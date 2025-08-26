Bisnis Indonesia Premium
Pelindo Petikemas Hadirkan Harapan Baru Bagi Perempuan di Lapas Malang

PT Pelindo Terminal Petikemas mengadakan program Pelita Warna di Lapas Perempuan Malang, fokus pada edukasi hukum dan keterampilan untuk pemberdayaan dan kemandirian warga binaan.
Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:20
Pelindo Petikemas melalui program TJSL hadirkan harapan baru bagi perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang lewat Pekan Sadar Hukum dan Kemandirian
  • PT Pelindo Terminal Petikemas melaksanakan program Pelita Warna di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk meningkatkan pendidikan hukum dan keterampilan praktis bagi warga binaan.
  • Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan menjunjung nilai keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.
  • Kepala Lapas Malang menyatakan bahwa inisiatif ini membantu pembinaan warga binaan agar lebih siap secara mental dan keterampilan, serta berkontribusi positif setelah bebas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SURABAYA - Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) kembali menunjukkan komitmennya dalam bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui program Pelita Warna dengan mengusung tema besar “Pekan Sadar Hukum dan Kemandirian”. Program ini diselenggarakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang pada 25-29 Agustus 2025 dengan rangkaian kegiatan yang menggabungkan edukasi hukum, etika sosial, dan pelatihan keterampilan praktis.

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat pendidikan dan pemberdayaan perempuan dengan menjunjung nilai keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan.

“Program ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap pemberdayaan perempuan. Kami ingin menghadirkan ruang belajar dan pengembangan diri yang mampu memperkuat kapasitas warga binaan, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga keterampilan praktis,” ujar Widyaswendra.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan kontribusi nyata PT Pelindo Terminal Petikemas dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

"Perempuan yang berdaya akan mampu membawa perubahan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya. Inilah cara kami berkontribusi mewujudkan kesetaraan, menciptakan peluang kerja, serta menguatkan keadilan sosial sesuai semangat tujuan pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Yunengsih, menyampaikan bahwa dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 487 orang pada tahun 2025, kehadiran program Pelita Warna menjadi angin segar bagi upaya pembinaan.

“Program ini sangat membantu kami, terutama dalam memberikan pembekalan yang bersifat edukatif dan aplikatif. Kami berharap warga binaan bisa lebih siap, baik secara mental maupun keterampilan, ketika kembali ke lingkungan sosialnya,” jelas Yunengsih.

Ia menilai, keterlibatan perusahaan dalam mendukung pemberdayaan warga binaan merupakan bentuk kolaborasi yang sangat dibutuhkan, karena mampu melengkapi upaya internal lapas dalam menyiapkan para perempuan agar lebih siap kembali ke masyarakat dengan percaya diri dan mandiri.

“Kerja sama ini bukan hanya mendukung rehabilitasi, tetapi juga menjadi bekal nyata agar warga binaan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, kami yakin mereka akan memiliki peluang baru untuk berkontribusi positif di masyarakat,” tambahnya.

Dengan program ini, PT Pelindo Terminal Petikemas membuktikan bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa harapan baru bagi para WBP, membuka jalan menuju kemandirian, dan meneguhkan nilai kemanusiaan.

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

