Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tingkatkan Sport Tourism di Jawa Timur, Bank Jatim Gelar Bromo Marathon 2025

Bank Jatim Bromo Marathon 2025 digelar 7 September, diikuti 2.000 pelari dari berbagai negara. Event ini mendukung sport tourism dan ekonomi Jawa Timur.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 22:21
Share
Vice President Dana & Jasa Bank Jatim Yetty Fitria S, pada Press Conference Bank Jatim Bromo Marathon di Jakarta, Kamis (28/8/2025). /Istimewa
Vice President Dana & Jasa Bank Jatim Yetty Fitria S, pada Press Conference Bank Jatim Bromo Marathon di Jakarta, Kamis (28/8/2025). /Istimewa

Bisnis.com, SURABAYA - Event akbar Bank Jatim Bromo Marathon 2025 kembali digelar tahun ini, Minggu (7/9/2025), yang akan diikuti lebih dari 2.000 pelari dari berbagai negara seperti pelari dari Australia, China, Italia, Malaysia, Thailand, Polandia, Portugal, India, Canada, Germany, Korea, serta Jepang, dan tentu Indonesia sendiri.

Vice President Dana dan Jasa Bank Jatim Yetty Fitria S., menjelaskan Bank Jatim mendukung penuh penyelenggaraan event ini. Bank Jatim hadir sebagai mitra utama yang tidak hanya memberi dukungan sepenuhnya, namun juga menghadirkan solusi perbankan yang terintegrasi. 

“Kami berkomitmen akan terus support kegiatan olahraga sebagai upaya untuk memperkuat dedikasi berkelanjutan Bank Jatim dalam membangun generasi aktif dan sehat. Bagi kami, Bank Jatim Bromo Marathon bukan sekadar kompetisi lari, melainkan wadah untuk merayakan semangat kebersamaan dan keindahan alam Indonesi. Selain itu, ini juga sebagai langkah kami untuk mendukung sport tourism sehingga dapat berdampak positif terhadap perekonomian Jawa Timur,” katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).

Sebagai BUMD terbesar di Jawa Timur, dia menegaskan, Bank Jatim selalu aktif terlibat dalam berbagai kegiatan olahraga seperti lari, sepeda, hingga kompetisi olahraga komunitas. 

“Nah, Bank Jatim Bromo Marathon 2025 menjadi langkah lanjutan perseroan dalam memperluas jangkauan partisipasi masyarakat untuk hidup lebih aktif, sembari menikmati layanan perbankan yang inovatif,” katanya.

Dalam Bank Jatim Bromo Marathon 2025, kata dia, Bank Jatim telah memberikan kemudahan khusus bagi nasabah dan calon nasabah yang ingin ikut serta melalui program promo eksklusif. 

Baca Juga

Melalui program ini, peserta berkesempatan mendapatkan slot lari gratis hanya dengan mengikuti skema hold dana melalui pembukaan rekening ataupun penambahan fresh money.

Adapun kategori lari dalam ajang Bank Jatim Bromo Marathon 2025 cukup beragam, mulai dari 5K, 10K, 21K, hingga 42K. Untuk titik start dan finishnya nanti akan berada di area Plataran Bromo.

Nantinya saat Bank Jatim Bromo Marathon 2025, Bank Jatim juga akan meluncurkan QRIS Crossborder, solusi pembayaran inovatif yang memungkinkan wisatawan mancanegara melakukan transaksi di Indonesia hanya dengan memindai kode QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asal mereka yang telah terhubung dengan jaringan QRIS. 

“Negara yang telah bekerja sama dengan Bank Jatim dalam QRIS Crossborder yaitu Singapore, Thailand, Malaysia. Kemudian untuk China dan Jepang masih dalam proses,” tutur Yetty.

Sementara itu, Founder Bromo Marathon & CEO Galanesia, Dedik Kurniawan, mengatakan  gelaran ini bukan sekadar ajang lari saja, tetapi juga mengenalkan potensi yang ada di wilayah Pasuruan. 

“Untuk full marathon kita punya highlight rute baru via Kandang Sari atau yang kalau di TikTok itu lebih dikenal dengan Bukit Premium, jadi ini lagi viral banget," ungkapnya.

Para peserta dipastikan akan menikmati rute lari yang ikonik dan penuh tantangan. Untuk kategori Full Marathon, para pelari akan memulai dari jalanan menurun yang curam, dilanjutkan dengan pendakian menuju ketinggian hingga 2.491 meter di atas permukaan laut. 

Di sepanjang jalur, pelari akan disuguhi pemandangan dramatis dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang dikenal sebagai salah satu taman nasional tercantik di dunia.

CEO & Founder Plataran Indonesia, Yozua Make, menambahkan rute juga akan membawa peserta melintasi desa-desa adat suku Tengger seperti Ngadiwono, Pandansari, dan Mororejo, serta menyusuri lembah berkabut dan lereng vulkanik yang menciptakan suasana magis.

“Kombinasi antara keindahan alam, tantangan fisik, dan nuansa budaya lokal inilah yang menjadikan Bromo Marathon sebagai salah satu event lari paling dinanti di kawasan Asia Tenggara,” ucapnya. (K24)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
1 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Event Lari Maybank Marathon Bantu Perekonomian Atlet

Event Lari Maybank Marathon Bantu Perekonomian Atlet

Hasil Maybank Marathon 2025: Pelari Kenya & Ethiopia Juara, Kategori National Pecah Rekor

Hasil Maybank Marathon 2025: Pelari Kenya & Ethiopia Juara, Kategori National Pecah Rekor

Mengenal Fun Run, Tren yang Kian Diminati

Mengenal Fun Run, Tren yang Kian Diminati

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali

Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Klarifikasi dan Kronologi Pengelola Taman Nasional Bromo Soal Keluhan Tiket Masuk

Klarifikasi dan Kronologi Pengelola Taman Nasional Bromo Soal Keluhan Tiket Masuk

Sentuhan City Pop Monita Tahalea di BRI Jazz Gunung Series 2

Sentuhan City Pop Monita Tahalea di BRI Jazz Gunung Series 2

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tingkatkan Sport Tourism di Jawa Timur, Bank Jatim Gelar Bromo Marathon 2025
Kabar Jatim
1 jam yang lalu

Tingkatkan Sport Tourism di Jawa Timur, Bank Jatim Gelar Bromo Marathon 2025

Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya
Kabar Jatim
29 Agt 2025 | 21:48 WIB

Toyota Tampilkan bZ4X hingga Alphard Hybrid di GIIAS Surabaya

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama
Kabar Jatim
29 Agt 2025 | 19:16 WIB

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang
Kabar Jatim
29 Agt 2025 | 15:26 WIB

Tingkatkan Literasi Perpajakan, Kanwil DJP Jatim Edukasi Siswa SMPN 7 Malang

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru
Bisnis Jatim
29 Agt 2025 | 13:34 WIB

Proyeksi Ekonomi 2026 Membaik, Juragan 99 Trans Tambah Armada dan Rute Baru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tingkatkan Sport Tourism di Jawa Timur, Bank Jatim Gelar Bromo Marathon 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Penjulan Eceran di Wilayah BI Malang Masih Terkontraksi Pada Februari 2025

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Versi Litbang Kompas: Khofifah-Emil Dardak Unggul 58,43%

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

Sinergi Gula Nusantara (SGN) Bukukan Pendapatan Rp1 Triliun

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

PLN Jatim Tambah Pasokan 13 Pelanggan Industri, Sinyal Positif Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tingkatkan Sport Tourism di Jawa Timur, Bank Jatim Gelar Bromo Marathon 2025