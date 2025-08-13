Wamentan: Pemerintah Jamin Pasokan Beras Medium Aman

Pemerintah menjamin pasokan beras medium atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) aman karena stok sangat mencukupi.

Bisnis.com, MALANG—Pemerintah menjamin pasokan beras medium atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) aman karena stok sangat mencukupi.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan cadangan beras pemerintah yang ada di gudang-gudang Bulog mencapai 4,3 juta ton. Karena itulah, untuk mengatasi tingginya permintaan, maka pemerintah akan memperbanyak pasokan beras SPHP ke pasar.

“Selama ini, pasokan beras SPHP mencapai 3.000 ton/hari, nantinya ditingkatkan menjadi 7.000 ton/hari sehingga sampai akhir Desember bisa disalurkan 1,7 juta ton,” katanya di sela-sela memberikan Kuliah Tamu Wakil Menteri Pertanian dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya, Rabu (13/8/2025).

Untuk percepatan pasokan beras, kata dia, nantinya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, baik pedagang pasar, kemudian retail modern, bahkan melibatkan TNI/Polri, BUMN, dan lainnya.

Permintaan beras tinggi, dia menduga, karena saat ini memasuki musim standing crop padi. “Insyaallah ini aman,” ucapnya.

Karena alasan itulah, dia menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.

Beras SPHP yang digelontorkan Bulog nanti dipatok dengan harga Rp11.000/kg di tingkat gudang, sedangkan di pasar dipatok Rp12.500/kg. (K24)