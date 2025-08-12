Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Kanwil DJBC Jatim II mengumpulkan Rp32,06 triliun hingga Juli 2025, mencapai 52,2% dari target Rp61,4 triliun. Fokus pada optimalisasi penerimaan dan penindakan rokok ilegal.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:23
Share
Petugas Bea Cukai memeriksa sejumlah pita cukai rokok. / dok. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu
Petugas Bea Cukai memeriksa sejumlah pita cukai rokok. / dok. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu

Bisnis.com, MALANG — Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menghimpun penerimaan negara Rp32,06 triliun hingga akhir Juli 2025.

Kepala Kanwil DJBC Jatim II Agus Sudarmadi mengatakan realisasi itu mencapai 52,2% dari target penerimaan Rp61,4 triliun sampai akhir 2025.

“Dengan pencapaian sebesar itu, kami optimistis bisa mencapai target penerimaan sebesar Rp61,4 triliun, tidak akan mengalami short fall,” ujarnya pada Media Briefing di Malang, Selasa (12/8/2025).

Pencapaian sebesar itu, dia menilai, juga  menjadi bukti nyata kontribusi besar Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam menopang keuangan negara.

Khusus penerimaan cukai, hingga 31 Juli 2025 senilai Rp 31,37 triliun, tumbuh 5,47% (year on year/YoY). Hal itu dipengaruhi naiknya produksi perusahaan hasil tembakau golongan II dan turunnya produksi perusahaan hasil tembakau golongan I dan golongan III.

Realisasi BM sampai dengan 31 Juli 2025 sebesar Rp690,26 miliar dari target Rp1 triliun dengan capaian sebesar 69,01% atau 115,62% dibandingkan dengan trajectory s.d Juli 2025.

Baca Juga

“Kinerja BM turun sebesar 9,92% dibanding 2024 [YoY],” ucapnya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengejar penerimaan cukai dan BM, kata dia, yakni program optimalisasi penerimaan cukai dengan MBOIS (Metode Berdikari Optimalisasi dan Identifikasi Strategis), melanjutkan intimasi dan pendekatan socio cultural, perluasan kegiatan intimasi dan asistensi seluruh pengguna jasa (pabrik HT, pabrik EA, pabrik, pabrik MMEA, importir, eksportir).

Juga, Operasi Gurita Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal, dan Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan dan Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Dia menilai, penerimaan cukai mengalami kontraksi karena menyangkut daya beli masyarakat yang turun yang dipicu terkait cukai. Karena itulah, dia berharap, tahun ini tarif cukai rokok tidak naik sehingga perusahaan bisa bernafas dan dapat mengembangkan usahanya.

Di sisi lain, dia menegaskan, kinerja perusahaan rokok menurun karena adanya praktik peredaran rokok ilegal. Karena itulah, Bea Cukai akan terus melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal lewat Operasi Gurita.

“Bahkan sesuai dengan arahan Pak Dirjen, kami juga menyasar sisi hulunya. Sebagai tahap awal, kami melakukan sosialisasi agar PR benar-benar memproduksi rokok legal, tidak “bermain” di rokok ilegal,” ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai capaian penerimaan cukai selama periode 7 bulan yang masih mencapai 52,2% memang perlu langkah yang lebih keras untuk mencapai target 100% pada lima bulan terakhir ini. 

Kunci utamanya, kata dia, yakni meningkatkan penindakan rokok ilegal. Jika penindakan semakin kuat maka pasar rokok legal akan semakin bergairah sehingga mendorong peningkatan permintaan pita cukai. Hal ini membutuhkan dukungan dan sinergi yang lebih kuat, khususnya dari pemerintah daerah, karena peningkatan penerimaan cukai juga akan menguntungkan pemda melalui bertambahnya DBHCHT. 

Di sisi lain, ujar dia, pendekatan intens pada pabrikan rokok yang memproduksi rokok ilegal juga terus dilakukan secara berkelanjutan karena bentuk rokok ilegal beraneka ragam, mulai rokok polos, pita cukai palsu, pita bekas, salah peruntukan, dan salah personalisasi. (K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Strategi “Consumable” Grup Djarum di Balik Akuisisi Bakmi GM hingga Susu Milklife
Premium
4 menit yang lalu

Strategi “Consumable” Grup Djarum di Balik Akuisisi Bakmi GM hingga Susu Milklife

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan
Premium
34 menit yang lalu

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%

Realisasi Pendapatan Negara di Jatim 41,90% dari Target pada Semester I/2025

Realisasi Pendapatan Negara di Jatim 41,90% dari Target pada Semester I/2025

Tambal Sulam Keuangan Negara, Strategi Taktis atau Pragmatis?

Tambal Sulam Keuangan Negara, Strategi Taktis atau Pragmatis?

Pendapatan Negara di Sumbar Capai Rp4 Triliun hingga Semester I/2025

Pendapatan Negara di Sumbar Capai Rp4 Triliun hingga Semester I/2025

Kinerja APBN Sumsel Semester I/2025: Pendapatan Rp6,63 Triliun, Belanja Rp19,92 Triliun

Kinerja APBN Sumsel Semester I/2025: Pendapatan Rp6,63 Triliun, Belanja Rp19,92 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025
Kabar Jatim
41 menit yang lalu

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati
Kabar Jatim
1 jam yang lalu

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

Petrokimia Gresik Gelar Jalan Sehat Bersama 5.000 Warga
Kabar Jatim
21 jam yang lalu

Petrokimia Gresik Gelar Jalan Sehat Bersama 5.000 Warga

Dorong Kemandirian Pangan, Pertamina Dukung
Bisnis Jatim
11 Agt 2025 | 16:23 WIB

Dorong Kemandirian Pangan, Pertamina Dukung "Kampung Cabut Duri"

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Petrokimia Gresik Gelar Jalan Sehat Bersama 5.000 Warga

2

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

3

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

4

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Pembuatan Kostum Untuk Peringatan Kemerdekaan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Petrokimia Gresik Gelar Jalan Sehat Bersama 5.000 Warga

2

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

3

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

4

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025