Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya

Dalam GIIAS Surabaya 2025, Toyota juga menghadirkan berbagai program penjualan.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 21:48
Share
Mobil Aphard Hybrid yang dipamerkan di booth Toyota saat gelaran GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025)./Bisnis - Syaharuddin Umngelo
Mobil Aphard Hybrid yang dipamerkan di booth Toyota saat gelaran GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025)./Bisnis - Syaharuddin Umngelo

Bisnis.com, SURABAYA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 yang digelar pada 27–31 Agustus 2025 dengan menampilkan sejumlah lini kendaraan terbaru, antara lain New bZ4X, New Alphard Hybrid, serta Hilux Rangga.

Deretan kendaraan tersebut hadir dengan konsep multi-pathway yang mencerminkan strategi Toyota dalam mendukung transisi menuju mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu sorotan utama ialah debut New bZ4X sebagai battery electric vehicle (BEV) pertama Toyota yang diproduksi secara lokal di Indonesia. Model ini dibekali pembaruan dari sisi kapasitas dan performa baterai, desain interior-eksterior, hingga integrasi New T-Intouch untuk konektivitas lebih lengkap.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, mengatakan produksi lokal bZ4X merupakan langkah strategis dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.

"Dengan diproduksi di dalam negeri, bZ4X akan lebih terjangkau, ketersediaan suku cadang lebih terjamin, dan pengembangan ekosistem pendukung seperti charging station bisa lebih masif," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).

Ia menegaskan bahwa produksi lokal bZ4X juga menjadi bagian dari misi menuju net zero emission. Kehadiran BEV lokal ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas lini produksi nasional dan mempermudah akses masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi.

Baca Juga

Dalam GIIAS Surabaya 2025, Toyota juga menghadirkan berbagai program penjualan. Konsumen berhak mendapatkan promo free asuransi satu tahun untuk pembelian All New Veloz, All New Avanza, Raize, dan Rush. Untuk Agya tersedia free asuransi plus angsuran pertama, sedangkan pembelian Zenix Hybrid mendapat paket free asuransi dua tahun. Adapun pembelian Alphard Gasoline maupun Hybrid disertai bunga 0% hingga dua tahun ditambah free asuransi.

Toyota juga menawarkan program purna jual T-Care berupa bebas biaya jasa dan suku cadang hingga tujuh kali servis (maksimal tiga tahun/60.000 km) serta perpanjangan garansi satu tahun/20.000 km untuk pelanggan yang rutin servis berkala di bengkel resmi.

"Untuk Agya dan Calya, tersedia T-Care+ berupa bebas biaya jasa tujuh kali servis ditambah free suku cadang mulai servis kedua hingga ketujuh," katanya.

Selain promo penjualan, Toyota mengadakan kompetisi GR Simulator bagi pengunjung booth. Peserta dengan skor tertinggi berkesempatan meraih hadiah utama berupa konsol gim PlayStation 5.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Miftahul Ulum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
4 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
8 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Pajak Kendaraan RI Dicap Tertinggi di Dunia, Biang Kerok Penjualan Loyo?

Pajak Kendaraan RI Dicap Tertinggi di Dunia, Biang Kerok Penjualan Loyo?

Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya

Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

KPK Amankan Landcruiser dari Pejabat Kemenaker, Diduga Terkait Pemerasan K3

KPK Amankan Landcruiser dari Pejabat Kemenaker, Diduga Terkait Pemerasan K3

TMMIN Optimistis Target 3 Juta Unit Ekspor 2025 Bakal Terlampaui

TMMIN Optimistis Target 3 Juta Unit Ekspor 2025 Bakal Terlampaui

Circular Economy Forum 2025: Jawa Timur Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu

Circular Economy Forum 2025: Jawa Timur Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Pelindo Marine Berkomitmen Layani Pemanduan dan Penundaan Kapal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya
Kabar Jatim
6 jam yang lalu

Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama
Kabar Jatim
9 jam yang lalu

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang
Kabar Jatim
13 jam yang lalu

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru
Bisnis Jatim
15 jam yang lalu

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun
Bisnis Jatim
22 jam yang lalu

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

2

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

3

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

4

Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya

5

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

2

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

3

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

4

Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya

5

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru