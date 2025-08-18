Fakta Detik-detik Bendera Terbalik saat Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Surabaya

Berikut fakta detik-detik terbaliknya bendera Merah Putih saat dilakukan upacara Kemerdekaan RI di Balai Kota Surabaya pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Momen menegangkan terjadi saat dilakukan pengibaran bendera dalam rangkaian acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Balai Kota Surabaya.

Dalam upacara yang dilangsungkan pada Minggu (17/8/2025), tim Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) secara tidak sengaja terbalik mengibarkan bendera Merah Putih.

Berikut fakta detik-detik terbaliknya bendera Merah Putih yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan di Balai Kota Surabaya.

Fakta Detik-detik Bendera Terbalik saat Upacara HUT Kemerdekaan RI di Surabaya

1. Paskibra sigap

Saat bendera yang dibentangkan terbalik, petugas upacara dengan sigap meminta para peserta dan tamu undangan untuk berbalik badan.

Paskibra kemudian langsung membetulkan posisi bendera agar dapat dibentangkan dengan sempurna.

2. Mendapat dukungan dari Wali Kota

Momen menegangkan itu kemudian mendapat tanggapan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Melalui akun Instagramnya, Eri mengatakan bahwa petugas Paskibra sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia pun memberikan semangat dan dukungan kepada para petugas selepas pelaksanaan upacara kemerdekaan. Ia pun menanggapi hal tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran.

"Terima kasih anak-anakku Paskibraka, kalian sudah memberi yang terbaik. Tetap semangat, tetap bangga, terus berproses," tulis Eri di akun Instagramnya, Senin (18/8).

Eri juga mengatakan bahwa kejadian tersebut jangan ditelan mentah-mentah sebagai kekeliruan.

"Begitu tenangnya mereka, begitu mereka diberikan support oleh teman-temannya, tidak ada kekeliruan ketika dia (petugas) bisa langsung maju untuk merubah itu," kata Eri.

Menurutnya, kejadian tersebut bisa dipetik menjadi pelajaran yang penting.

"Ketika ada kesalahan mereka tidak gentar, tapi mereka memiliki ketenangan. Ketika ada kekeliruan mereka tidak mundur tapi diingatkan oleh sahabat-sahabatnya dalam sebuah kelompok itu," lanjutnya.

