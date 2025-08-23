Bisnis Indonesia Premium
Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

PTPN I Regional 5 membangun irigasi 900m di Blitar senilai Rp200 juta untuk mendukung ketahanan pangan dan produktivitas 46 petani di Desa Banjarsari.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 12:03
Penyerahan saluran irigasi oleh Region Head PTPN I Regional 5, Winarto (kanan), kepada  Ketua Kelompok Tani Sinar Mulya 2, Suswantoro, di Blitar, Jumat (22/8/2025). / Istimewa
Ringkasan Berita
  • PTPN I Regional 5 membangun saluran irigasi sepanjang 900 meter senilai Rp200 juta untuk mendukung produktivitas pertanian di Desa Banjarsari, Blitar.
  • Program ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6 dan agenda ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
  • Bantuan irigasi ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Holding Perkebunan PTPN III, bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BLITAR — PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 5 membangun saluran irigasi cor untuk membantu pengairan sawah bagi petani untuk mendukung program ketahanan pangan

Region Head PTPN I Regional 5, Winarto, mengatakan pembangunan saluran irigasi cor sepanjang 900 meter yang dibangun itu diharapkan mampu mendukung produktivitas lahan pertanian yang selama ini terkendala akses air.

Irigasi yang dibangun senilai Rp200 juta itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan irigasi bagi Kelompok Tani Sinar Mulya 2 yang beranggotakan 46 petani di Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

"Bantuan ini merupakan bentuk dukungan nyata kepada petani lokal. Bantuan sarana irigasi ini kami salurkan sebagai upaya untuk memperkuat sektor pertanian di daerah ini. Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional," kata Winarto pada penyerahan bantuan kepada Ketua Kelompok Tani Sinar Mulya 2, Suswantoro, di Blitar, Jumat (22/8/2025).

Dia menambahkan, program ini tidak hanya mendukung peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6 dari Kementerian BUMN mengenai akses sanitasi layak dan air bersih.

"Ketersediaan air yang memadai adalah salah satu kunci utama bagi keberhasilan pertanian. Karena itu, kami berharap saluran irigasi ini bisa menjadi solusi langsung atas kebutuhan petani," kata Winarto.

Winarto menjelaskan, program ini juga sejalan dengan agenda ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

"Ketahanan pangan nasional akan lebih kuat jika petani memiliki sarana produksi yang memadai. Kami berharap bantuan ini dapat mendorong peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Kepala Desa Banjarsari, Bambang Sutejo, mengapresiasi kontribusi PTPN I Regional 5 terhadap pertanian masyarakat.

"Kami sangat berterima kasih, bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga kami, khususnya para petani. Ketersediaan air di tempat kami sangat banyak namun belum ada saluran air yang memadai. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung program ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Senada dengan itu, Suswantoro, Ketua Kelompok Tani Sinar Mulya 2, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan.

"Kami mengapresiasi bantuan ini karena sangat membantu kelompok tani kami dalam mengelola lahan secara lebih efektif. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan hasil panen dan membawa dampak baik bagi seluruh anggota," tuturnya.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan oleh Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui PTPN I Regional 5.

Program ini mendukung sektor pertanian dan pengelolaan air sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan.

Blitar, sebagai sentra pertanian Jawa Timur, diharapkan semakin meningkatkan produktivitas melalui bantuan ini.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

