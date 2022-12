Hotel Tugu Malang Hadirkan Penawaran Spesial

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MALANG — Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Hotel Tugu Malang kembali menawarkan paket liburan akhir tahun, yakni Homecoming December dan End of Season Celebration with Hotel Tugu Malang.

Media Relation Hotel Tugu Malang, Budi Sesario, mengatakan hotel tersebut telah menyiapkan beragam istimewa yang dapat dinikmati bersama orang terkasih pada sepanjang Desember 2022.

“Dengan beragam paket Homecoming December dan End of Season Celebration with Hotel Tugu Malang, tamu dapat merasakan suasana rumah yang sebenarnya dengan pelayanan staf terbaik dan berbagai macam benefit dimulai dari Rp1.388.000++/malam,” ujarnya, Minggu (18/12/2022).

Baca Juga : Jelang Natal, Jaringan Hotel Accor di Semarang Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Panti Asuhan

Paket tersebut, kata dia, juga memberikan berbagai benefit spesial kepada para tamu, seperti menikmati sarapan mewah dengan menu resep otentik khas Melati Restaurant yang bisa dinikmati di area manapun termasuk poolside.

Selain itu, jamuan afternoon tea dengan kue – kue tradisional, berkeliling sekitar hotel ditemani guide menikmati koleksi benda-benda bernilai seni dengan private antique collection tour.

“Menginap sambil menikmati beragam fasilitas hotel yang menarik bagi setiap tamu yang ingin merayakan Natal bersama keluarga, Homecoming December yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 23 Desember bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu anda bersama keluarga tercinta” tuturnya.

Baca Juga : Peningkatan Penumpang di Bandara Juanda Mulai Terlihat Jelang Nataru

Selain mendapatkan free upgrade kamar sesuai ketersediaan, tamu juga dimanjakan dengan spa treatment untuk satu orang berupa 30 menit Javanesse Revitalization Massage di Apsara Spa.

Untuk memeriahkan perayaan akhir tahun dan menyambut tahun baru, dia menegaskan, Hotel Tugu Malang turut berbagi keceriaan dengan menyediakan paket End of Season Celebration with Hotel Tugu Malang yang dibanderol dengan harga hanya dari Rp2.688.000++ untuk 3 hari 2 malam dan dapat dinikmati mulai dari 30 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.

Rasakan experience menginap di Hotel Tugu Malang dengan New Years Eve dinner bertema From 2022, With Love yang dilengkapi jamuan spesial mewah untuk menemani malam pergantian tahun. (K24)

Baca Juga : Gempa Mengguncang 14 Wilayah di Indonesia Hari Ini, Minggu 18 Desember

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Hotel Tugu malang jatim hotel