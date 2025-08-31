Bisnis Indonesia Premium
Pertamina Patra Niaga FT Tunan dan PPNS Edukasi Pengelolaan Sampah di SDN 2 Remen

Pertamina Patra Niaga dan PPNS edukasi siswa SDN 2 Remen tentang pengelolaan sampah untuk mendukung SDGs dan ESG, menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini.
Minggu, 31 Agustus 2025 | 15:19
Siswa kelas 6 SDN 2 Remen
Ringkasan Berita
  • Pertamina Patra Niaga FT Tuban dan mahasiswa PPNS mengadakan sosialisasi pengolahan sampah di SDN 2 Remen untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip ESG.
  • Kegiatan ini melibatkan 50 murid dengan pendekatan edukatif dan interaktif, termasuk praktek langsung dan kuis untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.
  • Kolaborasi ini bertujuan menumbuhkan generasi muda yang peduli lingkungan dan menjadi agen perubahan, serta merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Bisnis.com, TUBAN – Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tuban bersama mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) jurusan Pengolahan Limbah menggelar kegiatan sosialisasi pengolahan sampah kepada siswa-siswi SDN 2 Remen sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta penerapan prinsip Environment, Social, and Good Governance (ESG) di lingkungan sekitar.

Kegiatan ini diikuti sekitar 50 murid dengan penuh antusias. Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, mahasiswa PPNS hadir sebagai pemateri yang mengajak anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mulai dari cara memilah sampah, mendaur ulang, hingga memanfaatkan barang bekas menjadi kerajinan sederhana. Tidak hanya teori, kegiatan juga dilengkapi kuis, praktek langsung membuat karya dari sampah, hingga penayangan video edukatif agar lebih mudah dipahami.

Siswi kelas 6 SDN 2 Remen, Pingkan, menyampaikan antusiasnya dalam keikutsertaan kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan di Sekolahnya.

“Seru sekali, sekarang saya tahu sampah bisa dibuat kerajinan. Jadi tidak hanya dibuang begitu saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Fuel Terminal Manager Tuban, Rahmad Febriadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.

“Kami percaya, menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil. Melalui sinergi dengan sekolah dan mahasiswa, kami ingin menumbuhkan generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan” jelasnya.

Senada hal tersebut Kepala Sekolah SDN 2 Remen, Nurhariadji, turut mengapresiasi kegiatan ini dalam memberikan edukasi agar siswa siswi paham terkait pengolahan sampah yang baik. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Pertamina Patra Niaga dan mahasiswa PPNS. Anak-anak jadi lebih paham bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memilah sampah. Edukasi ini sangat bermanfaat dan kami harap bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Secara terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi nyata komitmen kami terhadap prinsip ESG, khususnya dalam aspek lingkungan dan edukasi. Kami ingin agar pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah tidak hanya berhenti di tataran teori, tetapi benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat, khususnya generasi muda. Kolaborasi seperti ini penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan di keluarga dan lingkungannya. Sosialisasi ini juga mencerminkan semangat kolaborasi Pertamina Patra Niaga bersama berbagai pihak untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

