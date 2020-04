Hotel di Malang Sediakan Paket Isolasi Mandiri hingga Kuliner

Sejumlah hotel di Malang menawarkan program selama pandemi Covid-19, mulai paket isolasi mandiri hingga take away food and beverage (F&B).

Share Bisnis.com, MALANG — Sejumlah hotel di Malang menawarkan program selama pandemi Covid-19, mulai paket isolasi mandiri hingga take away food and beverage (F&B). Hotel yang menawarkan paket isolasi mandiri, yakni Whiz Prime Hotel Basuki Rahmat Malang dengan harga sebesar Rp3 juta untuk 14 hari per kamar. Paket ini sudah dirilis Senin (13/4/2020) lalu, dan ada 4 tamu yang memanfaatkan. Whiz Prime Hotel Basuki Rahmat Malang juga meluncurkan paket menginap selama tujuh hari dengan harga Rp1,5 juta. Program ini untuk masyarakat yang bosan selama program di rumah aja. Paket menginap ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain tiga liter air mineral, sarapan, jamu empon-empon dan WiFi berkecepatan tinggi. Selain itu, tamu juga bisa menambah layanan makan siang dan malam di dalam kamar. Tentu menu yang disediakan sangat beragam mulai dari soto, nasi campur, gulai, spaghetti dan masih banyak lainnya dengan harga mulai Rp20.000. Whiz Prime juga promo makanan layanan pesan antar, yakni paket Budal (Burger Dalgona). Paket ini dibanderol Rp35.000 dan produk dalgona coffee, chicken burger dan french fries. Adapun Harris Hotel & Conventions Malang menawarkan paket menu pesan antar yakni Harrissimo Pizzeria ala Italia berupa pizza, pasta, lasagna, dan bruschetta yang dibanderol Rp48.000. Pizza juga disajikan bervariasi calzone pizza, barbeque, vegetarian hingga meat lover pizza. Promo yang ditawarkan bebas ongkos kirim untuk kawasan radius 10 km dari area hotel dengan minimum pembelian dua item. Harris juga menawarkan paket Harris rice box yang cocok untuk menemani pekerja makan siang. Menu ini menawarkan lima menu yaitu dori fish salted eggs, ayam geprek sambal bawang, chicken katsu teriyaki, empal bumbu balado, dan dori fish sambal dabu–dabu. Setiap rice box dibanderol Rp48.000 dengan gratis 1 botol teh. Pelanggan dapat memesan minimum 5 rice box dan free ongkir untuk kawasan radius 10 km. Selain itu, Harris juga menyediakan paket food delivery dari AH YAT Abalone Malang. Mulai dari aneka dimsum hingga diskon 20 persen untuk roasted duck. Sementara melati Restaurant dan SaigonSan Restaurant Hotel Tugu Malang melayani pesan antar makanan – makanan yang diolah dengan prosedur kebersihan dan sanitasi sesuai dengan standar WHO. Executive Assistant Manager Hotel Tugu Malang Crescentia Harividyanti menjelaskan Melati Restaurant memiliki banyak menu andalan seperti nasi rawon special, masakan Madura yang terkenal yaitu nasi buk, nasi goreng bang samin, tugu steak yang terdiri dari daging sapi tenderloin, udang, dan juga daging ayam. Ada juga masakan Cina, dan Eropa yang dapat dipesan dari jam 6 pagi. Selain itu ada pilihan breakfast box dan lunch box pun tersedia untuk dinikmati dengan rekan kerja. Sedangkan SaigonSan Restaurant yang memiliki spesialisasi masakan Thailand dan Vietnam ini memulai jam pesan antar pada jam 12 siang. Variasi masakan khas mulai dari roti lapis Vietnam yaitu Banh mi, sup North Bangkok Tom Yam Goong yang sangat terkenal di Thailand, mie kuah sedap dengan irisan daging asal negeri Vietnam yaitu Pho, hingga hidangan penutup manis nan sehat yaitu Khao Niao durian dapat dipesan untuk disantap dirumah bersama dengan keluarga. Beberapa pilihan makanan khas di Melati Restaurant dan juga SaigonSan Restaurant dapat dibeli dalam bentuk fresh siap makan maupun frozen untuk dijadikan stok makanan dirumah. “Gratis biaya delivery untuk area Kota Malang,” katanya.(K24) Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : perhotelan kota malang jawa timur

