ponorogo

3

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal

4

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

5

Penyaluran Kredit Tembus Rp78,5 Triliun, Bank Jatim Rilis Layanan Anyar