Avian Brands Gandeng SUN Energy Manfaatkan Energi Surya di Pabrik Utama

Avian Brands bermitra dengan SUN Energy untuk memasang PLTS atap di pabrik Serang dan Sidoarjo, guna mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:56
PLTS Atap di Fasilitas Produksi Avian Jawa Timur. / Istimewa
PLTS Atap di Fasilitas Produksi Avian Jawa Timur. / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Avian Brands bekerja sama dengan SUN Energy untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pabrik Serang dan Sidoarjo guna mendukung strategi keberlanjutan perusahaan.
  • Instalasi PLTS di kedua pabrik tersebut diproyeksikan menghasilkan 873.000 kWh energi hijau per tahun, mengurangi emisi karbon sekitar 680 ton CO₂, setara dengan penanaman lebih dari 11.200 pohon.
  • Kolaborasi ini sejalan dengan roadmap Environmental, Social, and Governance (ESG) Avian Brands yang menargetkan pengurangan emisi cakupan 1 & 2 sebanyak 50% pada tahun 2030.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) bekerja sama dengan SUN Energy untuk memanfaatkan energi surya dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di dua pabrik utama yakni Serang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur.

QA & Sustainability Manager Avian Brands, Eko Hajar Prakoeswo, mengatakan PT Avia Avian Tbk memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri cat dan pelapis yang berkomitmen pada berkelanjutan melalui kemitraan strategis dengan SUN Energy. 

"Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam implementasi roadmap Environmental, Social, and Governance (ESG) Avian Brands, yang menempatkan energi terbarukan sebagai pilar lingkungan strategis jangka panjang," kata Eko dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Setelah sukses mengimplementasikan PLTS Atap di berbagai fasilitasnya, Avian Brands kini memperluas pemanfaatan energi surya di 2 pabrik utama yakni di Serang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur. 

Menurutnya, langkah ini tidak hanya menambah kapasitas energi hijau perusahaan, tetapi juga memperkuat fondasi menuju operasional yang rendah emisi dan efisien. 

Dengan total kapasitas yang diperkirakan mampu menghasilkan energi hijau sebesar 873.000 kWh per tahun, instalasi ini diproyeksikan mengurangi emisi karbon hingga sekitar 680 ton CO₂ per tahun, setara dengan penanaman lebih dari 11.200 pohon. 

Dampak ini menjadi bukti nyata bahwa inisiatif ESG dapat memberikan manfaat lingkungan yang signifikan sekaligus mendukung daya saing industri.

Secara rinci, fasilitas di Sidoarjo, Jawa Timur, menyumbang sekitar 730.726 kWh energi hijau, yang setara dengan pengurangan emisi sekitar 568 ton CO₂ atau 9.437 pohon tertanam.

Sementara itu, fasilitas di Serang, Banten menghasilkan estimasi 142.556 kWh energi bersih, mengurangi emisi sekitar 110 ton CO₂, atau setara dengan 1.841 pohon tertanam. 

Dia menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari strategi Avian Brands yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. 

Strategi ESG ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta penciptaan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

"Penerapan PLTS Atap sejalan dengan Komitmen Keberlanjutan Avian Brands yaitu Roadmap ESG, yang menyatakan target pengurangan emisi cakupan 1 & 2 sebanyak 50% pada tahun 2030. Kami memandang energi terbarukan sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional," ujar Eko.

CEO SUN Energy, Emmanuel Jefferson Kuesar, menegaskan bahwa SUN Energy melihat kolaborasi ini sebagai model kemitraan energi bersih yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri, sekaligus membuka peluang penerapan solusi keberlanjutan lain di masa depan.

Menurutnya, transisi energi bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi membangun sistem industri yang adaptif, bertanggung jawab, dan tahan terhadap tantangan masa depan.

"Sebagai sustainability-as-a-service provider dan sustainability Business Partner, kami berkomitmen mendukung Avian Brands tidak hanya pada proyek ini, tetapi juga dalam pengembangan berbagai solusi hijau lainnya yang selaras dengan tujuan dekarbonisasi dan pertumbuhan berkelanjutan di Avian Brands dan grup," ucapnya. 

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

