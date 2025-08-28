Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Honda juga menampilkan mobil elektrifikasi seperti All New Honda CR-V RS e:HEV, New Honda HR-V RS e:HEV, New Honda HR-V e:HEV, dan New Honda Civic RS e:HEV.

Bisnis.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center (HSC), main dealer Honda untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, resmi memperkenalkan Honda Step WGN e:HEV pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025.

Model hybrid terbaru ini melakukan debut regional setelah sebelumnya diluncurkan di GIIAS Jakarta. Presiden Direktur HSC Ang Hoey Tiong mengatakan, Step WGN e:HEV diposisikan di segmen upper MPV dengan harga Rp633,7 juta on the road Surabaya.

Model ini dilengkapi sistem hybrid canggih yang menggabungkan mesin bensin 2.0L Atkinson-cycle DOHC i-VTEC dengan dua motor listrik, menghasilkan tenaga hingga 184 PS dan torsi 315 Nm. Teknologi e:HEV memungkinkan tiga mode berkendara yakni otomatis—EV drive, hybrid drive, dan engine drive untuk mengoptimalkan efisiensi sekaligus performa.

"Mobil ini mengusung konsep desain Prime Life Box yang menonjolkan kabin luas, visibilitas optimal, serta fleksibilitas ruang. Interior dilengkapi lebih dari 100 fitur fungsional, termasuk kursi baris kedua tipe captain seat dengan super long slide, konfigurasi magic seat pada baris ketiga, tri-zone air conditioning, hingga sistem keselamatan aktif Honda SENSING," ujarnya dalam pembukaan GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025).

Dia menambahkan, Honda juga memberikan program test drive serta garansi baterai hybrid hingga 8 tahun atau 160.000 km.

Sementara itu, Direktur HSC, Wendy Miharja menambahkan antusiasme konsumen cukup positif dalam pameran kali ini. Hingga dua hari menjelang pembukaan GIIAS Surabaya, HSC telah membukukan 18 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Step WGN e:HEV, dengan target penjualan hingga akhir tahun mencapai 59 unit.

"Sepanjang GIIAS, pengunjung dapat melakukan test drive untuk Step WGN e:HEV maupun HR-V e:HEV, sekaligus mengikuti aktivitas hiburan dan kesempatan memperoleh hadiah langsung," tuturnya.

Wendy menyebut selain Step WGN e:HEV, Honda juga menampilkan jajaran mobil elektrifikasi lain seperti All New Honda CR-V RS e:HEV, New Honda HR-V RS e:HEV, New Honda HR-V e:HEV, dan New Honda Civic RS e:HEV, serta model konvensional seperti Honda WR-V dan New Honda Brio Satya.

"GIIAS Surabaya 2025 juga dimanfaatkan HSC untuk mendongkrak penjualan lewat program promosi Honda Iconic Deals. Program tersebut menawarkan hadiah emas, cashback hingga Rp3 juta, test drive berhadiah, hingga berbagai skema pembiayaan ringan dengan bunga mulai 0%, tenor hingga 8 tahun, dan uang muka mulai Rp30 jutaan," jelasnya.

Distribusi Honda Step WGN e:HEV akan dilakukan secara bertahap di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara setelah perhelatan GIIAS Surabaya 2025.