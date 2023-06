Empat Potensi Jatim Ditawarkan ke United Kingdom

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar pertemuan dengan The UK Prime Minister's Trade Envoy to Indonesia, Malaysia, Philippines, and the Asean Economic Community Richard Graham MP di Surabaya, Selasa (6/6/2023) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah memamerkan sejumlah potensi kerja sama dengan Jatim setidaknya untuk empat bidang yakni bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan energi baru terbarukan (EBT).

Dia mengatakan, Jatim merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, yakni 40,6 juta berdasarkan sensus penduduk 2020. Di sektor perdagangan, Jatim memiliki resonansi yang kuat terhadap 20 provinsi, terutama di Indonesia Timur.

"Di Indonesia Timur, hampir 80 persen logistiknya disokong oleh Jatim, karena produksi padi di Jatim merupakan yang terbesar di antara semua provinsi di Indonesia dan populasi sapi di Jatim juga terbanyak di antara semua provinsi di Indonesia," katanya dikutip dalam rilis, Rabu (7/6/2023).

Selain itu, lanjutnya, posisi Jatim terhadap provinsi lain kian strategis didukung keberadaan jalur tol laut. Dari 32 jalur tol laut di Indonesia, 27 di antaranya dari Surabaya, sehingga, transportasi logistik laut khususnya ke Indonesia Timur menjadi lebih efektif dan lebih murah.

"Jatim juga menjadi satu-satunya provinsi yang diberikan wewenang untuk mengelola pelabuhan dan bandara, yaitu Bandara di Malang dan pelabuhan di Probolinggo,” paparnya.

Di sektor pendidikan, kata Khofifah, Jatim telah menjadi referensi bagi sebagian besar Indonesia Timur, apalagi setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim dapat meyakinkan 45 universitas Britania Raya.

“Ini tentu saja dapat diperluas dengan sinergitas UK-Jatim dalam pendidikan,” imbuhnya.

Sementara di sektor kesehatan, Jatim termasuk yang unggul di Indonesia lantaran Jatim mendapat wewenang oleh Kementerian Kesehatan untuk melayani kesehatan bagi masyarakat Indonesia Timur.

"Pemprov Jatim punya 14 rumah sakit, dan RS dr. Soetomo memiliki jumlah tempat tidur terbanyak di Indonesia. Maka jika ada penguatan dari UK, ini akan sangat luar biasa," katanya.

Di sektor energi, khususnya listrik, saat ini sejumlah pulau-pulau kecil di Jatim juga telah teraliri listrik. Di Madura misalnya, terdapat sebanyak 43 Pulau, dari jumlah itu yang telah teraliri listrik PLN sebanyak 25 pulau.

“Sedangkan 18 pulau sedang dalam proses untuk dialiri listrik menggunakan PLTS,” ujar Senior Manager Niaga Satria dan Pelayanan Pelanggan PLN Achmad Satria Prakasa.

Satria menambahkan, di Jatim sendiri saat ini memiliki sistem kelistrikan sebesar 10.000 MW yang merupakan interkoneksi terbesar di Indonesia. Dari 10.000 MW itu, baru terpakai sebesar 6.000 MW sehingga Jatim masih mampu menyumbang listrik ke daerah lain seperti Jawa Tengah.

Richard Graham menambahkan, UK memang ingin melakukan penguatan kerja sama bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan EBT termasuk perdagangan.

"Kami menginginkan hubungan yang semakin mendalam. Serta program perencanaan kemitraan transisi energi dan pembiayaan khusus untuk pembangunan proyek energi terbarukan. Termasuk PLN untuk tenaga surya,” ujarnya.

