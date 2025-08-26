OJK Jatim Dorong Perluasan Inklusi Pasar Modal pada Mahasiswa

OJK Jatim dorong inklusi pasar modal bagi mahasiswa, waspadai risiko investasi. UNESA diberi penghargaan atas kontribusi literasi pasar modal.

Bisnis.com, SURABAYA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim mendorong perluasan inklusi pasar modal bagi kalangan mahasiswa, baik memperkenalkan produk-produk maupun perlunya mewaspadai adanya risiko penipuan investasi.

Penegasan itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur Yunita Linda Sari di sela-sela memberikan penghargaan kepada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai Kampus Penggerak Literasi dan Inklusi Pasar Modal Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Surabaya, Senin (25/8/2025).

"Terima kasih dan apresiasi mendalam kepada UNESA beserta civitas akademikanya atas partisipasinya dalam memperluas inklusi pasar modal di kalangan mahasiswa," kata Yunita.

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya, sekaligus menjadi media edukasi yang memperkenalkan produk-produk pasar modal serta mewaspadai adanya risiko penipuan investasi.

Yunita juga menegaskan tentang pentingnya upaya ini untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Ke depannya, SRO juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal lainnya sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia.

Rangkaian kegiatan tersebut diantaranya adalah Public Expose Live, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT), Capital Market Summit & Expo, Virtual Trading Competition Powered by IDX Mobile, dan kompetisi media sosial.

SRO yang terdiri atas BEI, KPEI, dan KSEI memberikan penghargaan kepada UNESA sebagai Kampus Penggerak Literasi dan Inklusi Pasar Modal pada Senin.

Penghargaan ini diberikan kepada UNESA atas kontribusinya dalam membangun pemahaman dan kesadaran sekaligus upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi terkait investasi pasar modal di lingkungan sivitas akademika.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Sekolah Pasar Modal untuk Negeri yang menjadi rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pasar modal, SRO selalu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan.

Pada kesempatan ini, SRO berkolaborasi dengan UNESA untuk mengadakan edukasi pasar modal dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Acara ini diikuti oleh 21.020 mahasiswa secara hybrid, sehingga edukasi tentang pasar modal dapat tersampaikan lebih luas.

SRO bersama UNESA juga telah menyelenggarakan sosialisasi pasar modal di 13 fakultas secara hybrid mulai tanggal 19 hingga 21 Agustus 2025, bersamaan dengan rangkaian kegiatan PPKMB.