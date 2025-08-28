Bisnis Indonesia Premium
Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

Honda Surabaya Center menargetkan 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, mengandalkan lini hybrid seperti STEP WGN e:HEV dan CR-V RS e:HEV.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:13
Direktur HSC Wendy Miharja (kiri) bersama Presiden Direktur HSC, Ang Hoey Tiong, berfoto di samping display mobil Honda Stepwagon e:HEV di GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025). /Bisnis - Syaharuddin Umngelo
Direktur HSC Wendy Miharja (kiri) bersama Presiden Direktur HSC, Ang Hoey Tiong, berfoto di samping display mobil Honda Stepwagon e:HEV di GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025). /Bisnis - Syaharuddin Umngelo
Ringkasan Berita
  • Honda Surabaya Center menargetkan 150 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama GIIAS Surabaya 2025 dengan mengandalkan lini hybrid.
  • Model hybrid Honda seperti STEP WGN e:HEV dan New Honda HR-V RS e:HEV diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh.
  • Honda optimistis mencapai target SPK berkat tren peningkatan permintaan dan program pembelian yang menarik, meskipun target tahun ini lebih rendah dari capaian tahun lalu.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA — Honda Surabaya Center (HSC), main dealer mobil Honda wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, menargetkan 150 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 pada 27-31 Agustus 2025.

Director HSC, Wendy Miharja, mengatakan pameran otomotif terbesar di Jawa Timur ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kendaraan, khususnya dengan lini hybrid Honda yang makin lengkap.

"Selain program pembelian dengan kemudahan kredit dan uang muka ringan, kami menghadirkan varian hybrid seperti STEP WGN e:HEV, New Honda HR-V RS e:HEV, New Honda HR-V e:HEV, All New Honda CR-V RS e:HEV, serta New Honda Civic RS e:HEV," kata Wendy Miharja dalam konferensi pers GIIAS Surabaya 2025, Rabu (27/8/2025).

Dia yakin pasar kendaraan hybrid terus tumbuh dan saat ini sudah menjadi salah satu pilihan utama konsumen Honda.

"Dari model yang telah kami luncurkan, kontribusi penjualan hybrid mencapai 70%–80% di beberapa wilayah," ucapnya.

Tahun lalu Honda mencatatkan hasil positif selama GIIAS Surabaya 2024 dengan lebih dari 200 unit SPK. Bahkan, pesanan terus mengalir seminggu setelah pameran berakhir. 

Tahun ini, meski hanya menargetkan 150 SPK on the spot, Honda optimistis capaian tersebut dapat terlampaui seiring dengan tren peningkatan permintaan pada semester II/2025.

"Salah satu andalan baru yang ditampilkan adalah Honda Stepwagon e:HEV, model generasi keenam yang sebelumnya diluncurkan di Jepang dan Jakarta, dan kini resmi dipasarkan di Surabaya dengan harga Rp633,7 juta on the road," tutur Wendy.

Terkait Stepwagon, dia menjelaskan, hingga 2 hari yang lalu sudah ada 18 SPK, dengan target penjualan hingga akhir tahun mencapai 59 unit.

"Sepanjang GIIAS, pengunjung dapat melakukan test drive untuk Stepwagon e:HEV maupun HR-V e:HEV, sekaligus mengikuti aktivitas hiburan dan kesempatan memperoleh hadiah langsung," tutur dia.

Menurutnya, sepanjang Januari–Juli 2025, Honda telah mendistribusikan 5.267 unit di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Honda Brio menjadi kontributor terbesar dengan 2.772 unit. Brio Satya memimpin pasar dengan pangsa 32,63% atau 2.473 unit, sedangkan Brio RS menguasai segmennya dengan pangsa 52,64% atau 299 unit.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

