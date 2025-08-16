Bisnis Indonesia Premium
Penyaluran KUR di Jatim Capai Rp66,73 Triliun

Penyaluran KUR di Jatim capai Rp66,73 triliun pada semester I/2025, menempatkan Jatim di posisi kedua nasional. Pertumbuhan kredit naik 5,46% YoY.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 20:13
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Jatim terus meningkat./ Dok. Freepik
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Jatim terus meningkat./ Dok. Freepik
Ringkasan Berita
  • Penyaluran KUR di Jawa Timur mencapai Rp66,73 triliun pada semester I/2025, menempatkannya sebagai penyalur terbesar kedua setelah Jawa Tengah.
  • Stabilitas sektor jasa keuangan di Jatim tetap terjaga dengan pertumbuhan intermediasi perbankan dan permodalan yang kuat, meski ada perlambatan di beberapa sektor.
  • Jumlah rekening di Jatim berada di urutan ketiga nasional, dengan cakupan penjaminan LPS mencapai 99,95% dari total rekening bank umum di wilayah tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jatim tembus Rp66,73 triliun pada posisi akhir semester I/2025.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jatim, Yunita Linda Sari mengatakan bahwa penyaluran kredit tersebut menempatkan Jatim di posisi kedua terbesar nasional setelah Jawa Tengah.

“Penyaluran kredit naik 5,46% YoY [year-on-year],” kata pada Media Briefing di kantor OJK Provinsi Jatim, Surabaya, Kamis (14/8/2025).

Jika dilihat dari penggunaannya, kata dia, kredit perbankan di Jatim sebagian besar terserap untuk modal kerja. Secara kategori usaha, porsi terbesar masih pada non-UMKM.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) per Juni 2025 tumbuh 3,48% secara tahunan. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat sebesar 30,47%, dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross di level 3,58%.

Yunita menilai, meski terjadi perlambatan di beberapa sektor, prospek industri keuangan di Jatim hingga akhir tahun tetap optimistis tumbuh positif.

Dia menilai, stabilitas sektor jasa keuangan di Jawa Timur (Jatim) tercatat masih terjaga pada paruh pertama 2025, ditopang oleh permodalan yang kuat dan pertumbuhan intermediasi perbankan.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Surabaya, Bambang Samsul Hidayat, menambahkan jumlah rekening di Jatim berada di urutan ketiga terbesar nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun, secara nominal simpanan, Jatim menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta.

Menurutnya, pertumbuhan simpanan di Jatim pada triwulan II/2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama pada tiering di atas Rp5 miliar yang naik 4,36% YoY, serta tiering Rp0–Rp100 juta yang tumbuh 3,37%.

“Cakupan penjaminan di Jatim juga sangat baik karena selalu di atas rata-rata nasional. Dari 72,74 juta rekening bank umum, sebanyak 72,69 juta atau 99,95% dijamin penuh oleh LPS,” ucapnya.

Secara nasional, jumlah rekening bank umum sebanyak 637 juta, sebesar 99,94% adalah rekening yang dijamin oleh LPS.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Penyaluran KUR di Jatim Capai Rp66,73 Triliun
Bisnis Jatim
15 menit yang lalu

Penyaluran KUR di Jatim Capai Rp66,73 Triliun

Dorong UMKM Naik Kelas, Kanwil DJP Jatim II Gelar Market Day dan BDS
Bisnis Jatim
23 jam yang lalu

Dorong UMKM Naik Kelas, Kanwil DJP Jatim II Gelar Market Day dan BDS

HUT RI, Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon Hijaukan Area Kerja
Kabar Jatim
15 Agt 2025 | 15:23 WIB

HUT RI, Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon Hijaukan Area Kerja

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium
Bisnis Jatim
14 Agt 2025 | 16:02 WIB

Pemkot Malang Klaim Tidak Ada Panic Buying Beras Premium

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka
Bisnis Jatim
14 Agt 2025 | 15:41 WIB

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Malang Latih Pembina Pramuka

