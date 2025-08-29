Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya

Bisnis.com, SURABAYA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 yang digelar pada 27–31 Agustus 2025 dengan menampilkan sejumlah lini kendaraan terbaru, antara lain New bZ4X, New Alphard Hybrid, serta Hilux Rangga.

Deretan kendaraan tersebut hadir dengan konsep multi-pathway yang mencerminkan strategi Toyota dalam mendukung transisi menuju mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu sorotan utama ialah debut New bZ4X sebagai battery electric vehicle (BEV) pertama Toyota yang diproduksi secara lokal di Indonesia. Model ini dibekali pembaruan dari sisi kapasitas dan performa baterai, desain interior-eksterior, hingga integrasi New T-Intouch untuk konektivitas lebih lengkap.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, mengatakan produksi lokal bZ4X merupakan langkah strategis dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.

"Dengan diproduksi di dalam negeri, bZ4X akan lebih terjangkau, ketersediaan suku cadang lebih terjamin, dan pengembangan ekosistem pendukung seperti charging station bisa lebih masif," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).

Ia menegaskan bahwa produksi lokal bZ4X juga menjadi bagian dari misi menuju net zero emission. Kehadiran BEV lokal ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas lini produksi nasional dan mempermudah akses masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi.

Dalam GIIAS Surabaya 2025, Toyota juga menghadirkan berbagai program penjualan. Konsumen berhak mendapatkan promo free asuransi satu tahun untuk pembelian All New Veloz, All New Avanza, Raize, dan Rush. Untuk Agya tersedia free asuransi plus angsuran pertama, sedangkan pembelian Zenix Hybrid mendapat paket free asuransi dua tahun. Adapun pembelian Alphard Gasoline maupun Hybrid disertai bunga 0% hingga dua tahun ditambah free asuransi.

Toyota juga menawarkan program purna jual T-Care berupa bebas biaya jasa dan suku cadang hingga tujuh kali servis (maksimal tiga tahun/60.000 km) serta perpanjangan garansi satu tahun/20.000 km untuk pelanggan yang rutin servis berkala di bengkel resmi.

"Untuk Agya dan Calya, tersedia T-Care+ berupa bebas biaya jasa tujuh kali servis ditambah free suku cadang mulai servis kedua hingga ketujuh," katanya.

Selain promo penjualan, Toyota mengadakan kompetisi GR Simulator bagi pengunjung booth. Peserta dengan skor tertinggi berkesempatan meraih hadiah utama berupa konsol gim PlayStation 5.