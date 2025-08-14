Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Ombudsman RI menguji penyaluran LPG 3 kg di Surabaya, memastikan distribusi tepat sasaran dan harga terkendali. Pertamina Patra Niaga berkomitmen meningkatkan layanan.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:33
Share
Kegiatan sidak dalam rangka agenda uji petik lapangan dari Ombudsman RI di salah satu pengercer LPG 3 kg di Surabaya, Rabu (6/8/2025)./Dok Pertamina Patra Niaga
Kegiatan sidak dalam rangka agenda uji petik lapangan dari Ombudsman RI di salah satu pengercer LPG 3 kg di Surabaya, Rabu (6/8/2025)./Dok Pertamina Patra Niaga
Ringkasan Berita
  • Ombudsman melakukan uji petik di Surabaya untuk memastikan ketersediaan dan ketepatan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
  • Distribusi LPG 3 kg di Surabaya dinilai lancar dengan harga terkendali, dan Pertamina Patra Niaga diapresiasi atas stabilitas pasokan dan harga.
  • Pertamina Patra Niaga berkomitmen meningkatkan pelayanan dan pengawasan distribusi LPG subsidi dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan kontrol digital.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Ombudsman melakukan uji petik lapangan di Surabaya untuk memastikan ketersediaan dan ketepatan penyaluran LPG 3 kg, Rabu (6/8/2025).

Asisten Pemeriksa pada Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Muhammad Wildan, mengapresiasi pelaksanaan distribusi LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya dalam hal kepatuhan harga dan ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan. 

"Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik mendatangi Surabaya dalam rangka pengawasan ketersediaan dan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (14/8/2025). 

Menurutnya, secara umum kondisi penyaluran LPG 3 kg bersubsidi di Surabaya berlangsung lancar, kondisi persediaan pun aman, serta harga di pangkalan tetap terkendali sesuai HET yang ditetapkan. 

Dia juga mengapresiasi  kepada Pertamina Patra Niaga yang menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kg bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak.

Kegiatan sidak dalam rangka agenda uji petik lapangan dari Ombudsman RI, kata Wildan, selain dalam rangka pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg juga sebagai bagian dari rencana kebijakan pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kg. 

Baca Juga

Sebagaimana diketahui, pada awal 2025 Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana transformasi pengecer menjadi sub pangkalan. Namun, pada prakteknya banyak tantangan yang harus dihadapi dibalik peluang-peluang yang ada.

Dengan begitu, maka uji petik lapangan penting dilakukan untuk meminimalisasi dan memitigasi potensi permasalahan pada saat implementasi kebijakan diberlakukan sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan layanan dalam distribusi LPG 3 kg. 

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi,  menegaskan komitmen perusahaan untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk peningkatan pelayanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan LPG subsidi tersalurkan secara tepat sasaran. 

"Setiap masukan dari Ombudsman RI menjadi bagian dari continuous improvement kami. Jika ditemukan agen atau pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan, hingga pencabutan izin jika diperlukan. Kami berkomitmen menjaga integrasi rantau distribusi LPG subsidi di seluruh wilayah Jatimbalinus," ujarnya.

Dia menambahkan, sebagai bentuk upaya pengawasan berkelanjutan dalam rangka penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga juga memasifkan pembinaan terhadap pangkalan serta memperkuat mekanisme kontrol digital melalui sistem subsidi tepat yang memantau pencatatan transaksi secara real time, demi menjaga akurasi data dan ketepatan sasaran distribusi LPG subsidi. 

"Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam rangka distribusi LPG 3 kg, Pertamina Patra Niaga dalam hal ini Regional Jatimbalinus berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dan terbuka untuk mendapat masukan dan perbaikan untuk melakukan pengawasan bersama dengan pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan, termasuk dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google
Premium
12 menit yang lalu

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest
Premium
42 menit yang lalu

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambahan Kuota LPG 3 Kg meski Kopdes jadi Penyalur

ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambahan Kuota LPG 3 Kg meski Kopdes jadi Penyalur

Distribusi Tidak Tepat Sasaran, LPG 3 Kg di Bima Langka

Distribusi Tidak Tepat Sasaran, LPG 3 Kg di Bima Langka

Mengapa Harga LPG 3 Kg Harus Diseragamkan untuk Seluruh Indonesia?

Mengapa Harga LPG 3 Kg Harus Diseragamkan untuk Seluruh Indonesia?

KopDes Merah Putih Jual Beras hingga LPG, Harga Lebih Murah?

KopDes Merah Putih Jual Beras hingga LPG, Harga Lebih Murah?

ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka
Bisnis Jatim
1 jam yang lalu

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya
Bisnis Jatim
3 jam yang lalu

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun
Bisnis Jatim
3 jam yang lalu

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit
Kabar Jatim
9 jam yang lalu

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

2

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

3

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

4

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

5

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Amankan Sumber Air, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Keruk Sungai Wendit

2

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

3

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

4

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

5

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium