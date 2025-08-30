Tingkatkan Sport Tourism di Jawa Timur, Bank Jatim Gelar Bromo Marathon 2025

Bank Jatim Bromo Marathon 2025 digelar 7 September, diikuti 2.000 pelari dari berbagai negara. Event ini mendukung sport tourism dan ekonomi Jawa Timur.

Bisnis.com, SURABAYA - Event akbar Bank Jatim Bromo Marathon 2025 kembali digelar tahun ini, Minggu (7/9/2025), yang akan diikuti lebih dari 2.000 pelari dari berbagai negara seperti pelari dari Australia, China, Italia, Malaysia, Thailand, Polandia, Portugal, India, Canada, Germany, Korea, serta Jepang, dan tentu Indonesia sendiri.

Vice President Dana dan Jasa Bank Jatim Yetty Fitria S., menjelaskan Bank Jatim mendukung penuh penyelenggaraan event ini. Bank Jatim hadir sebagai mitra utama yang tidak hanya memberi dukungan sepenuhnya, namun juga menghadirkan solusi perbankan yang terintegrasi.

“Kami berkomitmen akan terus support kegiatan olahraga sebagai upaya untuk memperkuat dedikasi berkelanjutan Bank Jatim dalam membangun generasi aktif dan sehat. Bagi kami, Bank Jatim Bromo Marathon bukan sekadar kompetisi lari, melainkan wadah untuk merayakan semangat kebersamaan dan keindahan alam Indonesi. Selain itu, ini juga sebagai langkah kami untuk mendukung sport tourism sehingga dapat berdampak positif terhadap perekonomian Jawa Timur,” katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).

Sebagai BUMD terbesar di Jawa Timur, dia menegaskan, Bank Jatim selalu aktif terlibat dalam berbagai kegiatan olahraga seperti lari, sepeda, hingga kompetisi olahraga komunitas.

“Nah, Bank Jatim Bromo Marathon 2025 menjadi langkah lanjutan perseroan dalam memperluas jangkauan partisipasi masyarakat untuk hidup lebih aktif, sembari menikmati layanan perbankan yang inovatif,” katanya.

Dalam Bank Jatim Bromo Marathon 2025, kata dia, Bank Jatim telah memberikan kemudahan khusus bagi nasabah dan calon nasabah yang ingin ikut serta melalui program promo eksklusif.

Melalui program ini, peserta berkesempatan mendapatkan slot lari gratis hanya dengan mengikuti skema hold dana melalui pembukaan rekening ataupun penambahan fresh money.

Adapun kategori lari dalam ajang Bank Jatim Bromo Marathon 2025 cukup beragam, mulai dari 5K, 10K, 21K, hingga 42K. Untuk titik start dan finishnya nanti akan berada di area Plataran Bromo.

Nantinya saat Bank Jatim Bromo Marathon 2025, Bank Jatim juga akan meluncurkan QRIS Crossborder, solusi pembayaran inovatif yang memungkinkan wisatawan mancanegara melakukan transaksi di Indonesia hanya dengan memindai kode QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asal mereka yang telah terhubung dengan jaringan QRIS.

“Negara yang telah bekerja sama dengan Bank Jatim dalam QRIS Crossborder yaitu Singapore, Thailand, Malaysia. Kemudian untuk China dan Jepang masih dalam proses,” tutur Yetty.

Sementara itu, Founder Bromo Marathon & CEO Galanesia, Dedik Kurniawan, mengatakan gelaran ini bukan sekadar ajang lari saja, tetapi juga mengenalkan potensi yang ada di wilayah Pasuruan.

“Untuk full marathon kita punya highlight rute baru via Kandang Sari atau yang kalau di TikTok itu lebih dikenal dengan Bukit Premium, jadi ini lagi viral banget," ungkapnya.

Para peserta dipastikan akan menikmati rute lari yang ikonik dan penuh tantangan. Untuk kategori Full Marathon, para pelari akan memulai dari jalanan menurun yang curam, dilanjutkan dengan pendakian menuju ketinggian hingga 2.491 meter di atas permukaan laut.

Di sepanjang jalur, pelari akan disuguhi pemandangan dramatis dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang dikenal sebagai salah satu taman nasional tercantik di dunia.

CEO & Founder Plataran Indonesia, Yozua Make, menambahkan rute juga akan membawa peserta melintasi desa-desa adat suku Tengger seperti Ngadiwono, Pandansari, dan Mororejo, serta menyusuri lembah berkabut dan lereng vulkanik yang menciptakan suasana magis.

“Kombinasi antara keindahan alam, tantangan fisik, dan nuansa budaya lokal inilah yang menjadikan Bromo Marathon sebagai salah satu event lari paling dinanti di kawasan Asia Tenggara,” ucapnya. (K24)