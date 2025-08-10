Kemenko PM Jadikan Malang Pusat Talenta PMI Nasional

Kemenko PM menetapkan Malang sebagai pusat talenta PMI nasional untuk meningkatkan daya saing global, dengan kolaborasi pusat dan daerah.

Bisnis.com, MALANG—Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, bertekad menjadikan Malang sebagai daerah pusat talenta pekerja migran Indonesia (PMI) yang mampu bersaing secara global dengan mengkolaborasikan antara pusat dan daerah.

Muhaimin menuturkan tekad itu selaras dengan rencana menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah terbaik terkait PMI.

“Kita jadikan Malang pusat talenta pekerja migran Indonesia,” katanya dalam acara Global Talent Day di Malang, Sabtu (9/8/2025).

Dia menjelaskan, salah satu cara menjadikan Malang sebagai pusat talenta PMI adalah dengan mengkolaborasikan kekuatan pusat dan daerah.

Menurutnya, Malang layak menjadi pusat talenta PMI karena tingginya kuantitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri.

“Karena itu, ayo kita bareng-bareng. Malang ini menjadi pusat baru (talenta PMI) karena jumlah (tenaga kerja) besar yang ke luar negeri,” ujar dia.

“Insha Allah enggak lama lagi, paling lama setahun Malang akan menjadi percontohan pekerja migran terbaik di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Global Talent Day, dia mengaskan, digelar Kemenko PM untuk mendorong semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang dapat bersaing secara global.

Kemenko PM berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan dapat menjadi talenta global.