Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Aksi damai di Malang dukung Affan Kurniawan, diwarnai doa dan bunga, menuntut keadilan atas kematiannya dalam demo di Jakarta.

Bisnis.com, MALANG — Aksi demo solidaritas untuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia dilindas mobil rantis Brigade Mobil (Brimob) dalam demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) digelar di Malang, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025).

Aksi solidaritas diikuti ribuan pengemudi ojol dan mahasiswa di Alun-alun Taman Merdeka Malang, Jumat (29/8/2025). Aksi berjalan damai, diwarnai doa bersama, orasi, dan bagi-bagi bunga.

Dalam aksinya, massa membagikan bunga mawar dan memanjatkan doa bersama sebagai ekspresi solidaritas untuk Affan Kurniawan.

Pengemudi ojol yang ikut demo, Jonianto, berharap kasus yang menimpa Affan Kurniawan diusut secara tuntas dan transparan.

Dia menilai aparat berlebihan dalam mengamankan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Apalagi saat itu Affan sebenarnya sedang bekerja dan terjatuh di bawah mobil rantis yang terus melaju.



Bukannya berhenti, pengemudi rantis justru melajukan kendaraan dan melindas Affan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong.

"Teman-teman membagikan bunga di Alun-alun dan Kayutangan, lalu jalan ke Balai Kota terus kembali ke sini untuk berdoa," ujar Jonianto.

Massa aksi terus melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga mengutuk keras tindakan brutal polisi dalam penanganan demonstrasi.

Setelah melakukan orasi, membagi-bagikan bunga, dan berdoa, massa demonstrasi akhirnya membubarkan diri dengan damai.