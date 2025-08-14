Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

Saldo Tabungan Simpeda BPD Nasional mencapai Rp73 triliun hingga Juni 2025, dengan 8,9 juta penabung. Bank Jatim menyumbang 22,19% dari total saldo.

Bisnis.com, SURABAYA — Jumlah saldo tabungan di bank pembangunan daerah atau BPD nasional mencapai Rp73 triliun sampai akhir semester I/2025.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menjelaskan pada penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXVI-2025 di Yogyakarta, Kamis (7/8/2025), tercatat jumlah penabung mencapai lebih dari 8,9 juta per akhir Juni 2025.

“Jika dilihat dari penarikan undian Simpeda di Pontianak tahun lalu, dari sisi penabung meningkat 29,74% [year on year/YoY] atau naik 2 juta lebih penabung dari sebelumnya 6,8 juta penabung, sedangkan saldo Simpeda meningkat 3,04 persen, naik Rp 2,17 triliun,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (13/8/2025).

BPD yang paling banyak menghimpun dana Tabungan Simpeda, kata dia, dipegang oleh Bank Jatim. Tercatat, hingga Juni 2025, jumlah dana yang terhimpun di Bank Jatim sebesar Rp16,38 triliun, atau mencapai 22,19 persen dari seluruh Tabungan Simpeda nasional.

“Kami ingin menjadikan Simpeda sebagai produk unggulan yang terus tumbuh, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu bersaing di era digital. Maka dari itu, kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan Simpeda agar ke depannya Tabungan Simpeda bisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam menabung,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Asbanda juga mengumumkan tuan rumah penarikan Undian Tabungan Simpeda 2026, yakni Bank Jateng. Rencananya Undian Tabungan Simpeda tersebut berlangsung di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Februari 2026.

Adapun pemenang hadiah utama Undian Simpeda senilai Rp500 juta kali ini dimenangkan oleh nasabah Bank Jatim. Kemudian, undian Tabungan Simpeda juga mengundi pemenang kedua untuk empat pemenang dengan masing-masing hadiah sebesar Rp 100 juta. Pemenangnya adalah nasabah Bank Jakarta, Bank Lampung, dan Bank Jambi. Sedangkan satu hadiah dikhususkan untuk tuan rumah, yakni nasabah Bank BPD DIY.

Plt. Direktur Utama Bank Jatim, Arif Suhirman, menjelaskan perusahaan sangat bersyukur karena nasabah Bank Jatim lagi-lagi berhasil menjadi pemenang hadiah utama.

“Selamat kepada seluruh pemenang. Undian ini adalah bentuk apresiasi untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Semoga hadiah yang diterima membawa berkah bagi semuanya,” katanya.

Menurutnya, momentum undian Tabungan Simpeda yang dihadiri seluruh BPD di Indonesia harus dimanfaatkan sebagai kesempatan saling berbagi ilmu dan pengalaman. Selain itu juga bisa sebagai wadah untuk menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan inovasi layanan keuangan digital di tengah ketatnya persaingan perbankan.

"Tabungan Simpeda merupakan produk yang mempersatukan BPD seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, Simpeda terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat kepada BPD di seluruh Indonesia," ucapnya.