Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

Perumda Tugu Tirta Malang mengeruk sedimentasi Sungai Wendit untuk meningkatkan pasokan air, menjaga ekosistem, dan mencegah banjir. Warga mendukung penuh.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:19
Share
Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, saat mengecek pengoperasian alat berat untuk mengeruk sedimentasi Sungai Wendit, Rabu (13/8/2025). Istimewa
Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, saat mengecek pengoperasian alat berat untuk mengeruk sedimentasi Sungai Wendit, Rabu (13/8/2025). Istimewa

Bisnis.com, MALANG — Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang mengeruk sedimentasi Sungai Wendit untuk merawat sumber yang dimanfaatkan perusahaan tersebut selain juga merawat ekosistem lingkungan dan alam.

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, menjelaskan selama ini kegiatan rutin hanya sebatas pembersihan sampah dan ranting di aliran sungai. 

“Pengerukan besar terakhir dilakukan 12 tahun lalu. Kali ini kita lakukan lagi, agar kapasitas sungai kembali optimal dan pasokan air untuk warga lebih terjamin,” tegasnya, Rabu (13/8/25).

Sedimentasi yang menumpuk bukan hanya mempersempit aliran, tapi juga mengancam kualitas lingkungan perairan. Sebelum pengerukan, ketinggian air permukaan hanya sekitar 30 cm. Nantinya akan dikeruk sampai kedalaman menjadi 1,5 sampai 2 meter.

Dengan pengerukan menyeluruh, aliran air dari Wendit diharapkan kembali lancar, ekosistem lebih sehat dan risiko gangguan distribusi berkurang.

Dengan begitu, suplai layanan Tugu Tirta ke sejumlah area jadi lebih optimal. Utamanya untuk layanan Wendit 3 yang mensuplai Reservoir Betek, Tlogomas dan Mojolangu. 

Baca Juga

“Inilah wujud semangat konservasi kami. Air adalah sumber kehidupan dan menjaganya adalah tanggungjawab bersama. Sinergi dengan Perum Jasa Tirta 1 ini membuktikan, kerja kolaboratif bisa menghasilkan manfaat yang luas,” imbuhnya.

Adapun manfaat lain adalah dari upaya ini bisa menghindarkan warga dari potensi banjir 5 tahunan ketika air sungai meluap.

Dukungan datang dari warga sekitar. Pagi hari, warga RT 02 RW 09 Dusun Lowoksuruh Desa Mangliawan mengaku senang dengan terlaksananya kegiatan ini.

“Sudah lama kami berharap sungai ini dibersihkan. Kalau alirannya lancar, selain air untuk warga jadi lebih baik, lingkungan juga lebih bersih dan bebas bau. Kami berterima kasih kepada Tugu Tirta dan pihak-pihak yang terlibat turun langsung ke lapangan," ujarnya. 

Hal senada diamini Rosul, warga RT 03 RW 09 Lowoksuruh.

“Kalau sungai bersih, suasana di sini juga jadi lebih nyaman. Kami tidak lagi was-was siklus luapan banjir. Kami bersyukur adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar kami. Semoga kegiatan seperti ini sering dilakukan, biar manfaatnya terus dirasakan warga,” katanya.

Warga turut mendukung dengan mengkoordinir 20 titik penempatan hasil pengerukan. Nantinya buangan sedimen dilokalisir di titik-titik tersebut.

Pengerukan ini diharapkan menjadi momentum baru pengelolaan sumber air di wilayah Malang. Bukan hanya memulihkan fungsi sungai, tapi juga memberi pesan kuat bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan.

Ke depannya, lokasi aliran Sungai Wendit yang sudah jauh lebih bersih dan nyaman akan dioptimalkan oleh warga untuk pengembangan sektor pariwisata.

Seperti diketahui, 12 tahun lamanya Sungai Wendit tak tersentuh pengerukan sedimentasi besar-besaran.

Dalam pengerukan sedimentasi itu, Perum Jasa Tirta 1 membantu berupa alat berat, maka  endapan lumpur yang mengendap bertahun-tahun pun mulai diangkat.

Pembersihan dilakukan di aliran sungai sepanjang 4 kilometer untuk melancarkan aliran air, menjaga kelestarian sumber daya dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota dan Kabupaten Malang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google
Premium
12 menit yang lalu

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest
Premium
42 menit yang lalu

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Balikpapan Ketatkan Kran Investasi Industri Baru

Balikpapan Ketatkan Kran Investasi Industri Baru

Panduan Jam FYP Tiktok Agustus 2025

Panduan Jam FYP Tiktok Agustus 2025

Wagub: Ekonomi Jatim Tumbuh Mengesankan pada Triwulan II/2025

Wagub: Ekonomi Jatim Tumbuh Mengesankan pada Triwulan II/2025

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

Berantas Rokok Ilegal dan Masalah Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Gandeng Kejati

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

KAI Tambah Tempat Air Minum Gratis di Stasiun Tasikmalaya dan Banjar

KAI Tambah Tempat Air Minum Gratis di Stasiun Tasikmalaya dan Banjar

Ini 10 Minuman yang Bisa Redakan Sakit Kepala dan Migrain

Ini 10 Minuman yang Bisa Redakan Sakit Kepala dan Migrain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya
Bisnis Jatim
3 jam yang lalu

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun
Bisnis Jatim
3 jam yang lalu

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit
Kabar Jatim
9 jam yang lalu

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

2

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

3

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

4

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

5

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

2

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

3

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

4

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

5

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium