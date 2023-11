Indofest 2023 Bersiap Bidik Pecinta Olahraga Outdoor di Surabaya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA — Pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) berencana kembali digelar di Surabaya pada 9 - 12 November 2023 yang akan membidik kalangan pecinta olahraga luar ruang (outdoor) di kawasan timur Indonesia.

Chief Executive Officer COS Event, Disyon Toba menjelaskan Indofest yang akan digelar di Jatim Expo Surabaya ini akan menghadirkan puluhan exhibitor peralatan outdoor terbesar dan didukung oleh Blibli sebagai eksklusif e-commerce partner.

“Event ini pernah digelar di Surabaya pada 2019, kemudian sempat vakum karena pandemi. Namun tahun ini kami gelar kembali karena kami yakin ini yang ditunggu-tunggu para pecinta olahraga luar ruang di Surabaya secara khusus dan Jatim,” ujarnya dalam rilis, Senin (6/11/2023).

Menurutnya, Indofest merupakan simbol ikatan yang kuat antara para pecinta alam terbuka di Indonesia. Acara ini mempertemukan seluruh pelaku wisata alam dan petualangan, termasuk para peminat, pengusaha, dan profesional, serta pemangku kepentingan terkait.

Biasanya produsen atau penyedia jasa memberikan promo-promo penarik, terlebih ini menjelang akhir tahun. Apalagi Jatim ini memiliki wahana outdoor yang sangat banyak dan paling lengkap di seluruh pulau Jawa, dan didukung infrastrukturnya juga sudah bagus.

“Contohnya wahana outdoor yang selama ini menjadi andalan di Jatim yakni Gunung Bromo, alas Baluran, Ijen hingga pantai-pantai di selatan,” imbuhnya.

Ketua Pelaksana Indofest Surabaya 2023, Eva Fitri Yeni menjelaskan, pada tahun ini gelaran Indofest Surabaya mengusung tema ‘Next Gen Adventurer’ yang dianggap sangat tepat untuk anak-anak muda yang mengambil peran menikmati wisata petualangan di tanah air.

“Indofest 2023 ini juga akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik lainnya seperti talk show, coaching clinic dari para expertise kegiatan outdoor, juga penampilan dari deretan musisi seperti Panji Sakti, Iksan Skuter, Tropical Forest dan Silampukau,” imbuhnya.

Eva menambahkan, pengunjung bisa membeli tiket Indofest Surabaya 2023 melalui aplikasi Blibli dengan harga spesial untuk on the spot one day pas sebesar Rp35.000 dan untuk tiket all day pass selama 4 hari Rp140.000. “Ada juga tiket pre sale Rp30.000 atau tiket pre sale all day pas selama 4 hari seharga Rp120.000,” imbuhnya.

