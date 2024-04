Idulfitri, Ada Festival Masakan Ketupat dan Kambing di Melati Restaurant

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MALANG — Hotel Tugu Malang mempersembahkan ‘Eid Al-Fitr Bliss Retreat’, pengalaman menginap tiga hari dan dua malam eksklusif di tengah suasana Lebaran, dengan periode reservasi sampai 14 April 2024, sembari dimanjakan dengan suguhan khusus Idulfitri Delight in The Taste of Ketupat and Lamb Celebration dari Melati Restaurant.

Media Relation Hotel Tugu Malang, Budi Sesario, mengatakan tamu dapat merasakan experience Idulfitri yang penuh dengan keramahan budaya Indonesia, seolah-olah merayakan Lebaran di rumah sendiri, mulai dari pilihan santapan pagi Idulfitri yang mewah, jamuan kue-kue tradisional saat afternoon tea, dan Private Antique Collection Tour, hingga yang paling spesial yaitu diskon 10% untuk makan berdua atau bersama keluarga dengan menu spesial Idulfitri di Melati Restaurant.

“Di tengah suasana menjelang Idulfitri ini, kami memberikan beberapa benefit ekstra dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, para tamu juga akan mendapatkan voucher mulai dari Rp100.000 yang bisa digunakan di All About Koffie by Kawisari, di jalan Kayutangan Heritage,” katanya, Sabtu (6/4/2024).

Menurut dia, perayaan Lebaran tak hanya tentang kembang kempisnya baju baru, tetapi juga panggilan budaya yang kental bagi masyarakat Indonesia, salah satunya ialah sajian ketupat.

Ketupat sendiri merupakan kependekan dari ‘ngaku lepat’ atau mengaku salah, mengingat pembuatannya yang rumit, sehingga ketika ketupat dibelah terlihatlah bagian dalamnya yang berwarna putih menggambarkan hati yang bersih setelah sebulan berpuasa.

Dalam momen Idulfitri Melati Restaurant ‘Delight in The Taste of Ketupat & Lamb Celebration’ tahun ini, kata dia, berbagai macam menu ketupat juga kembali dihadirkan, diantaranya ada Ketupat Nyonya Lakk-saa Seafood khas Semenanjung Malaysia, kemudian salah satu comfort food khas Malang yaitu Ketupat Orem-Orem, dan tentunya tidak lupa Ketupat Sumpil khas Blitar.

Selain itu, berbagai masakan daging kambing juga menjadi menu istimewa dalam perayaan Idulfitri. Menghadirkan kembali Kambing Panggang Suku Bedouin dan Kambing Guling Bang Jamil yang menggunakan daging domba impor agar didapat daging muda yang juicy sehingga memberikan cita rasa yang memikat.

Tidak ketinggalan, Ketupat Gulai Iga Kambing Muda yang meresap rempah-rempah khas Sumatera, Ketupat Massaman Lamb Curry dan Krengsengan Kambing Samara yang memanjakan lidah dengan keunikan bumbu tradisionalnya.

“Tidak kami duga juga, menu Congklak yang diperkenalkan saat Ramadan telah berhasil terjual ratusan porsi dan menjadi best seller pada Ramadan kali ini. Oleh karena itu, kami menghadirkan menu ini kembali untuk memeriahkan suasana Lebaran bersama para keluarga dan kolega tercinta”, imbuh Budi.

Beberapa menu ikonik Timur Tengah seperti Chicken Shawarma with Potatoes Fries dan Mediterranean Shakshuka Baked Eggs yang menjadi menu favorit para tamu setiap momen Idulfitri, kata dia, kembali hadir.

Semua sajian di atas dapat dinikmati bersama keluarga, sahabat, dan kolega baik untuk dine in maupun take away. Dengan begitu, tidak perlu lagi khawatir tentang memasak menjelang hari raya, karena Melati Restaurant siap menyajikan hidangan lezat dan ikonik untuk menyempurnakan momen berharga para tamu.

“Merayakan Idulfitri di Hotel Tugu Malang, tidak hanya menikmati suasana berlebaran khas seperti di rumah dengan hidangan yang menggugah selera, tetapi juga menghargai nilai-nilai dan makna mendalam yang terkandung dalam tradisi Idulfitri,” ucapnya. (K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel