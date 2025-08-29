Bisnis Indonesia Premium
Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Aksi damai di Malang dukung Affan Kurniawan, diwarnai doa dan bunga, menuntut keadilan atas kematiannya dalam demo di Jakarta.
Choirul Anam
Choirul Anam
Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:16
Pengemudi ojol dan mahasiswa yang melakan aksi solidaritas untuk Affan di Alun-alun Merdeka Malang. / Bisnis-Choirul Anam
Pengemudi ojol dan mahasiswa yang melakan aksi solidaritas untuk Affan di Alun-alun Merdeka Malang. / Bisnis-Choirul Anam
Ringkasan Berita
  • Aksi solidaritas untuk Affan Kurniawan di Malang diikuti ribuan pengemudi ojol dan mahasiswa, berlangsung damai dengan doa bersama dan pembagian bunga.
  • Peserta aksi menuntut pengusutan tuntas dan transparan atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi di Jakarta.
  • Massa mengutuk tindakan brutal polisi dalam penanganan demonstrasi dan membubarkan diri dengan damai setelah melakukan orasi dan doa bersama.

Bisnis.com, MALANG — Aksi demo solidaritas untuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia dilindas mobil rantis Brigade Mobil (Brimob) dalam demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) digelar di Malang, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025).

Aksi solidaritas diikuti ribuan pengemudi ojol dan mahasiswa di Alun-alun Taman Merdeka Malang, Jumat (29/8/2025). Aksi berjalan damai, diwarnai doa bersama, orasi, dan bagi-bagi bunga.

Dalam aksinya, massa membagikan bunga mawar dan memanjatkan doa bersama sebagai ekspresi solidaritas untuk Affan Kurniawan. 

Pengemudi ojol yang ikut demo, Jonianto, berharap kasus yang menimpa Affan Kurniawan diusut secara tuntas dan transparan.

Dia menilai aparat berlebihan dalam mengamankan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Apalagi saat itu Affan sebenarnya sedang bekerja dan terjatuh di bawah mobil rantis yang terus melaju. 

Bukannya berhenti, pengemudi rantis justru melajukan kendaraan dan melindas Affan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong.  

"Teman-teman membagikan bunga di Alun-alun dan Kayutangan, lalu jalan ke Balai Kota terus kembali ke sini untuk berdoa," ujar Jonianto. 

Massa aksi terus melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga mengutuk keras tindakan brutal polisi dalam penanganan demonstrasi.

Setelah melakukan orasi, membagi-bagikan bunga, dan berdoa, massa demonstrasi akhirnya membubarkan diri dengan damai.

Penulis : Choirul Anam
Editor : Taufan Bara Mukti

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama
Kabar Jatim
1 jam yang lalu

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang
Kabar Jatim
5 jam yang lalu

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru
Bisnis Jatim
7 jam yang lalu

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun
Bisnis Jatim
14 jam yang lalu

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya
Kabar Jatim
23 jam yang lalu

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

