Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025

Realisasi TKD di KPPN Malang capai Rp4,8 triliun per Juli 2025, didukung Dana Alokasi Umum dan Dana Desa. Percepatan belanja diharapkan dorong ekonomi daerah.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:48
Share
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna (kanan), saat memberikan keterangan pers di kantornya, Rabu (20/8/2025). / Bisnis-Choirul Anam
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna (kanan), saat memberikan keterangan pers di kantornya, Rabu (20/8/2025). / Bisnis-Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG — Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) di wilayah kerja KPPN Malang telah tersalurkan Rp4,8 triliun atau 54,81% dari pagu per Juli 2025.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan kinerja belanja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp3 Triliun atau 59,07% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp855,9 miliar atau 48,62% dari alokasi pagu TA 2025. 

“Dana Desa terealisasi Rp571,4 miliar atau sekitar 68,39% dari alokasi. Untuk penyaluran Dana Desa tahap II telah disalurkan ke 236 desa dengan rincian 138 desa di wilayah pada Kabupaten Malang dan 98 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan,” katanya, Rabu (20/8/2025).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai TKD yang sudah disalurkan ke rekening kas Pemda maupun pemerintah desa diharapkan tidak dilakukan penundaan dalam belanjanya.

Menurutnya, jika TKD “parkir” di perbankan akan menghambat capaian target-target pembangunan dan merugikan masyarakat. Percepatan belanja oleh pemda maupun pemdes diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pergerakan roda perekonomian daerah. 

Belanja daerah di luar gaji pegawai, dia menegaskan,  harus dilakukan percepatan. Data SIKD DJPK per 19 Agustus 2025 menunjukkan realisasi belanja daerah di Malang raya masih di bawah 50%.

Baca Juga

Rincinya, Kab. Malang 46,61%, Kota Malang 44,28% dan Kota Batu 38,79%. Idealnya sudah hampir 8 bulan tahun anggaran berjalan penyerapan anggaran dapat mencapai lebih dari 50%. 

“Dengan data tersebut, pola penyerapan anggaran yang tinggi pada kuartal IV/2025 pasti akan terjadi dan pola ini kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
32 menit yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Premium
3 jam yang lalu

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Dana TKD Dipangkas, Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Subsidi Fiskal

Dana TKD Dipangkas, Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Subsidi Fiskal

RAPBN 2026 : Dilema Pemangkasan Transfer Daerah

RAPBN 2026 : Dilema Pemangkasan Transfer Daerah

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

BELANJA TKDD SULSEL : Dukungan Pusat Kian Kuat

BELANJA TKDD SULSEL : Dukungan Pusat Kian Kuat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal
Bisnis Jatim
9 jam yang lalu

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru
Bisnis Jatim
22 jam yang lalu

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM
Bisnis Jatim
23 jam yang lalu

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

TPK Lamong Catatkan Kenaikan Arus Peti Kemas Jadi 521.451 Teus
Bisnis Jatim
19 Agt 2025 | 17:00 WIB

TPK Lamong Catatkan Kenaikan Arus Peti Kemas Jadi 521.451 Teus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru

2

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

3

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

4

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dongkrak Penjualan, GIIAS 2025 Surabaya Hadirkan 7 Merek Baru

2

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

3

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

4

Realisasi TKD di Malang Capai Rp4,8 Triliun, Hampir 55% per Juli 2025