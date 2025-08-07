Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cegah Penipuan, LPS Tingkatkan Pemahaman Finansial Masyarakat

LPS tingkatkan literasi finansial masyarakat lewat LPS Financial Festival di Surabaya, 6 Agustus 2025, untuk cegah penipuan dan kenalkan peran LPS.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 10:15
Share
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan dan Resolusi Perbankan, Didik Madiyono (kiri), pada LPS Financial Festival di Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu (6/8/2025). / Istimewa
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan dan Resolusi Perbankan, Didik Madiyono (kiri), pada LPS Financial Festival di Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu (6/8/2025). / Istimewa
Ringkasan Berita
  • LPS mengadakan LPS Financial Festival di Surabaya untuk meningkatkan pemahaman finansial masyarakat dan melindungi mereka dari penipuan.
  • Acara ini juga bertujuan untuk mengenalkan peran LPS dalam menjamin simpanan di perbankan, terutama kepada generasi muda.
  • Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, mendorong LPS untuk terus memperkuat perannya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berupaya meningkatkan pemahaman finansial masyarakat dengan harapan masyarakat lebih siap menghadapi tantangan finansial.

LPS menggelar sosialisasi agar masyarakat juga dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang marak akhir-akhir ini lewat LPS Financial Festival di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada 6 Agustus 2025. 

"Terpenting lagi, lebih mengenalkan peran dan fungsi LPS kepada masyarakat terutama generasi muda supaya lebih percaya dan yakin kepada lembaga perbankan, masyarakat harus merasa aman dan nyaman, sebab simpanan mereka di perbankan dijamin oleh LPS," kata Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan dan Resolusi Perbankan, Didik Madiyono, di Surabaya, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, LPS Financial Festival dihelat untuk merayakan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia dan menandai 20 tahun lembaga itu mengabdi untuk Indonesia. 

Sejak pertama berdiri hingga saat ini, lanjut Didik, banyak capaian yang telah diraih LPS, antara lain menyelamatkan Bank Century, menyehatkan kembali BPR Indramayu Jabar, menjamin hampir 100% nasabah bank yang beroperasi di Indonesia, inovasi dalam percepatan pembayaran klaim penjaminan yang awalnya 20 hari kerja sekarang hanya menjadi 5 hari kerja saja, dan masih banyak capaian lainnya.

LPS menilai pada era sekarang masyarakat melek finansial adalah sebuah keniscayaan, pemahaman mengenai finansial adalah kemampuan penting yang wajib dimiliki setiap orang, utamanya para generasi muda.

Baca Juga

Tingkat literasi keuangan yang mumpuni, dipastikan akan membantu untuk menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan. 

"Dengan bekal tersebut masyarakat akan bisa meminimalisir berbagai risiko keuangan, siap dengan berbagai risiko keuangan, dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan dengan lebih bijak, dan yang pasti dapat menghindari berbagai modus kecurangan dan kejahatan keuangan," ucap dia. 

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh OJK dan BPS, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan naik menjadi 80,51%.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni indeks literasi berada di angka 65,43% dan inklusi 75,02%.

Karena itulah, lanjut Didik, LPS lantas terpanggil untuk terus memperkuat perannya dan mendorong peningkatan literasi keuangan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

LPS Menanti Arahan Pemerintah Terkait Penjaminan Simpanan Emas

LPS Menanti Arahan Pemerintah Terkait Penjaminan Simpanan Emas

Nama-Nama Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang Diajukan ke Prabowo, Purbaya Masuk

Nama-Nama Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang Diajukan ke Prabowo, Purbaya Masuk

Pemerintah Inggris Sahkan UU Tata Kelola Sepak Bola, Apa Tujuannya?

Pemerintah Inggris Sahkan UU Tata Kelola Sepak Bola, Apa Tujuannya?

Simak Tips Detoks Finansial, Buat Keuanganmu Sehat Lagi

Simak Tips Detoks Finansial, Buat Keuanganmu Sehat Lagi

Cara Menabung Emas Antam untuk Pemula biar Untung!

Cara Menabung Emas Antam untuk Pemula biar Untung!

Kombinasi Penyebab Pinjol Ilegal Gampang Menjamur: Server Asing dan Rakyat Kurang Terliterasi

Kombinasi Penyebab Pinjol Ilegal Gampang Menjamur: Server Asing dan Rakyat Kurang Terliterasi

Sederet Alasan Industri Asuransi Masih Sulit Dipercaya Masyarakat

Sederet Alasan Industri Asuransi Masih Sulit Dipercaya Masyarakat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman
Kabar Jatim
6 jam yang lalu

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

Cegah Penipuan, LPS Tingkatkan Pemahaman Finansial Masyarakat
Bisnis Jatim
9 jam yang lalu

Cegah Penipuan, LPS Tingkatkan Pemahaman Finansial Masyarakat

Kembangkan Pariwisata, Jalan Tunjungan Surabaya Ditata Ulang
Kabar Jatim
10 jam yang lalu

Kembangkan Pariwisata, Jalan Tunjungan Surabaya Ditata Ulang

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Gelar UMK Academy, Dorong UMK Naik Kelas
Kabar Jatim
02 Agt 2025 | 17:28 WIB

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Gelar UMK Academy, Dorong UMK Naik Kelas

Penyaluran TKD di Jatim 49,95%, Ekonom: Perlu Diimbangi Percepatan Belanja
Kabar Jatim
06 Agt 2025 | 15:48 WIB

Penyaluran TKD di Jatim 49,95%, Ekonom: Perlu Diimbangi Percepatan Belanja

Dukung Ketahanan Pangan, Pupuk Kaltim Panen Raya Padi Agrosolution di Jombang
Kabar Jatim
03 Agt 2025 | 17:40 WIB

Dukung Ketahanan Pangan, Pupuk Kaltim Panen Raya Padi Agrosolution di Jombang

Realisasi Pendapatan Negara di Jatim 41,90% dari Target pada Semester I/2025
Bisnis Jatim
06 Agt 2025 | 14:26 WIB

Realisasi Pendapatan Negara di Jatim 41,90% dari Target pada Semester I/2025

Perkuat Ekosistem Investasi Daerah, Pertamina Hadirkan UMKMdiBBF2025
Bisnis Jatim
05 Agt 2025 | 20:12 WIB

Perkuat Ekosistem Investasi Daerah, Pertamina Hadirkan UMKMdiBBF2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kembangkan Pariwisata, Jalan Tunjungan Surabaya Ditata Ulang

2

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

3

Cegah Penipuan, LPS Tingkatkan Pemahaman Finansial Masyarakat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kembangkan Pariwisata, Jalan Tunjungan Surabaya Ditata Ulang

2

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

3

Cegah Penipuan, LPS Tingkatkan Pemahaman Finansial Masyarakat