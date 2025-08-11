Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peredaran 223.900 Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi Digagalkan Bea Cukai

Pada Senin (4/8/2025), Bea Cukai melakukan kegiatan rutin patroli darat dengan melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi di wilayah Kabupaten Malang.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:17
Share
Rokok ilegal yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai Malang./Istimewa
Rokok ilegal yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai Malang./Istimewa

Bisnis.com, MALANG—Bea Cukai Malang kembali berhasil mengagalkan peredaran rokok ilegal lewat perusahaan jasa ekspedisi, kali sebanyak 223.900 batang berhasil diamankan petugas.

Kepala Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan pada Senin (4/8/2025), sekitar pukul 21.30 WIB, Bea Cukai melakukan kegiatan rutin patroli darat dengan melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi di wilayah Kabupaten Malang.

“Tim melakukan pemeriksaan terhadap Jasa Ekspedisi Turen yang berlokasi di Jalan Simpang Rekesan, Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Dalam pemeriksaan ditemukan adanya pengiriman barang kena cukai (BKC) jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) berbagai merek sebanyak 221 koli = 4.630 bungkus = 133.220 batang tanpa dilekati pita cukai.

Pada Selasa (l 5/8/2025), sekitar pukul 14.00 WIB, Bea Cukai Malang melakukan pemeriksaan di jasa Ekspedisi kepanjen yang berlokasi di Ketawang,

Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dalam pemeriksaan, ditemukan adanya pengiriman BKC jenis SKM dan SPM berbagai merek sebanyak 194 koli = 4.630 bungkus = 90.680 batang tanpa dilekati pita cukai.

Baca Juga

Tim selanjutnya melakukan penindakan dan membawa seluruh barang tersebut ke KPPBC TMC Malang untuk diproses lebih lanjut. 

“Total jumlah barang hasil penindakan mencapai 223.900 batang, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp334.009.900 dan potensi kerugian negara

diperkirakan sebesar Rp167.940.440,” ucapnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peredaran rokok ilegal masih sulit diberantas jika tarif cukai terus mengalami kenaikan 2 digit. Kenaikan cukai, kata dia, berdampak pada kenaikan harga rokok dan disisi lain kemampuan daya beli masyarakat relatif stagnan sehingga konsumen beralih pada rokok yang lebih terjangkau (murah). Pasar ini banyak dimasuki oleh rokok ilegal karena taste mendekati produk pabrikan legal namun harga hanya sepertiganya saja. 

Oleh karena itu, dia menegaskan, jika cukai terus naik maka ceruk pasar ilegal semakin tinggi jika penindakan tidak ditingkatkan. Selain itu, pabrikan legal akan terus tergerus dan mengancam keberlangsungan IHT secara umum. 

“Jadi kuncinya adalah tahan kenaikan cukai sampai penindakan rokok ilegal mampu menembus produsen ilegal sehingga rokok ilegal musnah dari pasaran,” ucapnya.(K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat
Premium
4 menit yang lalu

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP
Premium
34 menit yang lalu

Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

PREMIUM NOTES: Aksi TP Rachmat di TAPG hingga Laba GGRM-HMSP Dikepung Rokok Ilegal

PREMIUM NOTES: Aksi TP Rachmat di TAPG hingga Laba GGRM-HMSP Dikepung Rokok Ilegal

Kepul Laba Gudang Garam (GGRM) dan Sampoerna (HMSP) Dikepung Rokok Ilegal

Kepul Laba Gudang Garam (GGRM) dan Sampoerna (HMSP) Dikepung Rokok Ilegal

Sebulan Terakhir BC Batam Tindak 257 Kasus Penyelundupan Barang Ilegal

Sebulan Terakhir BC Batam Tindak 257 Kasus Penyelundupan Barang Ilegal

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman 154.500 Batang Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman 154.500 Batang Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dorong Kemandirian Pangan, Pertamina Dukung
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Dorong Kemandirian Pangan, Pertamina Dukung "Kampung Cabut Duri"

WSBP Optimis Suplai Produk Tol Probowangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025
Bisnis Jatim
3 jam yang lalu

WSBP Optimis Suplai Produk Tol Probowangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

Peredaran 223.900 Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi Digagalkan Bea Cukai
Kabar Jatim
3 jam yang lalu

Peredaran 223.900 Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi Digagalkan Bea Cukai

Penanganan Masalah PMI, Kemenko PM Tawarkan Solusi Holistik
Kabar Jatim
9 jam yang lalu

Penanganan Masalah PMI, Kemenko PM Tawarkan Solusi Holistik

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong
Kabar Jatim
10 Agt 2025 | 11:05 WIB

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

Perkuat Ekosistem Investasi Daerah, Pertamina Hadirkan UMKMdiBBF2025
Bisnis Jatim
05 Agt 2025 | 20:12 WIB

Perkuat Ekosistem Investasi Daerah, Pertamina Hadirkan UMKMdiBBF2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Penanganan Masalah PMI, Kemenko PM Tawarkan Solusi Holistik

2

WSBP Optimis Suplai Produk Tol Probowangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

3

Peredaran 223.900 Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi Digagalkan Bea Cukai

4

Dorong Kemandirian Pangan, Pertamina Dukung "Kampung Cabut Duri"

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Komitmen Anti Korupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Penanganan Masalah PMI, Kemenko PM Tawarkan Solusi Holistik

2

WSBP Optimis Suplai Produk Tol Probowangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

3

Peredaran 223.900 Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi Digagalkan Bea Cukai

4

Dorong Kemandirian Pangan, Pertamina Dukung "Kampung Cabut Duri"