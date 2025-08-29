Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru

Juragan 99 Trans akan menambah armada bus dan membuka rute baru di Jawa dan Sumatera pada 2026, seiring proyeksi ekonomi membaik dan peningkatan mobilitas.

Bisnis.com, MALANG — Juragan 99 Trans, industri transportasi Indonesia, akan menambah armada bus dari 52 unit menjadi 100 unit dan membuka rute baru di Pulau Jawa dan Sumatera pada 2026 karena ada proyeksi peningkatan kebutuhan dan mobilitas orang bersamaan dengan proyeksi membaiknya ekonomi nasional.

Direktur Juragan 99 Trans, Suluk Waseso Segoro, mengatakan saat ini dari 52 unit armada yang dimiliki perseroan, 18 unit merupakan bus pariwisata. Bus Juragan 99 Trans terdiri dari kelas private, business, dan sleeper.

"Tantangan di industri saat ini sangat ketat, tidak hanya dari sesama perusahaan bus, tapi moda angkutan lain seperti pesawat dan kereta api. Kuncinya, selain kenyamanan juga pelayanan,” ucap Suluk Waseso Segoro dalam perayaan hari jadi ke-7 Juragan 99 Trans di Malang, Kamis (28/8/2025).

Saat ini, rute yang dilayani bus Juragan 99 Trans adalah Malang-Jakarta, Malang-Bogor, Malang-Denpasar, Surabaya-Denpasar, dan Malang-Yogya.

"Konsentrasi tetap pengembangan rute Pulau Jawa karena Juragan 99 Trans basisnya berada di pulau ini," ucapnya.

Founder J99 Corp, Gilang W. Pramana, mengatakan momentum perayaan dengan tema “Melaju Bersama, Tumbuh Luar Biasa" itu menjadi tonggak penting bagi mimpi besar perusahaan untuk menghadirkan pengalaman perjalanan darat yang aman, nyaman, dan berkelas bagi seluruh masyarakat.

Berawal dari Kota Malang, kini Juragan 99 Trans telah tumbuh menjadi salah satu pemain utama dalam industri transportasi Indonesia.

"Sangat bangga, bersyukur sekaligus terharu. Perusahaan yang saya bangun dengan sepenuh hati dan jiwa ini kini telah berusia tujuh tahun, Alhamdulillah. Perjalanan yang tidak mudah, penuh dinamika, namun kita buktikan bahwa Juragan 99 Trans mampu bertahan, menghadapi tantangan, bahkan terus berkembang dan melakukan improvement dari waktu ke waktu," tuturnya.

Sebagai wujud rasa syukur sekaligus apresiasi kepada para pelanggan setia, pada perayaan kali ini perusahaan meluncurkan "7 Wonders of Our Journey", deretan inovasi yang menjadi simbol energi, keberanian, dan semangat pembaruan.

Logo baru yang lebih modern diresmikan sebagai identitas baru J99 Trans. Huruf "J" didesain tegas dan modern yang mencerminkan jati diri Juragan 99 Trans sebagai pionir transportasi berkelas di Indonesia. Warna merah dan emas yang melambangkan semangat, keberanian dan energi juga kemewahan dan kualitas tinggi.

Seragam baru untuk kru dan customer service juga diperkenalkan untuk merefleksikan profesionalisme dan pelayanan yang semakin prima.

Dengan identitas baru ini Juragan 99 Trans ingin menegaskan posisi sebagai ikon luxury transport di Indonesia.

Lebih dari sekedar sarana transportasi yang mengantarkan penumpang, tapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan.

Inovasi lainnya adalah InRoad Magazine, majalah cetak eksklusif yang akan terbit setiap 6 bulan sekali, menyajikan inspirasi seputar perjalanan dan rute bus bagi penumpang.

Sejalan dengan komitmen menghadirkan layanan kelas dunia, Juragan 99 Trans juga memperkuat diri dengan teknologi modern.

ETA Board (Estimated Time of Arrival Board) kini hadir di titik keberangkatan utama untuk memberikan informasi real-time tentang kedatangan dan keberangkatan armada, menghadirkan kepastian waktu dan kenyamanan ekstra bagi penumpang.

Melengkapi itu, Online Passenger Board memungkinkan pelanggan memantau perjalanan langsung dari perangkat yang juga bisa digunakan untuk memanggil crew selama perjalanan.

Membership & Loyalty Program dihadirkan untuk memberi penghargaan lebih bagi pelanggan setia. Semua inovasi ini menegaskan langkah Juragan 99 Trans sebagai pelopor transportasi darat modern di Indonesia.

"Tujuh inovasi terbaru yang kami hadirkan adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk selalu memberikan perjalanan yang aman, nyaman, dan bermakna bagi pelanggan. Kami percaya, dengan semangat melaju bersama, kita akan terus tumbuh luar biasa," kata Suluk Waseso Segoro.