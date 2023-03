Hotel Tugu Malang Tawarkan Menu The Middle Feast saat Ramadan 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MALANG — Hotel Tugu Malang menawarkan menu The Middle Feast, kuliner Timur Tengah, pada Ramadan tahun ini.

Media Relation Hotel Tugu Malang, Budi Sesario Saputro, mengatakan sajian hidangan Timur Tengah mulai dari Feast of Sahara dan Chicken Parmigiana With Fresh Garden Salad.

"Juga menu maincourse lainnya seperti Lebanese Arnabet, Spinach Kibbeh, The Falafel Waffle, Mediterranean Shakshuka Baked Eggs, dan Chicken Shawarma With Sweet Potato Fries siap menemani santap berbuka," katanya, Kamis (23/3/2023).

Menu dessert seperti Apple Almond Crumble dan Pistachios Madeleines With Orange Zest juga tak kalah nikmat sebagai hidangan pencuci mulut menu The Middle Feast.

Beberapa pilihan takjil manis, mulai dari menu hangat seperti Sweet Pandanus Bubur Sumsum, Assorted East Java Bubur Campur, Ginger Mung Bean Poridge, dan Pumpkin Dates Soup With Young Coconut Milk.

Ada juga pilihan takjil dingin segar pelepas dahaga seperti Butterfly Pea Tea Lemonade, Rosela Tea Milk, Mulberry Juice With Milk, dan Iced Kuwut Melon Suri. "Melati Restaurant siap melayani 24 jam," ujarnya.

Untuk tamu yang menginap, kata dia, maka Hotel Tugu menawarkan paket The Bliss of Ramadhan, dimana tamu akan dimanjakan dengan ketenangan menginap di Hotel Tugu Malang sambil menikmati menu The Middle Feast di Melati Restaurant.

Tamu juga dapat menikmati complimentary santap sahur lezat khas Timur Tengah, lalu disambut takjil saat berbuka puasa yang dimulai dengan berbagai varian Tugu Tea Selection atau Kawisari’s Honey Coffee.

Di Und Corner, kata dia, menyediakan berbagai macam roti, kue, serta kudapan manis khas yang dibuat dengan resep klasik. Tidak hanya kue dan roti klasik, Und Corner juga menerima berbagai paket hampers lebaran yang cantik dan manis untuk dibawa serta diberikan sebagai bentuk berbagi kebahagiaan Ramadan.

Di Whiz Prime Hotel Basuki Rahmat Malang, kata Sales Manager hotel tersebut, Wanda Rosalina P, menawarkan paket buka prasamanan dengan menu Nusantara dengan harga terjangkau untuk pribadi, rombongan, dan anak-anak.

"Untuk menginap dengan tujuan berlibur sambil healing, kami juga menyiapkan promo dengan harga terjangkau yang disertai paket sarapan atau sahur, paket sahur dan buka mulai 22 Maret – 20 April 2023," katanya.(K24)

