PT Sun Paper Source Raih Penghargaan Champion Tissue Producer 2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sun Paper Source berhasil dinobatkan sebagai Champion Tissue Producer 2024 kategori Best Consumer oleh CNBC Indonesia, di ajang penghargaan untuk para pelaku Industri dalam Road To CNBC Award 2024.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur PT Sun Paper Source Jovita Christin Wijaya, di Studio CNBC Indonesia Jakarta, Kamis (28/11).



Apresiasi tersebut diraih oleh PT Sun Paper Source karena sukses dalam membangun kinerja sebagai pemain tisu domestik dan sebagai eksportir tisu ke mancanegara, yang tetap bertumbuh dan berekspansi di tengah pelemahan ekonomi global guna mendukung penguatan pereknomian Indonesia.

Usai menerima penghargaan, Jovita mengatakan, raihan prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran manajemen dan staff di setiap level. Tak hanya itu, keberhasilan mempertahankan kinerja ini, ia menambahkan, tidak luput dari dukungan di sektor perbankan dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Terimakasih atas apresiasi yang telah diberikan CNBC Indonesia. Terimakasih kepada konsumen nasional kami melalui produk Montiss, Pulpies, dan Favour, dan tentunya loyal consumen kami di lebih dari 80 negara. Penghargaan ini menjadi salah satu semangat kami dalam berkarya dan melakukan inovasi," kata Jovita usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut terkait inovasi, Jovita menambahkan, PT Sun Paper Source melakukan pengembangan dengan menggunakan teknologi canggih dalam memproduksi tisu berkualitas tinggi dan higienis yang dilengkapi dengan automatic machines.

Ia menyampaikan, guna memenuhi permintaan pasar global, PT Sun Paper Source di tahun 2025 akan menambah kapasitas tisu paper machines dari 150.000 ton/tahun menjadi 250.000 ton/tahun.

"Tentunya akan disertai dengan penambahan mesin-mesin converting tisu full automatic untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jenis dan spesifikasi tisu converting yang dibutuhkan baik oleh konsumen domestik maupun konsumen mancanegara," jelasnya.

Jovita melanjutkan, sebagai produsen tisu terbesar kedua di Asia Tenggara PT Sun Paper Source berkomitmen untuk berperan aktif dalam perjalanan Indonesia menuju zero waste, dengan memproduksi tisu daur ulang berbahan kertas bekas di Indonesia yang memiliki standart internasional dan domestik.



"Kami juga berkomitmen mendukung keberlanjutan dengan memiliki sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) dan SVLK yang membuktikan bahwa bahan baku kami berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab dan ditebang secara legal," ujarnya.

Upaya ini, kata Jovita, merupakan implementasi penuh untuk mendukung pemerintah dalam hal keberlanjutan, yang diharapkan tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga berdampak positif pada aspek sosial dan ekonomi.

"Sebagai produksi anak bangsa kami berkomitmen penuh pada industri hijau yang diharapkan dapat memiliki dampak positif pada kehidupan masyarakat, tidak hanya pada lingkungan namun juga ekonomi dan sosial," kata Jovita.



Sebagai informasi, Road to CNBC Award 2024 memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan dan individu yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.



Mengusung tema "Embracing Optimism in the New Era of Indonesia", penghargaan ini diberikan kepada pelaku industri yang berhasil beradaptasi dan berinovasi di tengah tantangan global maupun domestik.