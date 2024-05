Penyanyi Papan Atas Tulus Semarakkan Rasvara Festival 2024 di Malang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MALANG — Penyanyi pop papan atas Indonesia, Muhammad Tulus, yang akrab disapa Tulus, bersama Coldiac dan Reality Club, bakal meramaikan Rasvara Festival 2024, acara hiburan yang menggabungkan seni, musik, dan kuliner di Graha Cakrawala, Malang, Jumat (24/5/2024).

Founder dan Dirut Mits Entertainment, Wafiy Laki Meteora, event organizer Rasvara Festival 2024, mengatakan kehadiran tulus pada event karena ditunggu penggemarnya di Malang. Fanbase Tulus sangat banyak dan loyal di Malang.

“Indikator sederhananya, saat flyer Rasvara Festival 2024 dirilis di Instagram dengan menyebut Tulus akan hadir mengisi pentas musik yang dipadu dengan kuliner tersebut, pengunjung langsung naik 10-15 kali lipat,” ujarnya, Senin (20/5/2024),

Selain itu, Tulus selama 2024 belum pentas di Malang. Terakhir tampil di Malang pada November tahun lalu.

Sedangkan Coldiac, kata dia, juga tidak kalah keren. Grup band beraliran pop-jazz itu lahir di Malang. Coldiac yang sempat merilis hit Beautiful Day juga dipercaya sebagai salah sartu artis pengisi Java Jazz 2024.

“Coldiac juga pernah sebagai band pembuka konser Prep, band internasional,” ucapnya.

Reality Club, juga menarik untuk ditonton. Dia dikenal dengan hit-nya, Anything You Want, dan pernah tur di Amerika, yakni North America Tour.

Rasvara Festival 2024 adalah sebuah acara yang diinisiasi sebagai respons terhadap kebutuhan akan wadah hiburan yang berkualitas dan meriah di Kota Malang.

“Melihat tingginya antusiasme mahasiswa dan masyarakat umum terhadap acara hiburan, festival ini diadakan sebagai upaya untuk memberikan pengalaman unik yang menggabungkan seni, musik, dan kuliner,” ujarnya.

Tujuan utamanya, dia meyakinkan, untuk menciptakan pengalaman yang unik dalam bidang konser musik serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makanan Kota Malang.

Menurut dia, "Rasvara" adalah tentang penggabungan berbagai elemen budaya, seperti nada dalam musik, rasa dalam makanan untuk menciptakan pengalaman yang memadukan harmoni dan keindahan.

Rasvara datang dari bahasa Sanskerta, di mana diadopsi dari kata "Rasa" dipersingkat menjadi “Ras” yang mencerminkan keragaman cita rasa makanan di acara ini. Sementara kata Svara" (ĝŀęē) dalam bahasa Sanskerta mengacu pada nada atau suara, dan sering digunakan dalam konteks musik dan vocal

Kata "multiselera" adalah kata majemuk yang terdiri atas dua kata dasar, yaitu "multi" dan "selera." Kata "multi" berarti banyak atau beberapa, sementara "selera" merujuk pada kemampuan untuk menilai dan mengecap rasa. Jadi, "multiselera" mengacu pada kemampuan untuk menghargai, menilai, atau mengecap berbagai jenis rasa atau sensasi, seringkali terkait dengan kuliner, seni, atau pengalaman yang melibatkan indra perasa.

"Slogan 'Bersua di Rasvara' mengajakmu memasuki dunia di mana harmoni merajut setiap detik. Rasvara adalah tempat di mana penatmu dilepas, dan nada-nada indah memainkan simfoni kesenangan.

Bersua dengan kegembiraan, temukan pelukan melodi yang menggetarkan jiwa, dan lepaskan diri dalam alunan musik yang membebaskan. “Di Rasvara, setiap pertemuan dengan melodi adalah sebuah perjalanan untuk menikmati kehidupan dengan irama yang mengalir begitu indah, membuatmu merasa hidup dalam denting kebahagiaan," ujarnya.

Peserta UMKM kuliner dibatasi 20 orang. Mereka akan menyajikan kuliner khas Malang dan nasional yang lagi happening. UMKM kuliner yang berminat berjualan di Rasvara Festival 2024 sebenarnya ada 70, namun setelah dikurasi tersisa 20 UMKM.

Dia menargetkan, pengunjung dan penonton Rasvara Festival 2024 mencapai 10.000 orang dan tiket yang disediakan sudah banyak dipesan masyarakat. “Kami targetkan penonton atau pengunjung mencapai 10.000 orang,” katanya.

Rasvara Festival, dia meyakinkan, memiliki jaringan yang berpengaruh melalui sosial media serta memiliki jaringan komunitas dan media anak muda yang dapat membantu promosi dan publikasi acara yang diselenggarakan di kota Malang.

Sebagai official media partner, kata dia, Rasvara dengan bangga mengumumkan kemitraan eksklusif dengan Info Pensi, sebuah platform mediapartner berbasis Instagram dengan total 251.000 followers.

Sebagai media partner utama, kata dia, Info Pensi memegang peran sentral dalam menyajikan dan memasarkan setiap aspek acara termasuk pre-event sampai post-event. Melalui kemitraan ini, Rasvara memperoleh akses tak tertandingi ke segmen audiens yang luas, melampaui standar konvensional.

Kolaborasi dengan Info Pensi memastikan setiap momen berharga acara Rasvara mencapai puncak pengaruhnya. “Dengan demikian, Rasvara dapat meraih wawasan yang mendalam dan melebihi ekspektasi, menciptakan pengalaman acara yang tak terlupakan,” ucapnya. (K24)

