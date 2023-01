Hotel Tugu Tawarkan Menu Indochina dan Asian Heritage pada Imlek

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MALANG — Hotel Tugu Malang menyuguhkan hidangan spesial Imlek 2574 di tahun kelinci air dengan menu-menu baru dan hampers istimewa, menu Indochina dan Asian Heritage. Adapula kuliner dari negara-negara lain yang terpengaruh oleh masakan China di SaigonSan Restaurant dan Melati Restaurant.

Media Relation Hotel Tugu Malang, Budi Sesario, mengatakan bersamaan perayaan simbol kedamaian dan harmoni, SaigonSan Restaurant mengeluarkan beberapa menu baru yang berbeda, tanpa harus repot masak sendiri di rumah. Pasalnya, Imlek menjadi momen tepat berkumpul bersama keluarga tercinta dan membuat lebih berbeda.

“Semarak perayaan Imlek di Hotel Tugu Malang kali ini terasa lebih meriah, karena tamu bisa menikmati berbagai sajian Imlek. Dengan ciri khas masing-masing negara, seperti Indochina, Penang dan Singapore,” katanya, Sabtu (21/1/2023).

SaigonSan Restaurant menjadi pilihan tepat bersantap ‘Taste of Indochina’, kata dia, karena menawarkan menu-menu baru dari negara Indochina yang kental dipengaruhi kuliner negara China. Beberapa wilayahnya negara-negara di Indochina bersebelahan dengan Tiongkok, sehingga banyak makanannya yang dipengaruhi oleh masakan China.

Diawali Banh Quy May Man atau Fortune Cookie, kue tipis renyah disandingkan dengan potongan buah segar dan ice cream. Didalamnya berisi potongan kertas bertuliskan harapan baik di tahun kelinci air ini.

Kemudian dilanjutkan dengan Thung Thong atau Thai Money Bags, kudapan khas Thailand ini sering disajikan untuk acara spesial. Wonton goreng yang renyah diisi dengan potongan ayam, soun, jamur, tauge dan fragrant Asian leaves.

Untuk hidangan maincourse ada Bo Kho Trung, hidangan daging sapi khas Vietnam, dipadukan dengan telur puyuh; Cap Hap Rau Ram, steamed fish dengan kuah rempah Vietnam.

Ada lagi kuliner Kamboja Lort Cha, yaitu nasi mie digoreng dengan rempah khas Kamboja; Mok Pa, ikan air tawar yang dimasak serupa pepes di Indonesia, sehingga didapat rasa yang segar dan berbumbu; Khao Man Gai, nasi ayam Hainan khas Thailand yang disajikan dengan saus asam manis.

Sebagai menu dessert, kata Budi, tamu bisa menikmati Torch Ginger Flower Sorbet, puree dari bunga kecombrang yang dijadikan es krim. Che Do Xanh atau Sup manis kacang hijau yang memiliki rasa ringan untuk mengimbangi hidangan gurih di pesta tahun baru Vietnam.

Di Melati Restaurant, ujar dia, mengusung ‘Asian Heritage Menu for Year of The Rabbit’, Tamu dapat merasakan hidangan istimewa dengan family menu baru. Tersedia menu ‘Bebek Peking ala Chef Asyung’ menjadi pilihan hampers spesial berbagi kasih ke saudara atau kerabat dekat.

Tak ketinggalan menu tradisi setiap merayakan Imlek, yaitu Salmon Prosperity Toss Yusheng. Cara menyantap Yusheng harus diaduk terlebih dahulu, diangkat tinggi sembari memanjatkan doa, lalu disantap bersama. Hal tersebut diyakini oleh masyarakat Tionghoa, agar harapan yang mereka impikan bisa tercapai.

Sedangkan, di Und Corner mengeluarkan beragam hampers unik. Di antaranya ada The ‘Nyonya Babah’ Recipe Cakes yaitu sederet kue babah peranakan; The Tugu Special Mooncake dengan varian isi kacang merah, kacang merah telur asin, kacang hijau pandan, cokelat kacang mede, greentea, dan kopi.

“Tak ketinggalan ‘Nian Gao’ Treasure Box atau kue keranjang, serta Chinese Prosperity Moshipan, kue lembut yang hanya bisa didapatkan di Und Corner. Dapat dikirimkan sebagai hampers yang unik, dengan harapan terbaik untuk tahun ini kepada para relasi, rekan kerja, atau anggota keluarga,” ucapnya.(K24)

