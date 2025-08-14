Bisnis Indonesia Premium
Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Pemkot Malang klaim tak ada panic buying beras premium, namun waspadai oplosan beras medium jadi premium yang merugikan konsumen dan picu inflasi.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:02
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, saat memberikan keterangan pers di Malang, Kamis (14/8/2025). / Bisnis-Choirul Anam
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, saat memberikan keterangan pers di Malang, Kamis (14/8/2025). / Bisnis-Choirul Anam
Ringkasan Berita
  • Pemkot Malang mengklaim tidak ada panic buying beras premium di wilayahnya.
  • Terdapat dugaan praktik pengoplosan beras medium dengan label premium yang merugikan konsumen.
  • TPID akan memeriksa sampel beras premium dari distributor untuk memastikan kualitasnya dan mencegah inflasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MALANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengklaim tidak ada "panic buying" terkait beras premium di wilayah tersebut.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, mengatakan sampai saat ini tidak ada laporan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun staf sampai ke tingkat kelurahan yang menyebut ada panic buying beras premium.

Dia juga menyebut tak ada laporan terjadi kelangkaan beras premium di wilayah Kota Malang.

"Yang dikhawatirkan justru terjadi penurunan kualitas. Beras yang diklaim beras premium justru beras medium," kata Diah Ayu Kusuma Dewi di Malang, Kamis (14/8/2025).

Diah menduga, di Kota Malang justru terjadi praktik mengoplos beras dengan kualitas medium dengan merek beras premium. 

Hal itu, lanjut Diah, akan merugikan konsumen yang membayar lebih untuk harga beras premium, namun mendapatkan beras dengan kualitas medium.

Untuk memastikan praktik semacam itu perlu dicek langsung di lapangan. Selain itu, perlu mengambil sampel beras premium dari distributor beras untuk pengecekan.

Beras tersebut selanjutnya akan diuji di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pengujian Mutu Barang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). UPT tersebut yang dapat menguji terkait kualitas dari beras yang diambil dari distributor di Malang.

"Secara mudah terkait patahan beras. Kalau beras premium, jumlah patahannya tidak boleh lebih dari 15%, sedangkan beras medium bisa lebih dari angka itu," katanya.

Praktik semacam itu selain merugikan konsumen juga akan berdampak pada inflasi. Beras medium yang mestinya dijual dengan harga Rp12.500/kg naik menjadi Rp16.000/kg dengan label beras premium.

Karena itulah, TPID akan turun ke lapangan untuk mengambil sampel beras premium di distributor beras di Kota Malang.

"Hari ini rencananya kami dari TPID turun ke lapangan," ujarnya.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya
Bisnis Jatim
3 jam yang lalu

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun
Bisnis Jatim
3 jam yang lalu

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit
Kabar Jatim
9 jam yang lalu

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

