Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

Kanwil DJP Jatim III edukasi siswa SMPN 7 Malang tentang pentingnya pajak melalui Pajak Bertutur 2025, menekankan peran pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:26
Share
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, pada Pajak Bertutur 2025 di SMPN 7 Kota Malang, Rabu (27/8/2025). / Istimewa
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, pada Pajak Bertutur 2025 di SMPN 7 Kota Malang, Rabu (27/8/2025). / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Kanwil DJP Jawa Timur III mengadakan acara Pajak Bertutur 2025 di SMPN 7 Malang untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan siswa.
  • Acara ini dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, yang menekankan pentingnya pajak dalam pembangunan dan kemerdekaan Indonesia.
  • Malang menjadi kota percontohan dalam penguatan literasi perpajakan dengan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang akan diterapkan di seluruh SMP Negeri mulai tahun 2026.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MALANG — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III terus mendorong peningkatan literasi perpajakan dengan menyasar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) lewat Pajak Bertutur 2025 di Kota Malang.

Acara Pajak Bertutur 2025 melibatkan 40 siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Kota Malang, Rabu (27/8/2025).

Acara ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan dihadiri langsung secara daring oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.

Dalam sambutannya, Bimo menegaskan momentum 80 tahun Indonesia Merdeka perlu dimaknai sebagai bentuk kebebasan yang nyata berkat kontribusi pajak.

"Hari ini momen istimewa, seiring dengan Indonesia merdeka 80 tahun. Saya waktu sekolah belum semerdeka adik-adik, karena masih harus membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Kini fasilitas sekolah, jalan, hingga kesempatan belajar tersedia berkat pajak," ujarnya.

Di hadapan siswa SMPN 7 Malang, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, mendorong siswa untuk menyampaikan kembali pesan penting ke keluarga dan lingkungan sekitar.

Baca Juga

"Ceritakanlah ke orang tua, teman-teman, dan semua orang tentang peran penting pajak. Dari beasiswa luar negeri hingga pembangunan infrastruktur, semua tidak lepas dari peran pajak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Tri Oky menekankan nilai pendidikan dan etika dalam pajak.

"Pajak ini diatur untuk kesejahteraan bersama. Kalau kita mau maju, pijakannya dari pajak," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kanwil DJP Jawa Timur III juga memberikan Edutax Award kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Malang, dan SMPN 7 Kota Malang.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi mereka dalam penguatan literasi perpajakan di dunia pendidikan.

Menurut Untung, Malang memiliki peran penting dalam penguatan literasi perpajakan secara nasional karena menjadi kota piloting penyisipan materi perpajakan dalam kurikulum seluruh SMP Negeri. 

Program ini sedang diperkuat dengan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh tim guru bersama tim DJP di Malang. RPS akan menjadi acuan seluruh SMP Negeri di Indonesia mulai tahun 2026 mendatang.

Melalui inovasi ini, kata dia, Malang bukan hanya menjadi kota pelajar, tetapi juga kota pionir dalam membangun kesadaran pajak sejak dini.

Pajak Bertutur diharapkan mampu menanamkan nilai kebangsaan, kejujuran, dan cinta tanah air, agar generasi muda menjadi bagian dari pembangunan Indonesia di masa depan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
1 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
6 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Komitmen Balikpapan Potong Birokrasi dan Terapkan Relaksasi Pajak Berlapis

Komitmen Balikpapan Potong Birokrasi dan Terapkan Relaksasi Pajak Berlapis

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

Waspada Shortfall Pajak Kian Lebar Jika Laju Ekonomi 5,4% Meleset

Waspada Shortfall Pajak Kian Lebar Jika Laju Ekonomi 5,4% Meleset

Ada Ancaman Tarif Tambahan Trump, Pajak Digital Makin Sulit Dikejar?

Ada Ancaman Tarif Tambahan Trump, Pajak Digital Makin Sulit Dikejar?

Lelang Serentak Kemenkeu Jabar, Nilai Limit Sentuh Rp35,69 Miliar

Lelang Serentak Kemenkeu Jabar, Nilai Limit Sentuh Rp35,69 Miliar

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

SGN Perketat Pengawasan Peredaran Gula Rafinasi di Pasar

SGN Perketat Pengawasan Peredaran Gula Rafinasi di Pasar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama
Kabar Jatim
1 jam yang lalu

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang
Kabar Jatim
5 jam yang lalu

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru
Bisnis Jatim
7 jam yang lalu

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun
Bisnis Jatim
14 jam yang lalu

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya
Kabar Jatim
23 jam yang lalu

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

2

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

3

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

4

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

5

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Demo di Polda Metro Jaya Ricuh, Massa Dipukul Mundur Polisi
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

2

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

3

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

4

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

5

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru