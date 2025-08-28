Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Honda juga menampilkan mobil elektrifikasi seperti All New Honda CR-V RS e:HEV, New Honda HR-V RS e:HEV, New Honda HR-V e:HEV, dan New Honda Civic RS e:HEV.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 21:30
Share
Presiden Direktur HSC, Ang Hoey Tiong (pegang kemudi) bersama Direktur HSC, Wendy Miharja berpose di mobil Honda Step WGN e:HEV saat gelaran GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025)./Bisnis-Syaharuddin Umngelo.
Presiden Direktur HSC, Ang Hoey Tiong (pegang kemudi) bersama Direktur HSC, Wendy Miharja berpose di mobil Honda Step WGN e:HEV saat gelaran GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025)./Bisnis-Syaharuddin Umngelo.
Ringkasan Berita
  • Honda STEP WGN e:HEV diluncurkan di GIIAS Surabaya 2025 dengan harga Rp633,7 juta, menargetkan segmen upper MPV.
  • Mobil ini mengusung teknologi hybrid canggih dengan tiga mode berkendara dan dilengkapi fitur interior fungsional serta sistem keselamatan Honda SENSING.
  • HSC menargetkan penjualan 59 unit STEP WGN e:HEV hingga akhir tahun, dengan program promosi menarik dan distribusi bertahap di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center (HSC), main dealer Honda untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, resmi memperkenalkan Honda Step WGN e:HEV pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025.

Model hybrid terbaru ini melakukan debut regional setelah sebelumnya diluncurkan di GIIAS Jakarta. Presiden Direktur HSC Ang Hoey Tiong mengatakan, Step WGN e:HEV diposisikan di segmen upper MPV dengan harga Rp633,7 juta on the road Surabaya.

Model ini dilengkapi sistem hybrid canggih yang menggabungkan mesin bensin 2.0L Atkinson-cycle DOHC i-VTEC dengan dua motor listrik, menghasilkan tenaga hingga 184 PS dan torsi 315 Nm. Teknologi e:HEV memungkinkan tiga mode berkendara yakni otomatis—EV drive, hybrid drive, dan engine drive untuk mengoptimalkan efisiensi sekaligus performa.

"Mobil ini mengusung konsep desain Prime Life Box yang menonjolkan kabin luas, visibilitas optimal, serta fleksibilitas ruang. Interior dilengkapi lebih dari 100 fitur fungsional, termasuk kursi baris kedua tipe captain seat dengan super long slide, konfigurasi magic seat pada baris ketiga, tri-zone air conditioning, hingga sistem keselamatan aktif Honda SENSING," ujarnya dalam pembukaan GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025).

Dia menambahkan, Honda juga memberikan program test drive serta garansi baterai hybrid hingga 8 tahun atau 160.000 km.

Sementara itu, Direktur HSC, Wendy Miharja menambahkan antusiasme konsumen cukup positif dalam pameran kali ini. Hingga dua hari menjelang pembukaan GIIAS Surabaya, HSC telah membukukan 18 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Step WGN e:HEV, dengan target penjualan hingga akhir tahun mencapai 59 unit.

Baca Juga

"Sepanjang GIIAS, pengunjung dapat melakukan test drive untuk Step WGN e:HEV maupun HR-V e:HEV, sekaligus mengikuti aktivitas hiburan dan kesempatan memperoleh hadiah langsung," tuturnya.

Wendy menyebut selain Step WGN e:HEV, Honda juga menampilkan jajaran mobil elektrifikasi lain seperti All New Honda CR-V RS e:HEV, New Honda HR-V RS e:HEV, New Honda HR-V e:HEV, dan New Honda Civic RS e:HEV, serta model konvensional seperti Honda WR-V dan New Honda Brio Satya.

"GIIAS Surabaya 2025 juga dimanfaatkan HSC untuk mendongkrak penjualan lewat program promosi Honda Iconic Deals. Program tersebut menawarkan hadiah emas, cashback hingga Rp3 juta, test drive berhadiah, hingga berbagai skema pembiayaan ringan dengan bunga mulai 0%, tenor hingga 8 tahun, dan uang muka mulai Rp30 jutaan," jelasnya.

Distribusi Honda Step WGN e:HEV akan dilakukan secara bertahap di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara setelah perhelatan GIIAS Surabaya 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Miftahul Ulum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
2 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
3 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya

Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

Suzuki Kemas 2.057 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlarisnya

Suzuki Kemas 2.057 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlarisnya

Honda Surabaya Center Bidik Penjualan Mobil 11.568 Unit Tahun Ini

Honda Surabaya Center Bidik Penjualan Mobil 11.568 Unit Tahun Ini

Honda Surabaya Center (HSC) Genjot Penjualan saat Ramadan

Honda Surabaya Center (HSC) Genjot Penjualan saat Ramadan

Ignatius Jonan: Kendaraan Hybrid PHEV Paling Relevan 25 Tahun ke Depan

Ignatius Jonan: Kendaraan Hybrid PHEV Paling Relevan 25 Tahun ke Depan

Perlahan Mobil Hybrid PHEV Mulai Digandrungi, Bakal Balap BEV?

Perlahan Mobil Hybrid PHEV Mulai Digandrungi, Bakal Balap BEV?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya
Kabar Jatim
3 jam yang lalu

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Outstanding Kredit Pinjol Rp83 Triliun, Peminjam Mayoritas Perempuan
Bisnis Jatim
4 jam yang lalu

Outstanding Kredit Pinjol Rp83 Triliun, Peminjam Mayoritas Perempuan

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK dan PUJK Gelar 131 Kegiatan pada BLK 2025
Bisnis Jatim
10 jam yang lalu

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK dan PUJK Gelar 131 Kegiatan pada BLK 2025

Penyaluran Kredit Perbankan di Wilayah OJK Malang Tembus Rp108,45 Triliun
Bisnis Jatim
12 jam yang lalu

Penyaluran Kredit Perbankan di Wilayah OJK Malang Tembus Rp108,45 Triliun

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid
Bisnis Jatim
12 jam yang lalu

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Outstanding Kredit Pinjol Rp83 Triliun, Peminjam Mayoritas Perempuan

2

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

3

Penyaluran Kredit Perbankan di Wilayah OJK Malang Tembus Rp108,45 Triliun

4

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK dan PUJK Gelar 131 Kegiatan pada BLK 2025

5

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Outstanding Kredit Pinjol Rp83 Triliun, Peminjam Mayoritas Perempuan

2

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

3

Penyaluran Kredit Perbankan di Wilayah OJK Malang Tembus Rp108,45 Triliun

4

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK dan PUJK Gelar 131 Kegiatan pada BLK 2025

5

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya