Tulus Obati Kerinduan Ribuan Penggemar di Malang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MALANG — Penyanyi pop papan atas Muhammad Tulus yang akrab disapa dengan Tulus berhasil mengobati kerindungan ribuan penggemarnya di Malang pada gelaran Rasvara Festival 2024 di Malang, Jumat (24/5/2024) malam.

Selama satu sekitar satu jam, Tulus yang oleh teman-teman akrabnya dipanggil Gajah, melantunkan 11 lagu, mulai dengan lagu, Interaksi, Monokrom, Labirin, Cahaya, ⁠Sewindu, Teman Hidup, Jatuh Suka, Sepatu, Hati-hati di Jalan, Diri dan ditutup dengan lagu pamungkas, Tujuh Belas.

Kehadiran Tulus di Malang benar-benar menjadi pelipur rindu dari penggemarnya. Tak pelak, saat Tulus mulai menyanyikan lagu langsung disahut ribuan penggemarnya menirukan bait-bait syair yang dinyanyikannya.

Walhasil, selama sekitar 1 jam, Graha Cakrawala menjadi saksi gegap gempita penggemar Tulus terhadap idolanya. Penonton di konser menjadi atraksi paduan suara yang penuh semangat.

Selain aksi aduan suara, konser tersebut juga menjadi ajang memuaskan emosi kegembiraan penonton yang ditandai dengan aksi meloncat-loncat saat penyanyi, terutama Tulus menyanyikan lagu bernada nge-beat seperti lagu Tujuh Belas,

Saat lagu Tujuh Belas usai dibawakan Tulus, confetti pun meluncur dan memenuhi udara di Graha Cakrawala. Penonton bersorak dan tersenyum puas, sambil satu persatu keluar dari hotel di kompleks Universitas Negeri Malang itu. Kerinduan mereka terhadap sang pujaan benar-benar telah terobati.

Gadis Arivia, warga Kec. Blimbing, mengatakan dirinya ngefans dengan Tulus karena lagu-lagu yang related dengan kehidupan, terutama kekinian, dan generasi muda.

Lagu-lagu Tulus banyak berkisah tentang arti penting persahabatan, cinta terhadap lingkungan, keluarga, bahkan kekasih.

Aim Hafidz, warga Lawang, Kab. Malang, menilai Tulus pada hakikatnya seorang pencerita yang baik lewat lagu yang diciptakan dan dibawakannya. Ciri lirik lagunya berkisah dan bergaya prosa, bukan sajak, sehingga untuk membawakan lagu dengan ciri seperti itu sangat sulit, dituntut keahlian dengan teknik vokal yang tinggi.

Puncak keseruan Rasvara Festival 2024 di Malang memang penampilan Tulus, namun penampil tidak kalah menarik. Penampilan Reality Club dengan genre musik yang beragam, ada pop, funky, rock, balada, dan jazz, mampu membangkitkan adrenalin penonton.

Lagu-lagu seperti Alexandra, Xelenovia, Is it The Answer. Bothering, What Should I Do, Love Epiphanya, serta 2112, mampu menggoyang Graha Cakrawala.

Reality Club mampu menyanyikan pentas musik yang menghibur, bergairah, dan musikalitas yang khas anak muda. Band yang juga dipercaya mengisi Java Jazz itu juga mampu memanfaatkan pentas dengan maksimal, dengan menampilkan video klip di layar sehingga dapat memperkuat lagu yang mereka bawakan.

Layar tersebut juga menampilkan syair lagu yang tengha dinyanyikan sehingga mempermudah penonton untuk menirukan lagu tersebut, menjadi backing vocal dari Reality Club.

Coldiac yang tampil terlebih juga mampu menghibur penonton, begitu gru-grup band lainnya.

Maka, kata Founder dan Dirut Mits Entertainment, Wafiy Laki Meteora, event organizer Rasvara Festival 2024, sangat surprise terhadap penampilan dari grup-grup band pengisi kegiatan tersebut. Mereka tampil maksimal menghibur penggemarnya.

“Terutama Tulus, betul-betul mampu mengobati kerinduan penggemarnya di Malang,” ucapnya.

Dia juga memuji sikap dan aksi penonton yang responsif sehingga konser musik tersebut lebih hidup dan enak ditonton. Penonton nyaman karena tempatnya memadai dan penyanyinya merupakan artis-artis papan atas.

“Jangan lupa, kulinernya juga enak-enak. Penonton betul-betul happy,” ucapnya.(K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel