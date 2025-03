Honda Surabaya Center (HSC) Genjot Penjualan saat Ramadan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center (HSC), main diler resmi mobil Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara menggenjot penjualan melalui pameran spesial Ramadan yang diselenggarakan di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada 5–9 Maret 2025.

Director Honda Surabaya Center, Wendy Miharja mengatakan, HSC mengoptimalkan momen Ramadan ini mengingat berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya periode ini bisa meningkatkan penjualan antara 10%-15%.

"Harapannya tahun ini angka kenaikannya tidak berubah, kami menargetkan penjualan 75 unit," ujar Wendy di sela-sela acara pameran di Tunjungan Plaza 3 Surabaya, Rabu (5/3/2025).

Dia menjelaskan ada beragam gimik yang kami tawarkan selama pameran, di antaranya extra cashback hingga Rp3 juta serta voucher BBM atau voucher belanja senilai Rp500.000 – Rp1 juta untuk pembelian New Honda BR-V N7X Edition, Honda City Hatchback RS, Honda WR-V, All New Honda HR-V, atau New Honda Brio.

Honda juga menawarkan extra THR cashback senilai Rp5 juta untuk setiap pembelian all new honda CR-V.

Adapun selama pameran berlangsung, pembelian lima unit pertama setiap harinya berhak mendapatkan Honda parcel. Konsumen juga berkesempatan mendapatkan cicilan ringan mulai Rp2 jutaan untuk pembelian New Honda Brio, dan tenor panjang hingga 8 tahun untuk pembelian New Honda BR-V N7X Edition, Honda City Hatchback RS, Honda WR-V, All New Honda HR-V, atau New Honda Brio.

Wendy menjelaskan selama periode Januari–Februari 2025, penjualan HSC mencapai 2.096 unit dengan rincian Honda Brio sebanyak 1.081 unit, Honda HR-V sebanyak 556 unit diikuti Honda WR-V sebanyak 229 unit. Sementara itu, penjualan Honda BR-V sebanyak 142 unit dan Honda CR-V sebanyak 37 unit.

Model mobil Honda lainnya seperti, Honda City Hatchback RS terjual sebanyak 31 unit. Model sedan seperti Honda Civic sebanyak 17 unit, Honda Accord 1 unit, sementara Honda City 1 unit dan Honda Civic Type R 1 unit.