Mal Malang Town Square Tutup Sementara

Bisnis.com, MALANG — Operasional mal Malang Town Square (Matos) ditutup sementara mencegah penyebaran Covid-19.

Mall Director Building Management Malang Town Square Fifi Trisjanti mengatakan penutupan itu mulai 30 Maret 2020-12 April 2020. Namun mal tersebut tetap melayani untuk ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan penting lainnya.

“Bagi tenant yang menjual atau menyediakan produk dan jasa dengan kategori hypermarket, stationary, obat-obatan/farmasi, bank maupun makanan/minuman via online tetap buka dengan jam operasional mal mulai pukul 11.00 -20.00 WIB,” katanya dalam keterangan resminya, Minggu (29/3/2020).

Tenant yang buka, yakni Hypermart, Bank Nobu, Boston (farmasi., Gramedia, Eiger, JP Shop, Pegadaian. Untuk food and beverages hanya layanan take away & delivery only, yakni Pizza Hut, Peco Peco Sushi, Xiboba, Kopi Kenangan, KFC, CFC, Pempek Farina, Steak Moen Moen, Chatime, dan Yoshinoya. Akses Pintu Masuk, yakni pintu parkir P1 dan P11.

Dia berharap dengan langkah ini maka Covid-19 tidak berkembang luas dan dapat dikendalikan sehingga mal Malang Town Square dapat beroperasi kembali secepatnya untuk menyambut Ramadan maupun Lebaran dan seterusnya.

“Apabila mal Malang Town Square akan beroperasi kembali akan kami informasikan lebih lanjut,” ucapnya.

Keputusan penutupan Matos, kata dia, ditetapkan Perhimpunan Penghuni Malang Town Square itu dengan pertimbangan perkembangan penyebaran Covid-19, Surat Edaran Pemerintah Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan &Penanggulangan Virus Corona (Covid-19), Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Vinus Corona (Covid-19).

Juga Surat Edaran Walikota Malang No. 09 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam Menghadapi Corona Vinus Disease (Covid-19).(K24)