Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK dan PUJK Gelar 131 Kegiatan pada BLK 2025

OJK Malang dan PUJK menggelar 131 kegiatan edukasi keuangan selama Bulan Literasi Keuangan 2025, melibatkan 18.992 peserta, untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:09
Kepala OJK Malang, Farid Faletehan (dua dari kiri) turut menghadiri acara puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan BLK 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (22/8/2025) lalu karena salah satu satuan pendidikan di wilayah kerja OJK Malang memperoleh KEJAR Award dalam kategori Satuan Pendidikan Implementasi KEJAR Terbaik subkategori berbasis agama yakni MTsN 3 Malang Provinsi Jawa Timur dengan mitra kerjasama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./ Istimewa
Ringkasan Berita
  • OJK Malang bersama PUJK dan TPAKD mengadakan 131 kegiatan edukasi selama Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 untuk meningkatkan literasi keuangan, diikuti oleh 18.992 peserta.
  • Kegiatan BLK 2025 meliputi Kick-off BLK, Financial Literacy Series, Financial Literacy Campaign, dan Financial Literacy Award, dengan sasaran utama pelajar/mahasiswa, masyarakat umum, dan UMKM.
  • OJK memberikan KEJAR Award dan Financial Literacy Award untuk mendorong kolaborasi dalam membentuk ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MALANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang bersama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah kerja OJK Malang telah melaksanakan 131 kegiatan edukasi selama Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 yang diikuti oleh 18.992 peserta, terdiri dari 88 kegiatan oleh PUJK di wilayah kerja OJK Malang dan 43 kegiatan oleh OJK Malang.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan OJK menginisiasi pelaksanaan Bulan BLK yang merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dalam rangka peningkatan literasi keuangan secara masif dan merata.

"BLK yang dilaksanakan pada Mei sampai Agustus 2025 terdiri dari rangkaian Kick-off BLK, Financial Literacy Series 2025, Financial Literacy Campaign 2025 dan Financial Literacy Award 2025," kata Farid, Rabu (27/8/2025).

Financial Literacy Series merupakan pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan oleh OJK Pusat, Kantor OJK Daerah, PUJK maupun asosiasi.

Kegiatan edukasi tersebut berupa webinar, podcast, talkshow, kelas edukasi keuangan maupun intensive workshop.

Terdapat berbagai seri edukasi dengan berbagai tema yang dilaksanakan selama bulan Mei-Agustus 2025.

Menurutnya, sasaran kegiatan tersebut beragam dengan disesuaikan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025. 

"Mayoritas kegiatan edukasi PUJK, OJK, dan TPAKD selama BLK 2025 ditujukan pada pelajar/mahasiswa (49,51%), masyarakat umum (37,12%), dan UMKM (4,02%)," tutur dia.

Sebagai bagian dari puncak kegiatan, dia menegaskan, OJK turut menyelenggarakan penganugerahan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Award dan Financial Literacy Award

KEJAR Award diberikan kepada industri perbankan, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah yang aktif mendukung implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar melalui pembukaan rekening, publikasi, sosialisasi, maupun edukasi. 

Salah satu satuan pendidikan di wilayah kerja OJK Malang memperoleh KEJAR Award dalam kategori Satuan Pendidikan Implementasi KEJAR Terbaik subkategori berbasis agama yakni MTsN 3 Malang Provinsi Jawa Timur dengan mitra kerja sama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sementara itu, Financial Literacy Award merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), stakeholders, pemerintah daerah, duta literasi keuangan, dan komunitas yang telah berperan dalam mendorong peningkatan literasi keuangan yang masif dan merata. 

Kedua penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat kolaborasi yang lebih luas dalam membentuk ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan. Program TPAKD Kota Malang "Kawasan Inklusi Keuangan Kampoeng Heritage Kajoetangan".

Program TPAKD Kabupaten Pasuruan Ikan Asin (Inklusivitas Keuangan melalui Asuransi Nelayan) lolos nominasi 3 besar nasional Kategori Pemerintah Daerah tingkat Kota dan Kabupaten dengan Program Literasi Keuangan Terbaik pada Financial Literacy Award 2025.

Peringatan Hari Indonesia Menabung yang bersamaan dengan Bulan Literasi Keuangan 2025 menjadi momentum bagi OJK untuk menanamkan budaya menabung di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, OJK berkomitmen terus meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

"Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, saat generasi muda yang melek finansial mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berdaya tahan dan berkelanjutan," ucapnya.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Topik

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK dan PUJK Gelar 131 Kegiatan pada BLK 2025
