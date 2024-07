KAI Beri Diskon Kereta Api Tujuan Jember Demi Dukung JFC

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JEMBER - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember memberikan diskon tarif tiket hingga 10 persen untuk beberapa kereta api tujuan Jember guna mendukung perhelatan Jember Fashion Carnaval (JFC) yang digelar pada 2-4 Agustus 2024.

"Kami memberikan diskon tiket untuk semua kereta api kelas komersial yang berhenti di Stasiun Jember," kata Manager Hukum dan Humas Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, hadirnya promo diskon tarif tiket itu sebagai wujud dukungan KAI Daop 9 Jember untuk ikut menyukseskan Jember JFC yang digelar pada pekan ini.

Sejumlah KA yang mendapatkan diskon tiket sebesar 10 persen tersebut antara lain KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang – Pasar Senen pulang-pergi (PP), KA Ranggajati relasi Jember – Cirebon PP, KA Logawa dari Jember – Purwokerto PP, KA Wijayakusuma relasi Ketapang – Cilacap PP, serta KA Pandalungan relasi Jember – Gambir PP.

"Tarif diskon berlaku untuk keberangkatan tanggal 30 dan 31 Juli serta tanggal 1, 5, 6 dan 7 Agustus 2024, atau sebelum dan sesudah gelaran JFC, sedangkan untuk pembelian tiketnya sudah dimulai sejak 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024," katanya.

Ia menjelaskan, pemesanan tiket tidak hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI tetapi juga melalui channel eksternal mitra penjualan tiket KAI lainnya. Selain itu, diskon tiket itu tidak dapat digabung dengan tarif khusus, reduksi maupun diskon tiket yang lain.

"Tidak hanya memberikan diskon tiket, kami juga akan menghadirkan booth di area JFC yang akan membantu memberikan informasi kepada pelanggan seputar perjalanan kereta api maupun pendaftaran reduksi bagi masyarakat yang berhak," tuturnya.

Cahyo menjelaskan, hadirnya diskon tiket kereta api itu diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Jember dengan menggunakan kereta api dan ikut menyemarakkan gelaran JFC yang telah menjadi salah satu event pariwisata internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Jember.

Sementara itu, Algorithm atau Algoritma akan menjadi tema besar kegiatan spektakuler JFC tahun 2024 yang akan digelar pada 2-4 Agustus 2024 dengan tagline "Beyond Binary of Our Story".

"Tema besar itu penuh tantangan di mana inspirasi yang diambil adalah keterhubungan multi komponen yang dilewati selama perjalanan JFC sejak awal berdiri 2003 lalu hingga saat ini," kata Presiden JFC Budi Setiawan.

Ada 10 defile yang akan tampil dalam JFC 2024 yakni defile Wayang, Chess, Versailles, Media, Beta Fish, Climate Change, Zodiac, Fairy, Jember, dan Rio Carnaval.