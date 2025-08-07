Bisnis Indonesia Premium
Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

Pertamina menjamin distribusi LPG 3 kg di Jawa Timur aman dengan dukungan 36.323 pangkalan dan pengawasan ketat, memastikan pasokan tepat sasaran.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:47
LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. / Istimewa
LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. / Istimewa
  • Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjamin distribusi LPG 3 kg di Jawa Timur aman dengan dukungan 36.323 pangkalan resmi dan pasokan mencukupi.
  • Distribusi LPG 3 kg diawasi ketat melalui koordinasi dengan Disperindag, pemerintah daerah, Hiswana Migas, dan aparat hukum untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
  • Hingga Juli 2025, penyaluran LPG 3 kg di Jawa Timur mencapai 834.642 MT, dan masyarakat diimbau membeli di pangkalan resmi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3 kilogram (kg) di wilayah Jawa Timur dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat karena didukung 36.323 pangkalan resmi serta pasokan yang mencukupi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan upaya pengawasan distribusi terus dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pemerintah daerah dan kota/kabupaten, Hiswana Migas, serta aparat penegak hukum setempat.

"Sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi, kami berkomitmen menyalurkan produk ini tepat sasaran. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)," kata Ahad Rahedi, Kamis (7/8/2025).

Untuk memperlancar distribusi dan memudahkan akses masyarakat, telah tersedia sub pangkalan LPG 3 kg yang merupakan bagian dari strategi optimalisasi penyaluran.

Hingga Juli 2025, total penyaluran LPG 3 kg di Jawa Timur telah mencapai 834.642 Metric Ton (MT) atau sekitar 58,80% dari kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Di Jawa Timur, dia menegaskan, Pertamina Patra Niaga didukung oleh 871 agen dan 36.323 pangkalan aktif yang menjamin distribusi berjalan normal.

Karena itulah, dia meminta masyarakat tidak perlu panik atau khawatir karena distribusi LPG 3 Kg terus berjalan dengan baik dan stok dalam kondisi aman.

Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi perihal LPG Subsidi pada link https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg dan Informasi Kemitraan Pertamina pada link https://kemitraan.patraniaga.com/

"Kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. Apabila ditemukan harga di atas HET atau ada kendala distribusi, masyarakat dapat melapor melalui Pertamina Call Center 135," kata dia. 

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

