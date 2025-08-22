Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Guru Besar FIA UB Kembangkan Aplikasi Deteksi Dini Risiko Penyakit Kardiovaskuler

Prof. Sujarwoto dari FIA UB mengembangkan SMARThealth, aplikasi deteksi dini risiko kardiovaskular, untuk meningkatkan layanan kesehatan primer dan akses di Indonesia.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 17:10
Share
Guru Besar FIA UB, Prof. Sujarwoto, saat memberikan keterangan pers. Bisnis/Choirul Anam
Guru Besar FIA UB, Prof. Sujarwoto, saat memberikan keterangan pers. Bisnis/Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG—Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sujarwoto mengembangkan platform digital layanan kesehatan primer untuk mendeteksi dini risiko penyakit kardiovaskuler yang diberi nama SMARThealth.

Dia mengatakan alasannya mengembangkan aplikasi itu karena adanya ketimpangan akses, rendahnya mutu layanan, dan minimnya integrasi dalam penanganan penyakit kronis menyebabkan masyarakat terutama kelompok rentan tidak mendapatkan layanan yang memadai.

Salah satunya, kata dia, yakni tingginya penderita penyakit kardiovaskular sebagai beban kesehatan terbesar di Indonesia.

Padahal, kematian dan kecacatan akibat penyakit kardiovaskular dapat dicegah melalui deteksi dini faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan kadar gula darah, serta penerapan gaya hidup sehat.

Sebagai bentuk upaya peningkatan layanan kesehatan primer sekaligus promosi layanan kesehatan primer, dia mengembangkan Systematic Medical Appraisal Referral and Treatment (SMARThealth).

SMARThealth mengintegrasikan prinsip manajemen pelayanan public berbasis nilai.

Baca Juga

“Model ini kami rancang sebagai respon kritis terhadap kelemahan struktural dan fungsional dalam model lama. Model sebelumnya terlalu menitikberatkan pada aspek kuratif, meminggirkan dimensi pencegahan, serta mengabaikan pelibatan komunitas dan integrasi sistem data,” katanya.

Menurutnya, platform ini dirancang untuk menggeser paradigma dari kuratif ke preventif dan promotif, platform ini memungkinkan deteksi dini risiko penyakit kardiovaskular, mempercepat proses rujukan, dan memperluas akses pengobatan di wilayah perdesaan.

Keberhasilan SMARThealth membuka ruang pengembangan lebih lanjut untuk penyakit tidak menular lainnya seperti penyakit paru, diabetes, preeklamsia, dan kesehatan mental.

Upaya integrasi dengan sistem nasional sedang berlangsung, menandai langkah strategis menuju transformasi layanan kesehatan digital.

SMARThealth menunjukkan bahwa riset yang berpijak pada kebutuhan warga dapat melahirkan inovasi publik yang inklusif, adaptif, dan berdampak luas.

“SMARThealth sudah diujicobakan di 8 desa di Kab. Malang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan pada 2015. Hasilnya, cukup efektif dalam mengontrol penderita penyakit jantung,” ucapnya. Yang juga akan menerapkan, Kab. Banyuwangi dan Banjarmasin.

Platform ini juga diuji di China dan Brazil dalam kerja sama antara UB dan dua negara tersebut.

“Percepatan penerapan platform ini, terkendala SDM. SDM-nya harus mumpuni sehingga harus dilatih terlebih dulu. Jika berhasil, maka fungsi pendamping ini bisa menggantikan tugas-tugas tenaga perawat,” ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
6 menit yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
2 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jalan Cepat 3.000 Langkah per Hari Bisa Cegah Penyakit Jantung dan Stroke

Jalan Cepat 3.000 Langkah per Hari Bisa Cegah Penyakit Jantung dan Stroke

Ini 7 Jenis Jalan Kaki yang Ampuh untuk Turunkan Berat Badan

Ini 7 Jenis Jalan Kaki yang Ampuh untuk Turunkan Berat Badan

Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

Tips Investasi Saham yang Aman Pakai Aplikasi Online

Tips Investasi Saham yang Aman Pakai Aplikasi Online

72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok - YouTube Cs, Marak Konten Penipuan

DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok - YouTube Cs, Marak Konten Penipuan

Aplikasi Digital Bank Raya (AGRO) Capai 1 Juta Pengguna pada 2024

Aplikasi Digital Bank Raya (AGRO) Capai 1 Juta Pengguna pada 2024

Duo, Si Burung Hantu Duolingo Dinyatakan Mati, Ini Respons Kocak Para Pengguna!

Duo, Si Burung Hantu Duolingo Dinyatakan Mati, Ini Respons Kocak Para Pengguna!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

Penjualan Properti Sinar Mas Land di Surabaya Melesat Berkat PPN DTP
Bisnis Jatim
17 jam yang lalu

Penjualan Properti Sinar Mas Land di Surabaya Melesat Berkat PPN DTP

Guru Besar FIA UB Kembangkan Aplikasi Deteksi Dini Risiko Penyakit Kardiovaskuler
Kabar Jatim
17 jam yang lalu

Guru Besar FIA UB Kembangkan Aplikasi Deteksi Dini Risiko Penyakit Kardiovaskuler

Avian Brands Gandeng SUN Energy Manfaatkan Energi Surya di Pabrik Utama
Bisnis Jatim
21 Agt 2025 | 09:56 WIB

Avian Brands Gandeng SUN Energy Manfaatkan Energi Surya di Pabrik Utama

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Penjualan Properti Sinar Mas Land di Surabaya Melesat Berkat PPN DTP

2

Guru Besar FIA UB Kembangkan Aplikasi Deteksi Dini Risiko Penyakit Kardiovaskuler

3

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

4

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Penjualan Properti Sinar Mas Land di Surabaya Melesat Berkat PPN DTP

2

Guru Besar FIA UB Kembangkan Aplikasi Deteksi Dini Risiko Penyakit Kardiovaskuler

3

Permintaan Pupuk Meningkat, Pendapatan Nusa Palapa Gemilang (NPGF) Tumbuh 37,7%

4

Bea Cukai Malang Berhasil Amankan 562.564 Batang Rokok Ilegal