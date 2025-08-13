Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

BI Malang dorong penggunaan QRIS Tap untuk transaksi cepat dan aman dengan NFC, diperkenalkan di QRIS Tap Experience. Fokus pada pembayaran massal dan ritel.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 08:07
Share
Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Siti Nurfalinda (tengah), pada Gelaran QRIS Tap Experience di Tomoro Coffee, Selasa (12/8/2025). Istimewa
Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Siti Nurfalinda (tengah), pada Gelaran QRIS Tap Experience di Tomoro Coffee, Selasa (12/8/2025). Istimewa

Bisnis.com, MALANG—Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang mendorong penggunaan QRIS Tap untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

BI memperkenalkan kepada masyarakat pada QRIS Tap Experience di kawasan Kayutangan Heritage yang masih menjadi satu rangkaian dari Pekan QRIS Nasional 2025, Selasa (12/8/2025).

Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Siti Nurfalinda, mengatakan dengan menggunakan QRIS Tap maka pengguna cukup menempelkan ponsel yang memiliki fitur NFC ke mesin pembaca NFC di merchant, untuk melakukan pembayaran, tanpa perlu memindai kode QR, sehingga benar-benar dapat memudahkan masyarakat bertransaksi. 

“Hanya saja untuk saat ini, metode pembayaran tersebut baru dapat digunakan pada ponsel berbasis android,” ujarnya.

Data Bank Indonesia menunjukkan, Sandbox QRIS Tap NFC sudah mulai diperkenalkan sejak 24 September 2024, namun secara resmi baru diimplementasikan pada 14 Maret 2025.

Disrupsi terbesar penggunaan QRIS di front end, yakni meluasnya preferensi NFC secara global. Sepanjang 2023 – 2024 nilai transaksi tumbuh 411,7%. Terutama didorong wilayah Asia dan Australia, termasuk Indonesia. 

Baca Juga

Standar QRIS sebagai Satu Bahasa, dapat diintegrasikan dengan teknologi NFC, diharapkan dapat menyediakan preferensi masyarakat, yang membutuhkan cara bayar secara contactless, dengan value proposition yang lebih baik dari NFC eksisting. Serta tetap menjamin pemrosesan transaksi domestik.

“Beberapa keunggulan penggunaan QRIS Tap diantaranya, mudah dan cepat dengan waktu transaksi 300 mili/second, serta relatif cocok untuk transaksi bersifat mass dan rapid,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, juga lebih aman dari kartu UE (Uang Elektronik) karena menggunakan teknologi NFC (Near Field Communication). Termasuk lebih fleksibel karena transaksi dapat dilakukan dengan minim cahaya dan guncangan.

Karena itulah, dia menilai, QRIS Tap yang menjadi sebuah inovasi pembayaran digital ini, sengaja dirancang dalam rangka kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai  jenis pembayaran. Seperti transportasi dan ritel dengan efisiensi, yang ditunjang dengan keamanan tinggi. 

Gelaran QRIS Tap Experience di Tomoro Coffee itu sendiri, jelas Linda, sekaligus dipakai untuk seleksi QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI). 

QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025, adalah program nasional yang digagas oleh Bank Indonesia, untuk menggabungkan digitalisasi sistem pembayaran dengan pelestarian budaya lokal. 

“Program ini bukan sekadar kampanye transaksi digital. Tapi juga sebuah gerakan budaya, yang mengajak masyarakat menjelajahi kekayaan Nusantara, sambil bertransaksi secara praktis dan aman menggunakan QRIS,” jelasnya. 

Secara keseluruhan, hingga Maret 2025 kemarin, pemakai QRIS telah tembus 56,28 juta pengguna. Dengan merchant yang menerima QRIS mencapai 38,1 juta dan total perangkat Electronic Data Capture (EDC) mencapai 2,3 juta unit. 

QRIS saat ini juga menjadi fondasi digital bagi segmen UMKM. 

Angkanya mencapai 93% atau sekitar 38,1 juta pengguna QRIS, terbagi dalam pelaku usaha mikro 57,52%, usaha kecil 29,59%, usaha menengah 5,89% dan usaha besar di angka 3,37%. 

Sementara untuk pengembangan dan inovasi QRIS Tap di sektor transportasi, berupa tap in tap out, rencananya akan dilaunching pada September 2025 mendatang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
54 menit yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?
Premium
2 jam yang lalu

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ini Risiko Investasi Bitcoin menurut Pakar

Ini Risiko Investasi Bitcoin menurut Pakar

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

Penanganan Masalah PMI, Kemenko PM Tawarkan Solusi Holistik

Penanganan Masalah PMI, Kemenko PM Tawarkan Solusi Holistik

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

Kemenko PM Jadikan Malang Pusat Talenta PMI Nasional

Kemenko PM Jadikan Malang Pusat Talenta PMI Nasional

Ekonom: Tekanan Inflasi Beberapa Bulan Terakhir Efek Tekanan Domestik dan Eksternal

Ekonom: Tekanan Inflasi Beberapa Bulan Terakhir Efek Tekanan Domestik dan Eksternal

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap
Kabar Jatim
47 menit yang lalu

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Wagub: Ekonomi Jatim Tumbuh Mengesankan pada Triwulan II/2025
Bisnis Jatim
13 jam yang lalu

Wagub: Ekonomi Jatim Tumbuh Mengesankan pada Triwulan II/2025

Kanwil DJBC Jatim II Terbitkan Izin Kawasan Berikat Bagi 4 Perusahaan
Bisnis Jatim
14 jam yang lalu

Kanwil DJBC Jatim II Terbitkan Izin Kawasan Berikat Bagi 4 Perusahaan

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025
Kabar Jatim
15 jam yang lalu

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati
Kabar Jatim
16 jam yang lalu

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

2

Wagub: Ekonomi Jatim Tumbuh Mengesankan pada Triwulan II/2025

3

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

4

Kanwil DJBC Jatim II Terbitkan Izin Kawasan Berikat Bagi 4 Perusahaan

5

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Pembersihan Eceng Gondok di Waduk Tunggu Pampang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

2

Wagub: Ekonomi Jatim Tumbuh Mengesankan pada Triwulan II/2025

3

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

4

Kanwil DJBC Jatim II Terbitkan Izin Kawasan Berikat Bagi 4 Perusahaan

5

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal