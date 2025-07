Taman Dayu Gelar Turnamen Golf Rayakan HUT ke-30

Bisnis.com, SURABAYA - Taman Dayu Golf & Resort memperkenalkan teknologi smart score dalam turnamen golf yang digelar Sabtu (2/8/2025) mendatang. Turnamen ini bagian dari perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-30.

General Manager Taman Dayu Golf & Resort, Michael Christafel, mengatakan teknologi smart score ini merupakan sistem pencatatan skor digital berstandar internasional yang menjadikannya satu-satunya smart golf club di Jawa Timur.

"Di tengah perubahan zaman, kami tetap berinovasi tanpa melupakan esensi yang membuat Taman Dayu istimewa dengan fasilitas berstandar internasional dan atmosfer resor yang elegan," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025).

Dia menegaskan Taman Dayu Golf & Resort juga terus menjaga nilai-nilai eksklusivitas, loyalitas member, dan layanan berkelas.

Sementara dalam rangka perayaan ulang tahun ke-30, Taman Dayu Golf & Resort menggelar turnamen golf pada Sabtu (2/8/2025) mendatang. Kegiatan dijadwalkan dimulai pada pukul 06.00 WIB dan akan dibuka secara resmi oleh Hermanto Tanoko selaku Founder & CEO Tancorp dan dihadiri oleh Devina Konatra selaku COO Tanly Hospitality.

Sebanyak 288 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti turnamen golf yang terbagi menjadi dua sesi di antaranya Team Scramble 2 vs 2 pada pukul 06.30 WIB dan Individual Stroke Play System 36 pukul 12.00 WIB.

Kategori pemenang mencakup Hole in One, Team Best Gross, Best Gross Overall, Nett Flight A, B, C, hingga kategori khusus Ladies serta tantangan Nearest to the Pin, Nearest to the Line, dan Longest Drive.

"Acara ditutup dengan Gala Dinner pukul 18.00 yang dimeriahkan live music, DJ, pengundian door prize, dan pengumuman pemenang dengan sistem OB (out of bounds)," tuturnya.

Ia menambahkan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan antusiasme para peserta, Taman Dayu Golf & Resort telah menyiapkan rangkaian hadiah mewah. Hadiah utama Hole In One menghadirkan deretan kendaraan prestisius seperti BYD Seal, Lexus LBX Hybrid, dan Toyota Innova Zenix.

Sementara itu, Super Grand Prize berupa Vespa LX 125 siap dibawa pulang oleh peserta paling beruntung. Di kategori Grand Prize, para peserta berkesempatan memenangkan Tab Samsung Galaxy A9+, HP Samsung A16, emas murni 3 gram, Smart TV, serta berbagai voucher menarik dan stik golf dari merek ternama dunia seperti PXG, Bettinardi, Itobori, dan EVNROLL.

"Tak kalah meriah, tersedia pula door prize berupa produk elektronik dan voucher dengan total 164 item yang siap dibagikan kepada para tamu terpilih," imbuhnya.

Michael Christafel menyebut Taman Dayu Golf & Resort merupakan salah satu destinasi golf dan leisure paling prestisius di Indonesia.

"Terletak di kaki Gunung Welirang, di antara Kota Surabaya dan Malang, Taman Dayu Golf Club & Resort membentang di atas lahan seluas ±600 hektare dan menawarkan lapangan championship 18 hole par 72 yang dirancang secara eksklusif oleh legenda golf dunia, Jack Nicklaus," paparnya.

Dia menilai lapangan ini dikenal dengan kontur fairway-nya yang berbukit, keberadaan danau buatan, bunker yang menantang, serta panorama alam yang menakjubkan, menciptakan pengalaman bermain golf yang luar biasa bagi para golfer enthusiast.